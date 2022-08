Cardozo: “No podemos descartar la intencionalidad de los hechos”

El ministro de Salud provincial, Diego Cardozo, dialogó con PERFIL CÓRDOBA sobre el hecho que conmueve al país. El funcionario descartó la posibilidad de que las causas de la muerte de cinco bebés, en el Hospital Materno Neonatal “Ramón Carrillo”, hayan sido medicamentos adulterados o fallas en la infraestructura.

“La directora del Neonatal fue la encargada de descubrir esta situación que se dio en esos chicos, la cual no se condice con la evolución final. Son niños que nacieron sanos, de mamás sanas, mamas controladas, pero que terminaron muriendo”, comentó.

“Como hacemos análisis respecto a las causas de las defunciones para intentar mejorar, detectamos que se habían complicado cinco chicos que fallecieron el 18 marzo, el 23 de abril, 23 de mayo y el 6 de junio, fecha en que fallecieron dos. A partir de allí empezamos a analizar todos los elementos que se les aplicó: los medicamentos, para ver si estaban adulterados o si estaban vencidos o mal aplicados. A eso lo descartamos, porque los mismos lotes fueron utilizados en otras maternidades provinciales. También evaluamos los medicamentos descartables, la infraestructura y abrimos un sumario interno. Una investigación administrativa y legal, y llamamos a declarar a todos los que participaron en el nacimiento de estos chicos, desde personal de limpieza hasta neonatólogos”, precisó.

Cardozo agregó que “el 6 de junio fallecieron dos niños más y allí pedimos la intervención de la fiscalía para que le hagan la autopsia a estos niños, ya que no había una causa clara acerca de la muerte. Judicializamos el caso y pedimos la autopsia. Una forense intervino y la realizó”.

—¿Y qué datos arrojó esa autopsia?

—Los datos pasan a ser secreto del sumario. Seguimos con la investigación, comenzamos a indagar al personal que fue llamado a declarar a Legales del Ministerio de Salud. A partir de allí nueve personas fueron separadas de su actividad.

—¿Cuáles son los motivos por los que se los separa?

—Al tener documentación que genera indicios de que participaron en todos los eventos adversos, decidimos tomar medidas.

¿Hecho intencional? Si bien Cardozo prefiere no hablar de ninguna de las hipótesis en particular, subrayó que desde el momento en que se apartó a nueve integrantes del personal de salud, en junio, los sucesos no volvieron a ocurrir: “No podemos descartar ninguna hipótesis, ni descartar intencionalidad. Por eso damos participación a la Justicia. Vamos cerrando anillos de hipótesis. Estudiamos mucho los elementos, enviamos ampollas al Ceprocor, los descartables, la aparatología, evaluamos la infraestructura y había una frecuencia de más de 30 días de intervalos entre cada defunción, por lo cual se usaron distintos lotes de medicamentos. Tampoco se condice con un microorganismo que es cuando se produce un brote de alguna patología en la institución. Por todos estos hechos no podemos afirmar ni tampoco desacreditar la posibilidad de intencionalidad de lo sucedido. El Neonatal es la institución que más nacimientos registra en la provincia, con 8.000 anuales”.

Frente a la consulta acerca de por qué no se comunicó antes esta situación, Cardozo justificó que “se generaron líneas de investigación para que nadie se sintiera aludido o borrara pruebas. Fuimos muy minuciosos en la investigación. Y también fuimos muy cautos porque sabíamos la repercusión que esto podía tener. Cada vez se complicaba más y había que ser muy cuidadosos. Ya le entregamos todo a la fiscalía. Tiene el análisis de líquidos y tejidos corporales. Hemos remitido imágenes fotográficas, con el objetivo de poner a disposición de la Justicia elementos que a ellos le permitan cotejar información y ellos determinarán si hay elementos que nos hagan pensar en intencionalidad”.