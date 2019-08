Bombero cordobés combatió incendios del Amazonas en 1998 y quiere volver

por Ariel Bogdanov

Los devastadores incendios que se están produciendo en el Amazonas mantienen en vilo al mundo entero, que observa con dolor cómo el fuego arrasa miles de hectáreas de selva. Mientras el presidente de Brasil Jair Bolsonaro es blanco de fuertes críticas internacionales por su papel en esta tragedia ambiental, en Córdoba un grupo de 260 bomberos ya se encuentra listo para viajar al vecino país a colaborar en la lucha contra las llamas. Así lo confirmó a PERFIL CORDOBA, Claudio Vignetta, secretario de Gestión de Riesgo Climático y Catástrofes de la Provincia: “Tenemos a todos nuestros cuarteles en alerta amarilla. Hemos hecho una nómina y tenemos a 260 bomberos anotados como voluntarios listos para salir. Cancillería de nuestro país ya ofreció ayuda a Brasil y en Córdoba estamos esperando la orden de Nación para salir”, explicó el funcionario. Uno de los anotados para partir de manera inmediata es Eduardo Glunz, bombero de Villa General Belgrano, experto en incendios forestales, quien ya estuvo enfrentando las llamas en el Amazonas en 1998, ocasión en la que se registró una de las tragedias ambientales más importantes de la historia, con 37.000 kilómetros cuadrados quemados. Glunz se encuentra expectante al llamado y listo para partir nuevamente a ayudar a salvar a uno de los pulmones del mundo, como se denomina a la selva amazónica. “En esta parte de las sierras nosotros estamos en plena zona de riesgo de incendios forestales y por eso somos especialistas en el tema. En 1998 nos convocaron al Amazonas en medio de una intervención internacional. El llamado fue una tarde y al otro día ya estábamos subidos a un avión”, recuerda en diálogo con este medio. “Fuimos desde Córdoba a Buenos Aires, nos sumamos a los Cascos Blancos y a la Fuerza Aérea. Volamos hacia Boa Vista, allí nos vacunaron para prevenir todo tipo de enfermedades selváticas y de ahí nos movimos hacia Ariaú, una localidad pequeña, donde trabajamos 15 días enfrentando los incendios”, agregó.

Deforestación, el principal problema. Glunz calificó al Amazonas como imponente y se lamentó por los daños que genera la deforestación en esa zona, aunque aclaró que la problemática no es algo solo de Brasil, sino que Argentina sufre de la tala de zonas vírgenes que luego se destinarán a agricultura. “Estando en el Amazonas ves en primer plano el daño que se le hace a la poca selva que queda. Sobrevolarlo es imponente en las zonas vírgenes, pero los alrededores están muy deforestados. Esto que se vive ahora es un problema de todos los años porque se tala la selva, se la deja secar y luego se le prende fuego. Ellos calculan que llegará la época de lluvia para apagar el incendio, pero en una etapa de sequía como la actual, el fuego sigue prosperando sin control”, graficó Glunz quien lleva más de 33 años como bombero voluntario. “En 1998 no había gran intensidad de llamas, pero sí mucho perímetro de fuego. Eso provocaba que debiéramos caminar muchos kilómetros por día apagando fuego, pero con llamas de poca altura. La temperatura era de 48 grados, con máximas de 60 grados dentro de la selva. Allí, los animales más peligrosos son víboras, arañas y alacranes. El resto casi no los ves porque huyen despavoridos de las llamas”, completó angustiado y atento a su celular por una posible llamada para viajar con urgencia a Brasil a salvar el Amazonas.

Este domingo, el humo llegaría a Córdoba

Las consecuencias de los incendios en el Amazonas ya se hacen sentir en el país y en la jornada de hoy el humo llegaría a Córdoba. El pasado viernes los gases contaminantes ingresaron al norte del país y este domingo se podrá percibir en el cielo cordobés. Sofía Garone, del sitio Infoclima, explicó que “el viento arrastrará los efectos del incendio que ya está en el norte del país y lo va a desplazar hacia Córdoba”. La especialista aclaró que el humo no va a tener un alto nivel de toxicidad por la altura en que se encontrará el mismo. “Se va a notar como un cielo con polvillo en suspensión, con algunos tonos grises. No va a ser cielo nuboso pero se va a notar una capa de gases. En los atardeceres se verán tonos rojizos. Si bien la presencia de humo es contaminante, en nuestro país la escala de toxicidad va a ser de moderada abaja, sin mayores inconvenientes”, agregó.