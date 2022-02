Bullrich: “El objetivo es ganarle al peronismo cordobés: queremos ser una alternativa”

Asegura que no está en campaña. “No es el momento. Está bueno recorrer el país cuando uno no es candidato”, dice Patricia Bullrich, quien, sin embargo, se mueve como si las elecciones estuvieran a la vuelta de la esquina. Con una agenda “muy cargada”, la presidenta del PRO atendió a PERFIL CÓRDOBA el viernes por la tarde, en la previa a la llegada a esta provincia, donde tiene previsto concurrir al Cosquín Rock y a Carlos Paz “para tener contacto con la gente''. Hay un monitoreo social muy fuerte de la gente sobre la dirigencia que yo no recuerdo haber vivido. Y está bueno eso”.



A lo largo de la charla dejará en claro varias cuestiones: tratará de armar la Mesa de Juntos por el Cambio en Córdoba (un pedido concreto de Luis Juez), intentará aquietar las aguas en la coalición (y en su propio partido), después de los terribles cruces que protagonizaron los dirigentes del mismo espacio en la discusión por el juego online y buscará marcar diferencias con el schiarettismo: “Es hora de que en Córdoba haya un cambio. Más de 20 años del mismo gobierno es mucho tiempo”.

—¿Cómo califica el momento que está atravesando Juntos por el Cambio?

—Lo considero muy bueno: hemos decidido dar un salto de calidad en la organización, en la gestión de la coalición, en la unidad conceptual, y todos esos elementos son muy positivos para el momento que estamos viviendo.

—¿Cómo se van a plantar, de cara al tratamiento del acuerdo con el FMI, después de la renuncia de Máximo Kirchner a la presidencia de su bloque?

—Nosotros consideramos que un gobierno debe arrancar y terminar en conjunto. No puede el jefe del bloque, y además hijo de la vicepresidenta, tomar una decisión de estas características, el gobierno aceptarla como si nada pasara y que se terminen lavando las manos de las responsabilidades políticas que tienen y que asumieron frente a la sociedad. No es aceptable desde ningún punto de vista.

—Usted dice que no está en campaña. ¿A qué viene a Córdoba?

—Estoy encarando una estrategia de recorrer el país y de acompañar y trabajar en la construcción de las mesas de Juntos por el Cambio en cada lugar y por eso voy a hablar con todos los dirigentes para lograr que en Córdoba podamos armar una mesa de Juntos por el Cambio, para que comiencen a discutirse las normas que van a regir en Córdoba, ya que no hay Paso para las candidaturas locales. Y también voy a tomar contacto con la sociedad, que es lo más importante. Hay puntos emblemáticos donde se hacen festivales y lugares icónicos, como Carlos Paz, donde llega gente de todo el país. Me parece que está bueno ir no solo cuando está en campaña, sino que tiene que recorrer el país todo el año.

—¿Cuánto le preocupa que en Córdoba haya diferencias importantes en JxC, que quedaron muy expuestas en la discusión por el juego online?

—Hay diferencias que hay que saldarlas. Nosotros estamos en condiciones de ganar Córdoba, de lograr que el próximo gobernador o gobernadora sea de JxC y que podamos sacar mucho más potencial a lo que ya es Córdoba. Tenemos que tratar de que estas diferencias no empañen la posibilidad concreta de ganar Córdoba.

—Usted apoyó a Luis Juez en la última elección. ¿Cómo sigue ahora?

—Juez es un político que tiene mucha capacidad y llegada a la gente, pero serán los mismos cordobeses, entre las distintas alternativas, los que elijan las opciones que habrá en JxC. Sin dudas en las elecciones pasadas lo apoyé, lo acompañé en la campaña y fue lo mejor para JxC. Ahora hay que ver cómo se ordenan y, tal como decimos en todos lados y también en Córdoba, no hay que apurarse: 2022 es un año para solucionar los temas de la gente. Vamos a trabajar en la emergencia sobre el narcotráfico, en cuestiones de violencia de género, en educación y la necesidad de que los protocolos educativos sean amplios y dejen empezar las clases cuando corresponda. Esos son los temas en los que queremos tallar como fuerza política. Nuestra agenda va a estar desligada de las elecciones, aunque sin dudas tenemos algunos temas que hay que hablar, porque Córdoba es una provincia que no tiene una definición en el tema de las candidaturas locales y que tomar una decisión sobre un modelo de cómo elegimos a los candidatos.

—Se percibe una muy buena relación entre dirigentes del PRO y del gobierno de Schiaretti y se habla de que Hacemos por Córdoba podría sumar a integrantes de la fuerza que usted preside…

—(Interrumpe) ¿El peronismo sumar a integrantes del PRO? ¿O que peronistas se sumen al PRO?



—Que el peronismo sume a integrantes del PRO, o al menos trabajar en conjunto.

—En este momento, en Córdoba nosotros queremos un cambio y se lo digo taxativamente. El peronismo ha estado demasiado tiempo en el poder en Córdoba y queremos un cambio, por lo que habría que invertir los términos de qué fuerza suma integrantes. Juntos por el Cambio debe tener una propuesta atractiva para mejorar Córdoba. La apuesta no es mezclarnos ahora: podrá venir a nuestro espacio algún intendente, pero el objetivo es ganarle al peronismo, queremos ser una alternativa.

—¿Cómo se le gana a un peronismo como el de Córdoba que no es kirchnerista y que hace más de 20 años está en el poder?

—Mostrándole a la sociedad por qué creemos nosotros que Córdoba puede dar más de lo que ha dado y porque 20 años en el poder burocratizan las gestiones y llega un momento en el que se hacen necesarios los cambios. Es bueno para Córdoba tener un nuevo impulso, un cambio más profundo.

—¿Mostrarse como el ala más dura de JxC le trae más problemas o beneficios?

—Hay una canción que dice ‘si soy así qué va a hacer’… Por supuesto que en una coalición hay que trabajar con todos y buscar consensos. Dentro de JxC hay personalidades, actitudes e ideas diferentes y está bien que convivan. Yo siento que es en el marco de una cuestión orgánica donde se toman decisiones y las aceptamos todos. No tengo problemas, tengo convicciones.

—¿Se tiene que ampliar JxC? Se lo pregunto específicamente por Milei.

—Mire, ayer (por el jueves) decidimos que las ambiciones nacionales serán discutidas por la Mesa Nacional y en los partidos provinciales las discusiones serán locales. Veremos cómo se resuelven estos temas. Yo siento que es importante ampliar, creo que en la Argentina existen dos miradas: la kirchnerista y la de JxC, son como dos grandes cuadrantes políticos y sin dudas que la mirada libertaria está más cerca de JxC. Hay que tratar de sumar todo lo que se pueda, siempre y cuando se respeten ciertos valores. ¿Cómo hay que hacerlo? Discutiendo programas e ideas, no discutiendo personas.