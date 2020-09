Carta de un comerciante a Schiaretti por altos costos para actualizar boletas de Epec

Al inicio de la pandemia, José Lutri tenía dos locales importantes como franquiciado de una reconocida marca de heladería y confitería, en el Cerro de las Rosas y en barrio General Paz. Los cerró unos días antes de decretarse la cuarentena y volvió a abrir con atención al público en julio. Pero sólo uno de ellos, no pudo seguir sosteniendo el local de barrio General Paz por los costos fijos que se contraponían con una facturación casi nula.

Ese ahogamiento en el flujo de caja, explica, le generó atrasos en el cumplimiento de impuestos y servicios, entre los que está el de la energía eléctrica. Hoy aún mantiene con deudas cuatro boletas de la luz y pide que se tenga en cuenta la situación de cuarentena y los meses sin facturación que tuvieron miles de comercios como el suyo a la hora de ponerse al día con los compromisos atrasados. Advierte que hay fuertes incrementos a la hora de actualizar esas boletas y que ese costo supera ampliamente los valores de la inflación.

Pone como ejemplo una boleta de Epec que vencía a mediados de abril por $92 mil y que según el sistema de actualización que le muestra Epec se va a $125 mil. A su vez, si quiere financiar ese pago en 12 cuotas, el monto total es de $150 mil. “Acá nos están matando con la actualización de las boletas, siendo que tuvimos meses sin poder trabajar. Yo quiero pagar esa boleta que me venció en abril y tengo un interés del 36% en 5 meses, quiere decir que para actualizar una boleta atrasada están cobrando casi 7% de interés. Además del interés para financiar eso en cuotas. Lo de Epec es perverso”, dice Lutri.

Ante ese escenario, el empresario le envía una carta al gobernador Schiaretti pidiendo algún tipo de intervención:

CORDOBA 27, de agosto de 2020

Estimado gobernador de la provincia de Córdoba

Cr, Juan Schiaretti

Me dirijo a usted, para solicitarle vuestra intervención ante los intereses por mora, que hoy pretende cobrar la empresa de energía eléctrica, (EPEC) a quienes hemos generado una deuda, ante la imposibilidad de pago, basado en el cese temporal y reducción actual de nuestra actividad.

Me dedico al rubro gastronomía, en la rama de heladería, cafetería. No hace falta explayarse, y mucho menos ante un especialista en números, como usted, para entender la situación. Adeudo los periodos 2, 3 y 6. Los Periodo dos y seis, no acceden a financiación por estar fuera del alcance del programa de ayuda de EPEC. Periodo 3, accede a beneficio de financiación (adjunto propuesta EPEC).

Me tome el atrevimiento de hacer un comparativo de intereses por mora de distintas reparticiones y arrojo el siguiente análisis:

-Tasa anual para deudores de Afip: 29.4%; para deudores de Rentas: 33.5%:para deudores de Municipalidad de Córdoba: 46.5%; para deudores de Epec: 79.8%.

Como podrá observar en un contexto, donde los propietarios hacen quitas en los alquileres, nuestra capacidad se encuentra reducida al 50%, los horarios de atención de menos horas, el gobierno aporta el ATP etc…, nos encontramos con organizaciones que nos acompañaron, con la continuidad de los servicios, a pesar de las incumplimientos, pero hoy cuando podemos comenzar a regularizar, los punitorios superan ampliamente a cualquier tasa de interés, incluidas otras reparticiones que corresponden a la provincia de Córdoba, desposicionando a la EPEC, frente a cualquier comparación.

Es por esto que le solicito vuestra intervención urgente, ya que, no creo razonable el cobro de tan altos intereses. No respondo a ningún partido político, y valoro lo que corresponde, como las obras efectuadas en los últimos tiempos, con esfuerzos en el manejo de los fondos para poder concretarlas

No me parece justo existan casos como el de EPEC, que empanen, el esfuerzo que la provincia hace por el bienestar de los cordobeses. Es mi intención, que usted conozca esta situación, ya que su perfil de defensor de la economía, la industria y el crecimiento, seguramente intervendrá para Posicionar a la EPEC, a la altura de las circunstancias.

Agradezco desde ya versta atención y lo que pueda hacer, por el bien de los cordobeses, y en este caso en particular, para quienes somos emprendedores y a pesar de la pandemia, seguimos apostando.

A disposición por cualquier duda

Sdo. Atte

JOSE LUTRI

17.00.456

Jo.lu.64@hotmail.com

Desde Epec remarcaron que no se están aplicando intereses como los descriptos para la actualización de boletas y que incluso el valor de los intereses se redujo en los últimos meses.

Piden revisión de tarifas de cuarentena

La semana pasada el Concejal de Encuentro Vecinal Córdoba, Juan Pablo Quinteros abrió a la comunidad una petición a través de una plataforma virtual y dirigida al Gobernador de la de Córdoba, al ERSeP y a EPEC solicitando se revise el cuadro tarifario vigente de EPEC a los efectos de aumentar la cantidad de kWh. dentro del denominado Escalón Nº 1, de tal manera que el Escalón Nº 2 quede comprendido dentro de los valores tarifarios establecidos para el primero de ellos (1). Según Quinteros, tal medida representaría una disminución del 30% en el valor del kWh. facturado para los clientes residenciales cuyo consumo se ubica entre los 120 y 500 kWh mensuales. Para el caso de los usuarios dentro de la denominada tarifa social el ahorro sería superior al 260%.

“Los 120 kWh establecidos para el escalón Nº 1 resultan hoy insuficientes y no se ajustan al patrón de consumo que impone la nueva realidad; las facturas de energía eléctrica resultan, por sus montos, de carácter confiscatorio. Párrafo aparte merecen los innumerables y crecientes reclamos de usuarios que sostienen que sus lecturas de estado están efectuadas de manera errónea o, directamente, ni siquiera han sido leídas, situación planteada ante el Ente Regulador de los Servicios”, planteó Quinteros.