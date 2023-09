Canavesi: retrospectiva e introspectiva de un gran ensamblador

El pasado 11 de septiembre quedó inaugurada la exhibición retrospectiva ‘Introspecciones’, con la que Juan Canavesi atraviesa con sus esculturas, dibujos e instalaciones, 35 años de trayectoria.

La muestra, compuesta por un total de 27 esculturas, seis dibujos y una nueva instalación, intentan ser un recorrido de doble sentido: por un lado hacia su universo de pensamientos y emociones, y por el otro, un repaso histórico que da cuenta de su evolución.

Con el eje puesto en lo verdadero y lo simple, Canavesi muestra sus primeros pasos, desde aquella exposición ‘TragArte’, en 1988, donde aparecen obras como ‘María el día que dejó la pensión’, un collage compuesto de telas, recortes de revistas y partes de muebles, o sus primeras fusiones entre lo humano y lo animal (como sus ‘equus hembras’), hasta llegar a sus últimas producciones con obras que se asientan en preguntas trascendentales del ser humano, que se han perdido en el marco de la inmediatez.

En su nueva obra, este gran ensamblador vuelve al origen pero con la mirada puesta hacia adelante, conectando con su esencia y con la muerte, a partir de un fuerte vínculo con la naturaleza, que es la que le permite renacer.

“Es una suerte de vuelta a lo espiritual, por decirlo de algún modo. Aquí he utilizado la semilla como metáfora de vida. Ya más alejado de las pátinas oscuras de otros tiempos, he utilizado maderas para trabajar piezas que son desarmables; eso es lo que me produce placer”, explica Canavesi.

En efecto, en ‘Volver al origen’ el artista se asienta en el uso de fibrocemento blanco, tierra y semillas de trigo y almendro. Aparecen así distintas figuras: cabezas como si fueran semillas brotando, manos que emergen de la tierra en gesto de dar o pies que se confunden entre raíces y brotes.

La muestra podrá visitarse de martes a domingo –de 10 a 19– en la sala expositiva del Paseo del Buen Pastor (Av. Hipólito Yrigoyen 325) hasta el 26 de noviembre.



TRAYECTORIA. Canavesi expone en el Buen Pastor obras que recorren 35 años de carrera artística.