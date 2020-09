Caserio – Riutort, el eje PJ que ya se mueve en Capital

Ambos se conocen desde hace mucho. Después de un distanciamiento en su momento, la relación entre los dos se reactivó el año pasado en medio de la campaña de Alberto Fernández; y el primer contacto público de este complejo 2020 se produjo en la reunión que él encabezó en el Holiday Inn con un incipiente albertismo cordobés que todavía no empezó a hacer pie en Córdoba. Después vinieron las ganas de ellas de aspirar a un cargo nacional y el pedido de él para que siguiera en el Concejo –“es más útil al espacio que sigas ahí”, fue la recomendación de él-; hasta que los rumores en torno a la interna del peronismo y el acomodamiento de las fichas para el escenario 2021 los volvió a unir. Él sabe que el oficialismo provincial tiene problemas para poner candidatos en cancha y hace rato que quiere poner un pie en la Capital. Para ello, la encontró a ella como aliada y se empezaron a mover como un eje que inquieta a algunos. Son Carlos Caserio y Olga Riutort, el senador nacional y la concejala, respectivamente, que ya comenzaron a armar con algunos operadores en el medio que, hasta hace poco, jugaron para la estructura del schiarettismo. ¿Avanzarán más allá de estas charlas?

¡Calma, radicales! (ahora en el Zooom)

Lo que se venía pidiendo desde varios sectores hace un tiempo se produjo finalmente esta semana con el encuentro (virtual) de todos los presidentes de los núcleos internos del radicalismo. Después de meses de no dialogar entre ellos, el miércoles por la noche se fueron conectando de a uno en el Zoom y hubo un ausente, el líder de Morena, el diputado nacional Mario Negri. Ante la ausencia del líder del interbloque de JxC en la Cámara baja, desde el entorno del parlamentario propusieron que ingresara a la reunión virtual Patricia de Ferraris, exdiputada, actual legisladora provincial y quien viene de una relación tensa con la conducción del partido por un pedido de expulsión. Precisamente, desde la conducción del partido y en su rol de titular de Confluencia, Ramón Mestre pidió que no ingresara al Zoom De Ferraris, porque eran todos presidentes de los núcleos. Hubo un intento por parte de Rodrigo de Loredo, quien en ese momento estaba conectado en la reunión, pero por chat con Juan Negri para habilitar el ingreso de la legisladora y esto finalmente no se permitió. Hacia el viernes las reuniones se mantuvieron, aunque por separado, y están aquellos que insisten con la aparición de un ‘tapado’ que se podría anunciar en los próximos días.



A la espera del futuro de Eduardo Fernández

Hace aproximadamente diez días el diputado nacional del Frente de Todos, Eduardo Fernández, anunció el cierre de su empresa Postres Serranos, y el principal apuntado por la situación que debió tomar fue el expresidente Mauricio Macri. Tras tomar la decisión, cabe recordar que Fernández afirmó que se debió “a la otra pandemia: la que se vivió entre 2015 y 2019”. Luego que salieran a hablar algunos exempleados de Fernández, el diputado se llamó a silencio y hay varios interrogantes en torno a su futuro. Las charlas en el seno del FdT van desde una continuidad y esperar que pase el temporal, hasta la posibilidad de una licencia o una salida prolija con destino al Ejecutivo. Sobre esta última alternativa, algunos en Córdoba dicen que el también diputado oficialista Carlos Heller, de buena relación con Fernández, le podría asignar un despacho al cordobés en el sector bancario estatal. Al mismo tiempo, un cristinista que apuesta por la unidad del peronismo con miras hacia el 2021 señaló que si Fernández desembarca en el Ejecutivo, se podría dar el arribo del gremialista Pablo Chacón al Congreso. “Eduardo entró primero en la lista, Gabriela (Estévez) segunda y Pablo -por el líder de Agec- estaba tercero. Si se da ese movimiento, se descomprime ahora y se empieza a hablar con un jugador menos el año que viene”, disparó un conocedor del pulso del FdT.

