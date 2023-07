Campaña “caliente”: denuncias cruzadas hasta el último minuto

La campaña para elegir a intendente y vice y renovar el Concejo Deliberante no tuvo paz ni aun cuando estaba en vigencia la veda electoral. A las denuncias cruzadas que involucraron a los dos candidatos de las fuerzas mayoritarias, Hacemos Unidos por Córdoba y Juntos por el Cambio, aunque luego se sumaron otros candidatos, hay que agregar los últimos acontecimientos, que se produjeron en la jornada de ayer.

A primera hora de la tarde, Juntos por el Cambio emitió un comunicado en el que puso de manifiesto que preparaban una denuncia penal por “falta de información”.

En concreto, en el comunicado que dio a conocer el jefe de campaña de ese espacio, Juan Negri, se sostiene que “no están confirmadas las autoridades de mesa pese a que por ley deben estar notificadas 20 días antes de la fecha de los comicios”.

“No hay información sobre la convocatoria a docentes, tampoco sobre la cantidad de voluntarios que se anotaron y que se hayan confirmado para autoridades de mesa”, dice otro de los puntos del comunicado. También se hace referencia a que “muchas autoridades de mesa fueron sorteadas sin tener en cuenta el domicilio de las mismas, por lo que en lugar de tener que asistir a un colegio en la zona donde viven, en muchos casos tienen que asistir a zonas muy alejadas de sus domicilios, lo que es un aliciente para que desistan de su obligación y dejen una mesa sin sus autoridades”.

Los ojos puestos en la Junta Electoral

En otro de los puntos hacen referencia a la Secretaria de la Junta Electoral Municipal, Miriam Capone. “Cubre el proceso de sospechas, ya que hasta el 2021 fue apoderada del kirchnerismo en Córdoba”, señala.

Además, desde Juntos por el Cambio se puso de manifiesto que “la publicación en medios de comunicación de la Junta Electoral, donde hacen hincapié en que no habrá sanciones a los ciudadanos que no concurran a votar, es una clara maniobra pergeñada por el oficialismo, para que la sociedad no participe”.

Respecto a este último punto, el jefe de campaña de Hacemos Unidos por Córdoba, Héctor Campana, utilizó el mismo argumento aunque para señalar que el perjudicado era el peronismo. “Los más perjudicados por la baja participación somos nosotros, sin dudas. Les pedimos a los cordobeses que voten y se expresen en las urnas”, señaló en su cuenta de Twitter.