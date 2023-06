Bossio: “Decidí renunciar la semana pasada, por un encontronazo con un directivo”

Carlos Bossio dejó de ser el técnico de Racing de Nueva Italia luego de la derrota que el equipo sufrió en condición de local ante Quilmes. El 0-1 en la noche del lunes en el Miguel Sancho estiró a 9 los partidos en los que Racing no conocer la victoria y eso desencadenó la partida del técnico, que logró el ascenso con el equipo.

“Si uno va a los resultados y a los números fríos, no alcanzó, pero di todo por este club. Estoy convencido de que esto en algún momento se iba a cortar porque los jugadores estaban a full conmigo”, sostuvo en declaraciones a Radio Impacto.

Más allá del momento deportivo (Racing quedó a cinco puntos del último, que desciende, y a cuatro del equipo que jugaría un partido por no descender), Bossio añadió que “a esta decisión (la renuncia) la había tomado la semana pasada por un encontronazo que tuve con una persona de la directiva. Seguí porque vi que el equipo me respondía”. Y agregó: “Anoche no hablé con el presidente. Hace una semana que no hablo con Manuel Pérez”.

Respecto al “quiebre” en el campeonato, que desencadenó la racha adversa de nueve partidos, Bossio sostuvo que fue el partido contra Tristán Suárez. “Fue un partido que teníamos recontra controlado. Después no encontramos ningún resultado que pueda levantarnos”, sostuvo. Ese día, Racing ganaba en condición de visitante por 2 a 0 y terminó perdiendo sobre la hora 3-2.

“Si yo hacía el planteo que hizo el DT de Quilmes ayer me matan. Dirían que no estoy a la atura de un club como Racing. Esto siempre se define por los resultados”, sostuvo.

En cuanto a los refuerzos, ‘Chiquito’ destacó que “se trajeron refuerzos que en algunos casos rindieron y otros no. Pero acá se trajeron refuerzos con 1.500 socios, ¿Que refuerzos podes traer con 1.500 socios? Ahora el club tiene 10.000 socios pero en ese momento ese era el número”.

Sin embargo, destacó que “el corazón que tiene este plantel es una cosa maravillosa y no tengo dudas de que van a salir adelante. Más allá de sus limitaciones, tienen mucha entrega”.