Casermeiro tenía una ‘amistad comercial’ con Gette, el acusado

por Redacción Perfil

Daniel Casermeiro (61) reconocido médico y vecino de San Francisco, dueño del Sanatorio Argentino pasó siete días desaparecido.

Con el paso del tiempo su caso tuvo repercusión y trascendencia nacional. El descubrimiento del cadáver se produjo en un campo cercano a la localidad de Luxardo. El hallazgo trajo conmoción a su familia y allegados por el tiempo transcurrido desde el jueves 19 de diciembre, la última vez que fue visto, cuando salió rápidamente de su consultorio.

Durante el tiempo de la búsqueda se dispararon cientos de versiones y especulaciones sobre lo ocurrido. Pero desde un primer momento los investigadores trabajaron bajo una sola hipótesis y con un solo sospechoso, apuntado desde el primer día.

El móvil económico es hasta ahora el motivo más firme que manejan en la causa para explicar el asesinato de Casermeiro.

Gerardo Gette, el único detenido y acusado de ser el autor material del crimen, tenía una relación de hace varios años con el médico ginecólogo. Aunque esa relación era por conveniencia económica. Tenían una “amistad comercial”, aseguran los investigadores.

Casermeiro y Gette compartían varios negocios, entre ellos se dedicaban a las transacciones inmobiliarias.

Según varias fuentes consultadas, en esa relación comercial Gette actuaba como un “presta nombres o un datero de negocios”. Gette no era quien ponía el dinero, sino quien buscaba las oportunidades de inversión.

De esos negocios surgiría una importante deuda de Gette con Casermeiro.

“Las diferencias económicas venían desde hacía tiempo, y el médico le reclamaba casi todos los días el dinero”, apuntó una persona ligada a la investigación.

En algunas cámaras de seguridad se pudo observar como Casermeiro y Gette tenían una discusión. Esto sucedió el mismo día de la desaparición del médico.

También varios testimonios que fueron incorporados a la causa señalaron que Casermeiro se dedicaba al préstamo de dinero. Esta información todavía está siendo analizada por la fiscalía.

El fiscal Bernardo Alberione afirmó que Casermeiro sufrió una muerte “a traición”, ejecutado con una pistola calibre 22 de un disparo en la nuca.

Por definir. Si bien en la fiscalía casi no tienen dudas sobre los motivos del crimen y sobre su autor, sí hay ciertos aspectos que aún no cierran.

Falta saber si Casermeiro subió a su auto bajo amenaza, cómo llegaron hasta el lugar donde fue asesinado, de qué manera recorrió los seis kilómetros que separan el lugar donde encontraron el BMW 200i hasta donde encontraron el cuerpo, y también establecer si Gette actuó solo o participó un cómplice. Por ahora todo hace presumir que no colaboró una tercera persona en la escena.

Casermeiro fue encontrado por un trabajador rural que pasaba por el lugar. El cuerpo de médico estaba dentro de un maizal en avanzado estado de descomposición.

El lugar donde fue encontrado también es materia de investigación. Se trata de una zona conocida como ‘la balanza’, al costado de la ruta provincial 1. La propiedad donde se realiza el peso de camiones habría sido tiempo atrás propiedad de Gette.

Los investigadores intentan establecer si efectivamente ese lugar ahora pertenece a Casermeiro y en ese caso, en qué condiciones se realizó la transacción.

Luego del hallazgo del cuerpo del médico, su familia optó por el silencio y se especula que este lunes podrían emitir algún comunicado. Respecto al auto propiedad del ginecólogo asesinado y el dinero que había en su interior, las fuentes consultadas por PERFIL CORDOBA confirmaron que había 10 millones de pesos pero que no eran para realizar ninguna operación inmobiliaria como trascendió desde un primer momento.

“Era habitual que Casermeiro tuviera esa cantidad de dinero en el auto, a veces tenía mucho más” aseguraron.

Gette, señalado. Los investigadores apuntaron a Gette desde el inicio de la investigación, pero mucho más , después de sostener serias contradicciones e inconsistencias en su declaración durante la búsqueda de Casermeiro. El pasado 22 de diciembre en su muro de Facebook escribió: “No soy amante de las redes sociales y realmente no estoy equivocado!!! Parte de la sociedad y el pobre periodismo que tenemos, las usan sin pensar en el daño que pueden causar a personas o familias, dando nombres, ¡¡¡apellidos... realmente unas miserias humanas!!! Hoy estamos pasando una situación desesperante con la desaparición de mi amigo el Doc. Casermeiro... A raíz de eso se realizan allanamientos, testimoniales, etc., lo cual me parece perfecto de parte de la policía y la justicia que hacen su trabajo. Pero es realmente triste para su familia y amigos, la falta de seriedad de todos estos informantes de cuarta que se pelean por dar malas noticias. ¡¡¡Hay que usar leyes penales para estos irresponsables!!!”.

Gette pasó de la congoja por la desaparición de su amigo, a quedar detenido acusado de homicidio calificado por alevosía. El próximo lunes será indagado por el fiscal Bernardo Alberione.

También desde la investigación aclararon que, si bien la raíz y el origen del crimen es económico, por el momento no está previsto que se abra una línea de investigación fiscal sobre el origen del dinero. Aseguraron que eso le corresponde a la Afip.

Otro punto que inquieta a los investigadores es la posibilidad del cambio de fiscal. Alberione aseguró en su conferencia de prensa que "una investigación se sabe cuándo comienza, pero nunca cuando termina. No se sabe dónde puede derivar. Hemos encontrado un cuerpo. Estamos iniciando la investigación, pero esto recién empieza".

Debido a la feria judicial que comienza el martes, la causa podría cambiar de fiscal durante todo enero y esto puede generar que la investigación quede estancada y afectar la recolección de pruebas claves. Lo más acertado, aseguran, es que Alberione continúe al frente de la instrucción al menos hasta despejar todas las dudas.