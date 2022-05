Calvo: “No veo un fin de ciclo de Hacemos por Córdoba”

Mientras el gobernador Juan Schiaretti en Kuwait se encontraba de gira junto a su par santafesino Omar Perotti, en busca de fondos para la construcción del acueducto Santa Fe-Córdoba, el vicegobernador Manuel Calvo En cuestión de días, y hasta el regreso de Schiaretti de Medio Oriente este viernes, Calvo recorrió más de 20 localidades del interior, se reunió con intendentes y encabezó los actos por el 25 de mayo acompañado por Martín Llaryora, dejando en claro que sigue en carrera de cara al 2023, aunque en la entrevista remarque recién el año que viene será el momento para hablar de candidaturas.

-¿Cuántas localidades recorrió en la última semana?

-Ya perdí la cuenta, pero fueron unas 26. Lo más importante es haber estado en el territorio, escuchando y viendo cómo sigue el desarrollo de las obras que nos hemos comprometido con el gobernador, que están a muy buen ritmo, y que benefician a cada uno de los vecinos de los pueblos que hemos visitado. Son obras de conectividad vial, acueductos, gas natural, escuelas. Aunque no se trata solo de obras de infraestructura, sino también de cuestiones sociales, como escrituras para quienes no las habían recibido, aportes para instituciones y municipios y comunas, entrega de equipamiento médico. Fue bien variada la agenda: me gusta estar en el territorio y lo hice toda mi vida. Es una de las mejores cosas que se pueden hacer antes de tomar una decisión cuando tenemos la obligación de gobernar.

-Se habla de un fin de ciclo porque el gobernador no se puede presentar a la reelección y la oposición tiene chances. ¿Qué percibe usted en esas recorridas?

-Yo no percibo en la gente un fin de ciclo. Creo que la pregunta tiene dos respuestas posibles: lo de fin de ciclo puede estar más ligado a las personas que han encarado ciclos políticos en la Provincia durante este último tiempo. Pero no veo, para nada, un fin de ciclo respecto a nuestra fuerza política. Hay una muy fuerte presencia de Hacemos por Córdoba en sus distintas vertientes, que tiene por objetivo continuar con un modelo de gestión que ha transformado a Córdoba y que no lo empezó (Juan) Schiaretti, sino (José Manuel) De la Sota, lo continuó Schiaretti y ahora a los que venimos de atrás nos toca la responsabilidad de conducir ese nuevo tiempo que viene en materia de administración. Por el contrario, veo continuidad.

-Ve continuidad de parte de los dirigentes que vienen y entre ellos está usted.

-Yo soy el vicegobernador de Córdoba, tengo 44 años, hago política desde muy joven y pienso seguir haciéndolo por mucho tiempo más. Tengo una gran pasión por lo que hago, por la gestión pública y creo que tengo una trayectoria: he sido dos veces legislador provincial, ministro, vice, he tenido un paso por el Congreso de la Nación en la asistencia técnica, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, hasta que logré ser ministro de cuatro carteras distintas y difíciles, como Agua y Energía, Gestión Pública, Obras Púbicas y Comunicaciones y Conectividad. Más allá de ello, hoy mi responsabilidad está en acompañar la gobernabilidad de Schiaretti, estar espalda con espalda con el gobernador y cumplir con el compromiso que asumimos después de un resultado histórico, donde casi el 58% de los cordobeses nos acompañaron y la responsabilidad de que eso se convierta en acciones concretas para los cordobeses, y es lo que estamos haciendo. Las obras están a la vista.

-¿En qué están poniendo el eje en el contexto actual?

-En la previsibilidad que debe dar el gobierno, en tener reglas de juego claras y en generar acciones que permitan garantizar que sigan habiendo inversiones en la Provincia. El Estado tiene que ser parte de ese activo que le permita a la gente producir, generar trabajo, acompañar en la educación y en la salud, seguridad y justicia para que el desarrollo de las actividades de Córdoba tengan la mejor oportunidad de crecimiento, eso hacemos todos los días cuando gobernamos. Yo aprendí en todo este tiempo que el tiempo que se pierde en la gestión pública no se recupera nunca más: por eso hay que estar cerca de las 427 comunas y municipios acompañando las mejores opciones de trabajo.

-¿Cómo analiza la situación actual de Argentina?

-Está en una crisis muy profunda. Ya vivimos otras crisis similares y cuando pasa esto los puestos de empleo se pierden de a miles y se recuperan de a uno. En esa recuperación es el Estado el que debe motorizar las políticas públicas necesarias para acompañar esa recuperación. Nosotros lo hacemos en lo que nos corresponde como Estado provincial, pero el gobierno Nacional se tiene que hacer cargo en lo que le corresponde: de ahí surgen las diferencias que tenemos con el gobierno Nacional.

-¿Ha visto una crisis como la que vive el gobierno Nacional, con un nivel de pelea tan explícito?

-Creo que es una situación distinta a las que hemos vivido: hoy tenemos una crisis que está anclada en la disputa política, a lo que hay que sumar los altos niveles de inflación, que le come los salarios a los trabajadores y nos hace más difícil la vida cotidiana. Creo que esto es fruto de lo que sucede en un espacio político totalmente diferente al nuestro y tiene que ver con los extremos que tenemos y que ha complicado mucho a la Argentina. La salida no está en alimentar uno u otro extremo de la grieta sino en encontrar una salida de centro, y ver de qué manera se hacen los acuerdos y se logran las coincidencias básicas para sacar al país delante de una vez por todas. En Córdoba lo hacemos con todos los sectores. Seguimos apostando a que Córdoba siga adelantando sus tiempos a lo que es el concierto nacional.

-¿Ve viable un acuerdo nacional donde Schiaretti tenga un papel protagónico?

-Creo que sí. Schiaretti es el mejor gobernador de la Argentina, es un hombre que tiene una experiencia política y de gestión que lo hace distinto al resto de la dirigencia que tiene nuestro país y es un hombre de consulta permanente de la política. Schiaretti no va a dejar de hacer política después del 10 de diciembre del 2023, va a seguir en la vida política de Córdoba y de Argentina y sería muy bueno que su continuidad en la vida política de los argentinos tuviera que ver con su proyección nacional, porque es la mejor forma que tenemos de que lo que hemos hecho en la Provincia se refleje también en lo nacional. A la Argentina hay que mirarla desde el interior del interior, hay que dejar de mirarla desde el puerto y tomar decisiones desde allá sin conocer lo que ocurre donde suceden las cosas. Tenemos que reconstruir la Argentina desde el interior y creo que el gobernador es un referente muy importante en la política nacional.

-¿Lo ve decidido a jugar ese rol que muchos le reclaman a nivel nacional?

-Reitero: no lo veo a Schiaretti fuera de la política.

-Después se verá el rol.

-Sí, pero no lo veo fuera de la política de Córdoba y la Argentina.

-Aunque esté muy enfocado en la gestión, como hombre de la política debe estar pensando en lo que viene. ¿Cuándo va a tomar una decisión respecto a su futuro?

-Yo hago política, no puedo esquivar la pregunta pero tampoco se pueden adelantar los tiempos. En mi caso me eligieron por cuatro años para ser vicegobernador de Córdoba y mi rol es ese: vicegobernador. El tiempo de las candidaturas, más en el contexto en el cual estamos, de crisis profunda, no es ahora. Más allá de las expectativas que pueda tener, para hablar de candidaturas hay que esperar al 2023.