El reconocimiento a Concha y un ‘recuerdo’ radical

En la semana, y por iniciativa del legislador radical de JxC, Orlando Arduh, se distinguió la labor del responsable de Defensa Civil en la Provincia, Diego Concha. Después de semanas con mucho trabajo para contener los distintos focos de incendios en el territorio provincial, el proyecto se sancionó en la semana en la Unicameral y contó con el respaldo de todos los bloques. Lo que no se sabía hasta acá, fue cómo se dio el contacto entre el jefe del bloque opositor y el funcionario provincial. Los que tratan a diario con Arduh, cuentan que el parlamentario lo llamó para darle a conocer la iniciativa al referente de los bomberos, y el legislador se presentó. La sorpresa vino después, con la respuesta de Concha: “cómo no lo voy a conocer si yo milité con usted. ¡Soy de origen radical!” se despachó el actual funcionario schiarettista para el asombro del radical. Resulta que Concha tiene un pasado en la Juventud Radical donde fue, hace unas décadas, Primer Secretario del Comité Circuito Icho Cruz, de donde él es oriundo.

La receta de la izquierda de García Elorrio trae ruidos

Al parecer hay algunos pequeños cortocircuitos en el seno de Encuentro Vecinal Córdoba, el espacio que conduce el legislador provincial Aurelio García Elorrio, que tiene además a la también parlamentaria María Rosa Marcone e incluye al concejal Juan Pablo Quinteros. Las interferencias se producen porque el propio García Elorrio quiere poner en práctica en los próximos meses el sistema de bancas rotativas -similar al que hace años desarrolla la izquierda- y dejar su lugar a espacios con los que llegó a un acuerdo en la previa a los comicios de mayo pasado. Entre ellos, sectores evangélicos que tuvieron una postura muy firme en contra del aborto en los debates de 2018. Y es eso, precisamente, lo que hace ruido y no convence. Igual, se sigue conversando. Tanto esto, como la posibilidad concreta de competir el año que viene en las Legislativas y, como ya dijo García Elorrio, lejos de Juntos por el Cambio.

Diputados y un cruce que vino con stickers

La sesión tensa del martes pasado en Diputados dejó varios análisis de mesas de café que se hicieron a lo largo de la semana. Entre ellos, el amplio protagonismo que tuvo la diputada nacional del PRO, Soher El Sukaría, y el cruce con el presidente de la Cámara, Sergio Massa. El tigrense le preguntó a la parlamentaria por Córdoba si había leído bien el apellido, porque no lo conocía y ella respondió desafiante “ya lo va a aprender”. De inmediato, en el espacio amarillo salieron los stickers de WhatsApp con el cruce entre ambos.

En la Provincia, se sigue hablando del encuentro de Alberto F. con Llaryora

El encuentro de hace ya diez días entre el presidente Alberto Fernández y el intendente Martín Llaryora en el marco de la entrega de las actas del fallo de la megacausa La Perla al Patrimonio de la Ciudad, sigue dando que hablar. El acto se realizó hace algunos días y del mismo no participaron el gobernador Juan Schiaretti ni el vicegobernador Manuel Calvo, y las especulaciones siguieron hasta esta semana. Un dirigente del PJ capitalino dijo que no cayó bien y hasta se animó a sostener que no hubo una confirmación oficial por parte del Palacio 6 de Julio de la presencia virtual del titular del Presidente. “Hasta último momento, no confirmaron nada. Que sí, que no… y después ya con el acto encima vimos por las redes que estaba participando Alberto Fernández”, se quejó el funcionario, que además agregó que eso no cayó bien en las horas posteriores a ocurrido en algunos despachos del Centro Cívico. “Ahora todo se calmó y hay fotos de nuevo, pero por esos días no hubo mucha onda”, dijo.