Cadena 3 sigue siendo líder y Mitre reafirma segundo puesto

por Diego Caniglia

La radio sigue siendo uno de los medios más populares. Lo señaló un estudio publicado por Kantar Media Ibope, la misma empresa encargada de las mediciones de radio y TV en Argentina. Si bien las audiencias caen, se fragmentan o atomizan y el alcance también se reduce ante la multiplicación de plataformas para informarse y entretenerse, la tradición de escuchar radio persiste.

El dato para tener en cuenta es que mientras en Buenos Aires alcanza un reach (alcance) semanal del 79% y en Mendoza del 81%, en Córdoba llega al 94%. El reach es la proporción de oyentes que escuchó al menos un cuarto de hora dentro del período de tiempo de referencia.

En este contexto, las demoradas mediciones de audiencia que las principales radios de Córdoba pagan para que se realicen una vez al año, dan cuenta de un mercado cruzado entre AM y FM con un liderazgo indudable de las emisoras de Radiodifusora del Centro, pero con algunas sorpresas respecto al crecimiento de Radio Mitre Córdoba, así como de ciertos cambios en los rendimientos de las tradicionales FM de fórmula.

Los últimos datos conocidos corresponden a mayo de 2018. Con la información de agosto y septiembre de este año, tal cual lo promocionó la emisora de la calle Alvear, se consolida el liderazgo de Cadena 3.

Siguiendo la lógica televisiva, de los 20 programas más escuchados por los cordobeses, sin distinción entre mercado de AM y FM, 19 corresponden a las radios de Mario Pereyra y Rony Vargas, con Juntos en primer lugar, seguido por Tiempo Compartido de Guillermo Hemmerling los domingos, completando el podio con Una Mañana para Todos, a cargo de Titi Ciabattoni, los sábados.

El programa que se cuela en el puesto 19 corresponde a Radio Mitre Córdoba con Aquí Petete, de Jorge Martínez. Así, ante ese innegable puesto número uno, la ‘pelea’, desde hace unos años, viene dándose por los segundos y terceros puestos y por cuánto se le puede ‘quitar’ a los líderes, principalmente en los segmentos claves del horario central: primera y segunda mañana.

Mercado AM. La competencia de la primera mañana lo tiene a Jorge Petete Martínez compitiendo dos horas con Miguel Clariá y dos horas con Mario Pereyra. En la contienda, el programa de Radio Mitre Córdoba sostiene los 30,9 del año pasado y suma 5,2 en FM, consolidándose en el segundo puesto frente a los 49,8 de Radioinforme Tres por AM y 19,7 por FM, y a los 54,1 de Juntos por AM y 16,4 por FM.

En este punto es importante considerar que Cadena 3 baja por AM pero sube por FM, desde que se pasó de la frecuencia 106.9 a la 100.5.

Así, al programa de Pereryra –que dura cinco horas y media– le hace frente De Mañana con Pablo Rossi –de 10 a 14 por Mitre– que pasó de un magro 16,3 en 2018 a un celebrado 28,2 en AM, más 2,3 puntos que suma por FM.

Por su parte, los programas de Mario Pensavalle (la primera mañana de Radio Universidad de los SRT tiene dos segmentos, de 7 a 8 y de 8 a 9) pasaron de 7,9% del share en 2019 a 15% en 2019. La tercera radio en importancia, también divide la segunda mañana entre el programa de Rebeca Bortoletto –de 9 a 12- y el de Max Delupi– de 12 a 14 (ahora conducido por Mariano Montali).

En ese segmento, la AM de los SRT pasó de 17,1% en 2018 a 10,1% en 2019. La competencia de la siesta lo tiene a Rony Vargas, Viva la Radio, en el primer puesto con el 55,6% en AM y un 12,8 % en FM y con un segmento que va de 14:30 a 18.

En segundo lugar, de 14 a 17, le compite Omar Pereyra que pasó de un 17,1% a un 22,9% en AM, sumando 3,4% en FM. En Universidad, por su parte, compiten en el mismo horario Sergio Antoniazzi y Dante Leguizamón quienes, con los dos programas, pasaron de 21,5% en 2018 a 13,5 en 2019.

Qué pasa en la FM. Radiodifusora del Centro lidera el segmento de las FM con un claro liderazgo de Radio Popular, que viene aumentando su share año tras año (casi cinco puntos en dos años), Cadena 3 (16,4%) y 106.9 (14,3).

En el cuarto lugar aparece Mía FM y luego Radio Suquía y Gamba, que al igual que el resto de los jugadores (a excepción de la citada Popular) mantienen los porcentajes en las últimas tres mediciones.

La mención especial se la lleva Héctor Ciabattoni, quien logró un gran crecimiento respecto a los números del año pasado. ‘Titi’ alcanza un 26,5%, uno de los porcentajes más altos de toda la muestra de Ibope. En tanto, en el quinto puesto se ubica Radio Suquía, que en el año de su 30° aniversario realizó una fuerte apuesta a primeras figuras, como Jorge Cuadrado, Lalo Freyre y Sergio Zuliani, entre otros.