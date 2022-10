Camila Sosa Villada y una firma de libros interminable

Tusquets, la editorial, abrevia en su página la vida de Camila –en un ejercicio casi imposible– resaltando que nació en La Falda, qué estudió, enumera sus hitos teatrales, como ‘Carnes Tolendas’, allá por 2009; la película ‘Mía’, la serie ‘La viuda de Rafael’. El regreso al teatro con ‘El bello indiferente’, de Jean Cocteau, así como la puesta ‘Despierta, corazón dormido/Frida’, entre otras experiencias escénicas y ficcionales. Hasta que llega a ‘Las malas’, novela que le dio a Camila el pasaje a muchas latitudes y grandes reconocimientos, como el Sor Juan Inés de la Cruz en 2020.

Esa cosecha se pudo ver, una vez más, el martes por la tarde en el centro cordobés. Y quien mejor sintetiza lo sucedido es Rubén Goldberg, librero, organizador de la firma junto a su equipo de colaboradores. Está exultante, frente a su computadora, mientras reproduce en YouTube Strange Fruit de Billie Holiday, en el exterior de su histórica librería la fila de personas se acercan ordenada y silenciosamente para que Camila Sosa Villada les firme ejemplares de sus libros. Vestido floreado, riñonera animal print, anteojos maxi y lapicera en mano, no para de hacer contacto con sus lectores.

Puertas adentro, en diálogo con PERFIL CÓRDOBA el ‘Corcho’, como le dicen quienes lo conocen desde hace décadas, explica el fenómeno que se está dando afuera: "No es extraño, es lógico, ocurrió con cada presentación. Ella concita un público que ya no sé qué comentario hacer al respecto: excede todo lo que pensamos. Cuando presentamos los libros, calculamos cierta cantidad, lo superó. Como no se pudo hacer la firma (de ‘Soy una tonta por quererte’), ideamos esto en el marco de la Feria, y de nuevo nos superó. Es un fenómeno en sí mismo. Ella lo es, porque tiene una amabilidad, una gracia para hablar con cada uno de los que se acerca a que le firme ejemplares. Ya van dos horas, y la cola no baja de una cuadra de extensión".

"La gente me miraba y me preguntaba si iban a llegar a tener su ejemplar firmado y les respondía que sí, porque Camila dijo que se va a quedar, es algo increíble", agrega en relación con la disposición, de que nadie se quede sin su libro firmado. Al respecto, que una persona de la experiencia de Rubén diga que el fenómeno Camila sea "increíble" no es un adjetivo elegido porque sí: "Lo que logró en su relación con el lector va más allá, es con la gente y con el lector, doble –aclara Goldberg–, porque hay quienes no la leyeron y saben quién es Camila".

Ante la pregunta si alguna vez vio situaciones similares en la Córdoba de los últimos tiempos –aunque la obra de la autora de ‘Las malas’ ha trascendido las fronteras de Argentina hace tiempo ya–, Rubén dice: "En esta consecución, en esta mirada, no. Con las presentaciones siempre hay una cantidad importante de gente, pero que vengan con el libro en la mano, que ya compraron, a hacer que lo firme es un poco extraño, pero me alegra porque demuestra que el libro sigue vigente, más allá de todos los vaticinios de que el papel iba a caer. Y ahora va a tener el papel, el texto y la firma de ella".

La novela ‘Las malas’, de 2019, fue imparable en reconocimiento de público y premios alrededor del mundo. Antes había publicado ‘La novia de Sandro’ (2015), ‘El Viaje Inútil’ (2018) y ‘Tesis sobre una domesticación’ (2019), pero el éxito arrollador de la novela colocó a los cuentos incluidos en ‘Soy una tonta por quererte’ (2022) casi como en un test, superado, por supuesto: "Son libros muy difíciles", dice Rubén y agrega que la editorial quería ver qué sucedía con este: "Y lo que pasó con su cuarto libro fue una sorpresa porque es distinto: porque son cuentos, inspirados en la vida real, ella cuenta sus experiencias. Logró algo muy extraño, particular", analiza.

"La gente la quiere, esa es la palabra", sintetiza Rubén. "A veces un escritor tiene una relación con el lector, distinta porque ella suma afecto, cariño y alegría. Y esto último no es lo habitual. Se nota ahora. Este es un encuentro emocional, la literatura tiene su rol, y las palabras de ella juegan, hay una simbiosis entre palabra escrita y dicha, por lo que las personas se van muy contentas tras la firma. Y me pone muy contento a mí también".

Camila, en primera persona.

“Entiendo perfectamente que los lectores quieran devolverle a los autores lo que reciben”

—A propósito de la Feria del libro, ¿cómo se dio la firma y qué opinás de cómo están sucediendo las actividades en general?

—Me invitó Rubén, hace tiempo ya. La librería quería armar un conversatorio, pero no los dejaron repetir la actividad, que se hizo el año pasado. Y yo a Rubén le digo a todo que sí, a todo. No estoy siguiendo mucho la Feria, fui un rato el sábado... Como mínimo hay que decir que es raro cómo está distribuida, que es una pena que no haya un lugar donde la gente se pueda nuclear, donde sucedan todas las cosas, pero es una decisión, supongo. La encontré ruidosa, también. Y no sé qué tanto ese ruido colabora con el hecho de leer y el hecho de escribir.

—El encuentro con lectores fue amoroso y extenso, ¿qué te pasa con lo que te dicen, te piden, te devuelven sobre tus libros?

—En primer lugar, no reconozco esas cosas que me dicen que les doy, que los libros les cambian la cabeza o que les despiertan algo que tenían dormido. La verdad no reconozco esas cuestiones en mis libros porque los escribo con inconsciencia. A la vez, entiendo perfectamente que los lectores quieran devolverle a los autores lo que reciben, porque la verdad que sí es una forma de imposición, una forma de meter a una persona dentro de tu imaginario y no tienen por qué quedarse con eso. Así que lo entiendo, pero no reconozco cuando me dicen "ay, tu libro me cambió la vida". Eso no lo puedo ver, de ninguna manera. Y siempre me canso, mucho, porque de verdad soy tímida, me cuesta mucho esa actuación, que es larguísima.

—Pensando en el tiempo pasado desde ‘Carnes Tolendas’, casi otra era, ¿qué fue lo más importante que pasó en todos estos años? Por fuera de todos los reconocimientos públicos que recibiste por tu trabajo.

—Creo que las redes (se ríe)... Las redes sociales. Fue fuerte, ¿no? Y en mi vida, me parece que terminé soltando la idea del amor, la idea de necesitar a alguien, de necesitar de otras personas para estar bien. Sean amigos, una pareja, mis padres; y en eso colaboró mucho el psicoanálisis.



En la fila.