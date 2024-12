Milei dice que se terminó la recesión y el economista Dequino analiza algunas claves para el 2025

En el mensaje de Javier Milei a un año de su gobierno, rodeado de su gabinete, se adelantó algunos aspectos que pueden concretarse durante el próximo año. Entre ellos se destacan el “fin del cepo” cambiario, reducción de retenciones para el agro y una reforma tributaria.

El economista Diego Dequino, analizó algunos aspectos clave que nos revela una política económica argentina atravesada por tensiones e incertidumbres. El exdirectivo del Banco Nación destaca “la profesionalización en el manejo económico”, aunque contrasta con la falta de consenso sobre el valor del peso y las medidas para estabilizar la economía. La necesidad de un nuevo modelo que promueva el desarrollo sostenible e inclusivo se presenta como el principal desafío a futuro.

Mientras algunos anticipan un panorama favorable para sectores como el energético, otros advierten sobre el continuo sufrimiento del campo y los trabajadores debido a las políticas actuales. En una entrevista en el programa Posta -Canal C- dio algunas definiciones de la economía libertaria. Para Dequino, el principal reto es equilibrar las reformas económicas con medidas que garanticen estabilidad y desarrollo inclusivo.

Las claves del 2025

El valor del peso: Un punto central del debate fue la cotización del dólar y la posibilidad de una dolarización. Diego Dequino argumentó que el valor actual del dólar está “rezagado” en relación a los valores históricos, aunque el gobierno sostenga lo contrario. “La estadística nos dice que el valor actual está rezagado en términos los valores históricos argentinos los últimos 25 años. Eso no quiere decir que haya que devaluar, es otra la afirmación. La única manera que el gobierno tiene de escapar hacia una corrección de precio de moneda es buscando alternativa, lo intentó el segundo (Domingo) Cavallo en el 2001 para salir de la paridad 1-1 que no la quería entregar. Allí inventó una canasta de dos monedas y en realidad casi fue de tres, porque casi mete el real”.

Salarios: “Hay una discusión maniquea porque plantear lo que ganamos en dólares y que somos de los mejores pagos de América, pero no te alcanza”, comenzó la descripción. Se señaló que los asalariados y jubilados han experimentado una pérdida significativa de poder adquisitivo en los últimos años, lo que genera preocupación sobre su capacidad de consumo y bienestar. “Ahora el poder adquisitivo de los sectores de ingresos fijos, salariados y jubilados, están como en el 2002 y hubo 40% de inflación”, expresó.

Dolarización: Dequino mencionó la dolarización como un "cisne blanco" para Argentina, pero no bajo un modelo unilateral como el de Ecuador o El Salvador. Sugirió un acuerdo con la Reserva Federal de Estados Unidos, similar al ingreso de países a la zona euro, lo que podría brindar acceso a créditos favorables. Sin embargo, advirtió sobre los riesgos de sobreendeudamiento y burbujas inmobiliarias, como ocurrió en países como Grecia y España. “Empezar a liberar y que cada uno firme contratos con la moneda que uno quiera”, sería un primer paso afirmó el exfuncionario del Nación.

Sufrimiento del Campo: Dequino enfatiza que la principal problemática del sector agrícola no radica en la cotización del dólar, sino en las retenciones. Estas actúan como un "techo" que limita su capacidad de competir. “El campo ahí está muy sufrido porque en la agenda no se plantea quitarle el cielo raso que tiene el campo, me refiero a las retenciones le bajan este aún más. esa zona de confort para competir y no está en ninguna agenda. Bueno, el presidente hace dos o tres días recogió el guante ¿no?”

Ajuste en el Gasto Público: El gobierno ha logrado una reducción significativa del gasto público, aunque critica la forma en que se llevó a cabo, calificándola de "a los hachazos". “Yo apruebo la gestión de este año en términos económicos, en el balance de sume y resta yo creo que da positivo. Ha llevado un ajuste en el gasto público que lo hicieron a los hachazos, con licuadora, con motosierra. Ahí hay un montón de matices en los cuales yo no coincido, pero lo cierto es que hicieron una brutal corrección de la participación del Estado en lo que es la economía y eso en el futuro va a producir resultados. Progresivamente vamos a ver que el peso que tiene el Estado en la en la sociedad va a empezar alivianarse”, expresó el exfuncionario.

Autonomía impositiva a las provincias y menos impuestos: El Presidente garantizó que el año próximo se reducirá un 90 por ciento la cantidad de impuestos nacionales y se les devolverá a las provincias la autonomía impositiva. “En la independencia es también darle la responsabilidad porque no hay libertad sin responsabilidad”, destacó Dequino. Al mismo tiempo detalló que provincias como Córdoba, reciben por transferencias de impuestos coparticipables un 60% de sus recursos. “Esto viene desde los 90, es la Nación la que le cobra y, le hace el trabajo de recaudar a las provincias. En general, la gente le tiene mucho más miedo a la AFIP que a las rentas provinciales y a las municipales”.