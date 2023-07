Bullrich: “¿No es raro que Schiaretti hable de acordar con nosotros antes de las elecciones?”

La precandidata presidencial por Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, señaló que “no le parece casualidad” que Juan Schiaretti “busque acordar con nuestro espacio antes de una elección. Lo hizo en la elección a gobernador y ahora que estamos a las puertas de una votación en Córdoba el domingo. Está claro que se busca confundir”.

Bullrich: Quiere que todos seamos lo mismo y confundir al electorado de la ciudad de Córdoba

En declaraciones a Radio Mitre Córdoba, Schiaretti se mostró partidario de alcanzar un acuerdo con Juntos por el Cambio después de la primera vuelta electoral. Consultado en el programa ‘Aquí Petete’, el gobernador sostuvo que es necesario armar un frente de unidad nacional, aunque aclaró que con Patricia Bullrich aclaró que “habría que ver si ella está dispuesta sí”. Y añadió: “Ella exacerba la grieta”.

La respuesta de Bullrich

“Siempre que estamos cerca de una elección, Schiaretti habla que quiere un acuerdo con nosotros… cuando estamos compitiendo. Quiere que todos seamos lo mismo y confundir al electorado de la ciudad de Córdoba, que el domingo tiene que votar a Rodrigo de Loredo. ¿No le parece una casualidad? ¿No le parece que debería decirlo una vez que llegue a esa instancia?”, sostuvo ante Perfil Córdoba.

“Antes de la elección a gobernador habló de lo mismo y a pocos días de la elección en la ciudad de Córdoba vuelve a hablar de lo mismo… A mí no me parece una casualidad. Creo que es como decir, ‘somos todo lo mismo’, con lo cual si somos todo lo mismo voten a mi candidato. Y nosotros decimos que no somos lo mismo en Córdoba, por eso tuvimos la propuesta de nuestro candidato a gobernador y ahora tenemos la propuesta de nuestro candidato a intendente, que es Rodrigo de Loredo”, añadió.

Bullrich, precisó además que “no somos lo mismo. Si fuéramos lo mismo, esto se hubiera resuelto hace muchos años, cuando había que votar en el congreso las leyes kirchneristas. Me parece que la oportunidad que elige el gobernador siempre tiene por objetivo que nuestro electorado diga ‘éstos son lo mismo, sigo con lo mismo’. Y nosotros lo que queremos es el cambio, y que la gente acompañe a De Loredo.