Carlos Sampayo editó un libro con una discografía personal del jazz

El escritor, guionista y crítico literario Carlos Sampayo publicó recientemente el libro "Discografía personal del jazz (1920-2011)", una monumental compilación de lo que define como su selección personal de la historia del jazz, el género musical más influyente de la música popular occidental del siglo XX. En la edición de casi 400 páginas, el autor repasa 900 reseñas de discos divididas cronológicamente, en un recorrido personal por la historia del jazz.

Una discografía colosal

A lo largo de más de cien años de historia, el jazz se ha construido a sí mismo como un género musical, pero también como uno con discurso propio. Para muchos, es la expresión artística afroamericana más representativa de Estados Unidos. Pero, además, tiene un discurso propio, literatura y textos escritos con pasión que, a veces, bordean el fanatismo por ciertos músicos y por diversas corrientes estilísticas del género. Pues bien, Sampayo es una de las plumas más interesantes y con mejor ‘data’ de habla castellana, para escribir sobre jazz.

El material del crítico argentino, hecho en colaboración con el difusor Jorge Freytag, es más que una guía: es un crossover cronológico desde el jazz tradicional de los años ’20 hasta 2011, con fuerte énfasis en la etapa hardbop, la de los años ’50, considerada por muchos como la más creativa y rica del género. Pero también se detiene en autores más contemporáneos que van desde la década del ‘90 hasta 2011.

El libro tiene como característica central el repaso de la música de los autores clásicos estadounidenses. Pero también incluye a la escena europea, con músicos franceses, españoles, suecos e italianos, además de algunos compositores argentinos. Según Jorge Freytag, los años de residencia en Milán y Barcelona le permitieron a Sampayo una visión y una escucha en directo de la exquisita escena europea que es central en su percepción y en la elaboración de su crítica.

De hecho, la mitad de las críticas fue hecha para la revista española ‘Cuadernos de Jazz’. La otra mitad de las entradas fueron escritas para el libro. En otro material anterior (Memorias de un ladrón de discos), Sampayo recreaba otra suerte de tensión ad-intra de los seguidores del jazz: la disputa entre tradicionalistas y modernistas que, de alguna forma, marcó la escucha del género durante algunas décadas. Sampayo también fue un gran colaborador de dos revistas de culto españolas: la célebre Ajoblanco y la Co & Co.

La posibilidad de la escucha inmediata

Freytag destaca que esta discografía de Sampayo, a más de ser un deleite como lectura para los apasionados del género, permite, en plena era informática, ir de inmediato a las plataformas digitales a buscar los discos comentados. Huelga decir que hasta hace una década, habría que haber ido a hurgar en las bateas de disquerías que hoy ya prácticamente no existen.

El propio Freytag resalta que al autor la etapa de los años ’70 y parte de los ’80 (jazz rock) casi no le interesa. Polemista por elección, Sampayo desdeña a destacados guitarristas actuales como John McLaughlin y Pat Metheny e incluye un solo disco del influyente pianista Chick Corea, recientemente fallecido, (el notable ‘Now he sings, now he sobs’, de 1968). Además, no tiene problemas en sostener su animadversión por la ‘electricidad’ del jazz rock y su nulo interés por el jazz fusión. Congruente con esa opinión, tampoco incluye disco alguno de la célebre banda Weather Report.

Otro aspecto llamativo es que aparecen 5 discos de un gran saxofonista tenor actual como George Garzone y uno solo del histórico e influyente Sonny Rollins. Según Freytag es una elección del autor para ‘que los lectores puedan descubrir a saxofonistas que no hayan tenido tanta prensa’.

Dice Freytag que la intención de Sampayo al incluir a las glorias sagradas del género en esta discografía personal (Louis Armstrong, Duke Ellington, Lester Young, Miles Davis y Charlie Parker) es “rescatar y dar valor a los grandes músicos que hicieron la historia del jazz.”

Según el crítico argentino Sergio Pujol, el logro de Sampayo “es fundamentar su gusto. No se queda en el capricho de seleccionar los discos que se llevaría a una isla secreta, sino que hace un trabajo de exégesis del jazz”.

Para los cultores del jazz argentino, aparecen críticas de discos de algunos destacados músicos actuales: el pianista Adrián Iaies, el trompetista cordobés Mariano Loiacono, la rosarina Paula Shocron y esa experiencia única que fue el celebrado Quinteto Urbano.