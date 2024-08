Caputo en Córdoba: pidió paciencia al círculo rojo y a las provincias "trabajar" para bajar Ingresos Brutos

Con mucha expectativa el círculo rojo de Córdoba recibió el viernes la visita del ministro de Economía de la Nación, Luis “Toto” Caputo. El funcionario que está entre los más “protegidos” por el presidente Javier Milei aceptó la invitación de una de las entidades que más bregó por la desregulación de la economía, la apertura de los mercados y el retiro del Estado de la actividad económica.

Al decir de su presidente, Manuel Tagle, el populismo y la intervención estatal han sido uno de los principales males que aquejaron a la Argentina en las últimas décadas. Por eso el fuerte apoyo que siempre se brindó, primero a la plataforma de Mauricio Macri, y luego a la de La Libertad Avanza.

En ese contexto, Caputo se dirigió a un público muy afín y en “territorio amigo”, si se tiene en cuenta que Córdoba fue uno de los distritos dónde las propuestas del libertario se tradujeron en un impactante caudal de votos.

Caputo dejó varias definiciones en su visita a la Bolsa y cosechó numerosos aplausos de los presentes. Uno de los más efusivos fue cuando recordó “en 6 meses logramos superávit fiscal, terminamos con la emisión y con los piquetes…”

A los empresarios locales Caputo les pidió paciencia y les prometió que cumplirán con las promesas de baja de impuestos y quita de retenciones: “hay que tener paciencia y comparar con lo que podría haber sido, no contra un ideal. Hacer las cosas mal durante 100 años tiene su costo”.

Hacia adelante, Caputo ratificó que cuando el Estado nacional consolide su situación fiscal comenzarán con la baja de impuestos, a lo que siguió un “guiño” al ministro de Finanzas de la Provincia de Córdoba, Guillermo Acosta, para que lo imite en ese camino: “cuando estabilicemos la macro nos va a sobrar plata y cuando eso pase lo que sigue es la reducción de impuestos, les vamos a sacar el pie del Estado de sus cabezas. A mí me encantaría sacar impuestos distorsivos como el Cheque y retenciones. O Ingresos Brutos, que es de las provincias, tenemos que sentarnos con las provincias para ver cómo podemos hacer eso, porque son impuestos que complican la producción”, apuntó.

Chau cepo. El fin del cepo es, sin dudas, uno de los temas que más preocupa al sector privado. Caputo reafirmó, en ese sentido, que seguirán el plan trazado: “no hay improvisación, tenemos un plan trazado y vamos a seguirlo. No nos ponemos fechas, sino condiciones. Hacerlo en diciembre era imposible, hoy es más opinable, pero no están dadas las condiciones porque tenemos problemas de stock, de flujo de caja, de balance. Pero la salida del cepo llegará, no se preguntan tanto cuándo, sino cómo. Y lo vamos a hacer bien”, aseguró.

Impresiones. Tras la disertación de Caputo Perfil Córdoba habló con algunos referentes del sector privado que participaron del encuentro.

Gabriel De Raedamaeker (CRA): “me quedo con algunas inquietudes por los tiempos que piden, en el campo tenemos que seguir esperando. Nos han pedido paciencia, ¿pero hasta cuándo? Nosotros tenemos una demanda muy puntual por el tema derechos de exportaciones en un momento muy claro del mercado internacional por la abrupta caída de precios de los commodities y eso nos ha generado un problema serio en la capacidad de inversión del sector. El ministro da a entender que hay que seguir esperando hasta que esta situación se consolide en el tiempo”.

Daniel Salomón (Comprandoengrupo.net): “vamos a ver si se cumple lo que dice, el consumo y la economía está muy complicada. La gente sigue apoyando, se ven algunos signos de reactivación, pero tiene que empezar a recuperarse porque hay muchas empresas que están perdiendo plata, algunas han tomado la decisión de reducir personal, en nuestro caso no, pero hay que esperar y tener paciencia”.

-Maximiliano Mauvecin (Foro Empresario Región Centro): “creo que ha logrado transmitir confianza que es lo que estábamos esperando. transmitió tranquilidad, calmar ansiedad respecto al cepo no es menor. Faltan temas por tocar, hay temas de financiamiento de infraestructura, financiamiento del sector productivo que no se tocaron hoy. Pero creo que hay cierta satisfacción entre los empresarios por lo que expuso hoy”.

-Horacio Parga (h) (Grupo Edisur): “se están tomando muy en serio la dirección que está llevando el gobierno nacional en cuanto al equilibrio fiscal. No manejan los tiempos, pero van en esa dirección. Sin dudas están apuntando fuerte al equilibrio, a regularizar la economía y a que la actividad vuelva a tomar ritmo”.

-Federico Novaira (Cadepyme): “le creemos, porque el gobierno nacional viene dando señales de que viene haciendo la tarea, algunos impuestos y tasas ya las han eliminado. creo que el camino es por ahí, el gobierno también necesita el apoyo del sector privado y que sigamos apostando e invirtiendo en el país”.

-Marcos Lozada (Sanatorio Allende): “yo creo que hay que creer que están cumpliendo lo que prometió Milei. El déficit fiscal lo han bajado, la estabilización se está dando, lo que el sector privado lo que más quiere es que la macro economía se estabilice y hasta ahora han estado superando las expectativas. Que se estabilice la macro economía sería un cambio gigantesco para el país, nuestra mayor esperanza es que lo logren”.