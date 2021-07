Bullrich: “No estoy convencida de que haya unidad en JxC Córdoba pero trabajo para eso”

“Algunas veces las cosas parecen muy lejanas y de pronto… pum, hay algo que lo destraba. Si miraban hace una semana lo que era Ciudad de Buenos Aires podían decir ‘esto va a ser una guerra’ y no pasó eso”. Patricia Bullrich se tomó unos segundos para responder la pregunta que PERFIL CÓRDOBA le hizo en el Zoom del que participó organizado por la Bolsa de Comercio de Córdoba y del que formaron parte unas 120 personas, entre empresarios y dirigentes políticos. ¿Habrá unidad de Juntos por el Cambio en Córdoba? ¿Ve que algún dirigente pueda imitar su decisión de ceder?, preguntó este medio.



“No tengo una respuesta concreta sobre si lo vamos a lograr o no, pero vamos a poner todo para lograrlo. Quiero la unidad, destaco eso. Creo que en Córdoba tememos una gran responsabilidad por todo lo que nos han dado y hemos logrado”, añadió.



Bullrich es consciente de que la situación de la coalición en Córdoba no es fácil de resolver. Nadie quiere ceder y eso dificulta la posibilidad de un acuerdo. Entonces, a lo largo de su presentación en la reunión virtual que se realizó el jueves por la tarde, insistió más de una vez con la decisión que adoptó el fin de semana pasado: bajarse la candidatura para las elecciones legislativas de este año.

Pese a los mensajes de algunos empresarios, que mostraron abiertamente su disconformismo con la decisión, Bullrich se sintió cómoda ante esa platea y reiteró que jugará en 2023. “Ya fui diputada tres veces, esa etapa quedó atrás. Ahora, voy a recorres el país. No se preocupen, de la elección en 2023 no me bajo, voy derecho a esa”.

Al inicio de la charla, Bullrich había planteado que el combo que enfrenta Argentina (“situación económica, inflación, pobreza y falta de segundas dosis de vacunas”), es preocupante “por lo que mientras menos Paso haya, mejor. La gente está pensando en otra cosa y que discutamos entre los políticos es superficial”.

Qué pasa en Córdoba

En Juntos por el Cambio todos se mueven pero nadie se baja. Si bien siguen de cerca lo que sucede en Buenos Aires (primero, la decisión de Bullrich y ayer el lanzamiento de María Eugenia Vidal en Capital), por ahora nadie toma decisiones de relevancia y mantienen las negociaciones abiertas para el armado electoral, principalmente en el radicalismo, que viene pidiendo lugares más expectantes las listas.



Por caso, desde el entorno de Mario Negri reafirman que el actual diputado será candidato y para ello sacan a relucir encuestas. “Es el único que nos asegura 5 diputados -6 en el mejor de los casos- y el que puede mantener el equilibrio en el espacio”, señalan allegados al diputado. “Hay que asegurar los diputados, porque ya se dijo hasta el hartazgo: el kirchnerismo está cerca de lograr el quórum propio. El otro punto, que no es menor: Hacemos por Córdoba tiene 23 puntos, no está tan mal como algunos lo pintan”, dicen.

También ponen de relieve las decisiones que está tomando el Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta y la buena sintonía que logró con Bullrich, tras la decisión de la presidenta del PRO de no participar en este turno electoral.

“No le veo a Horacio peleando con Negri, como tampoco lo veo pelándose con Macri. Esta semana puede haber novedades. Tiene que haber lista de unidad”, cerró la fuente consultada por este medio.

De Loredo, firme

La recorrida que Rodrigo de Loredo realizó este fin de semana por el norte de la provincia de Córdoba con el objetivo de implementar “un programa de desarrollo social, productivo y de infraestructura”, también sirvió para corroborar, una vez más, la postura de De Loredo.

En el comunicado enviado a la prensa, el líder del espacio Sumar se presenta como “precandidato al Congreso de la Nación”. ¿Candidato a diputado o a senador? Desde su entorno son firmes: candidato a diputado que encabece una lista de unidad o candidato a senador en una opción de la que formen parte (Facundo) Manes y (Martín) Louesteau, si finalmente Negri defecciona de su candidatura.

Entre el campo y Bolivia

Patricia Bullrich mantuvo un alto perfil en las últimas 48 horas. Por un lado, la exministra de seguridad de Cambiemos negó la acusación del gobierno de Bolivia, que endilgó a la gestión de Mauricio Macri haber colaborado con la caída de Evo Morales en 2019 a través del envío de material bélico. “Nuestro país colaboró con Bolivia enviando gendarmes para proteger la Embajada de Argentina en La Paz, en la que se encontraban miembros del gobierno de Evo Morales, incluido su Ministro del Interior, protegidos en nuestro territorio”, expresó Bullrich a través de su cuenta en Facebook. En tanto, el viernes formó parte de la movilización que realizaron los productores agropecuarios en San Nicolás y hasta desfiló a caballo.