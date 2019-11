Caso Saldaño: expectativas por posible intervención del gobierno de Fernández

por Redacción Perfil

Víctor Hugo Saldaño es el único argentino condenado a la pena de muerte en Estados Unidos. Está preso desde 1996 acusado de asesinar a un comerciante norteamericano. Desde entonces se encuentra en el ‘corredor de la muerte’ a la espera de la ejecución.

“Estar dos años en el corredor de la muerte te vuelve loco, Saldaño lleva más de 20”, aseguran quienes siguen el caso desde el inicio.

Desde entonces también comenzó una titánica batalla jurídica de los abogados para defender los derechos de Saldaño, periplo que también fue acompañado con gran firmeza por Lidia Guerrero, la mamá de Saldaño.

Después de una presentación de la Cancillería argentina, esta semana la Corte de los EEUU rechazó tratar el caso Saldaño, aunque sin analizar el caso.

Sobre este punto, dos de los abogados de Saldaño lanzaron fuertes críticas a la posición de las actuales autoridades diplomáticas.

Juan Carlos Vega, uno de los abogados, en diálogo con PERFIL CORDOBA afirmó: “Acá hubo una imprudencia notoria de la Cancillería. En septiembre le manifesté al canciller que estaba equivocado en hacer la presentación ante la Corte de Estados Unidos porque se la iban a rechazar, cosa que pasó”. Por su parte, Esteban Llamosas, otro de los abogados, calificó de “lamentable” la posición del Gobierno argentino, al considerar que “acompañacon mucha debilidad y muy poca decisión lo que dice el gobierno de EEUU”.

Los defensores sostienen con mucho énfasis el pedido para que el gobierno estadounidense cumpla con la recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que es vinculante para todos sus miembros, entre ellos Estados Unidos.

En dicho informe, la CIDH afirma que Víctor Saldaño no fue tratado conforme al principio de igualdad ante la ley, “pues su raza y origen nacional fueron tomados en cuenta en el primer juicio de determinación de la pena”. Finalmente, la Comisión concluyó que la ejecución de Saldaño constituirá una grave violación de su derecho a la vida.

Nuevo gobierno. Si los tiempos lo permiten –aún no hay fecha de ejecución– la intención de quienes asisten al cordobés es plantear el caso ante el nuevo Gobierno nacional, y es allí donde abren una puerta de esperanza.

En los 25 años que lleva, la causa Saldaño tuvo al menos seis abogados entre argentinos y estadounidenses. Además de Vega y Llamosas, Juan Pablo Cafiero es copatrocinante en la defensa de Saldaño.

Juan Pablo es padre de Santiago Cafiero, hoy por hoy mano derecha de Alberto Fernández y, seguramente, tendrá un rol de privilegio en el próximo gabinete nacional.

Si bien la vía jurídica estáprácticamente agotada, la vía política y diplomática podría ser una de las últimas y únicas esperanzas para que Saldaño no sea ejecutado.

“Para el nuevo gobierno, el caso Saldaño sería la posibilidad de reinstalar una voz argentina en el campo de los derechos humanos en el orden americano, algo que hoy no existe” aseguran desde el entorno de Saldaño.

Si bien con el cambio de gobierno no se puede asegurar que se modifique de manera sustancial la situación de Saldaño, sí creen que se podría tener una posición más firme y contundente a nivel internacional tanto en la CIDH como ante el gobierno de Donald Trump.

“Estados Unidos no quiere cumplir con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Acá se necesitan derechos humanos de rigor jurídico, no de panfleto” sostiene Vega.

La clemencia. Para las actuales autoridades de la Cancillería argentina, la única posibilidad de indulto sería la clemencia, facultad del gobierno de Texas de perdonar a un acusado.

Los abogados de Saldaño son contundentes al rechazar esta posibilidad: “Nosotros no queremos clemencia, no queremos perdón. Estados Unidos no tiene ninguna autoridad moral para perdonarnos. Ellos tienen que cumplir con la sentencia número 76 dictada por la CIDH. Cómo le vamos a pedir clemencia a un estado que está condenado por violar los derechos humanos de Víctor Saldaño” afirma Vega.

En el mismo sentido, Llamosas hace hincapié en la posición de la madre de Saldaño: “La dignidad de Lidia es admirable, en todos estos años ella siempre habló de la vía jurídica y no del pedido de clemencia”.

Víctor Hugo Saldaño fue sentenciado a la pena de muerte dos veces. La primera condena fue anulada por “discriminatoria”. La segunda sentencia se mantiene firme. Saldaño tiene 47 años y lleva 24 años detenido en el corredor de la muerte de la prisión de máxima seguridad Allan B. Polunsky, en Livingston, Texas.

Todavía no tiene fecha de ejecución, la cual debería ser notificada con 90 días de anticipación. Quiénes han seguido de cerca la historia de Saldaño no se dan por vencidos y sentencian que le van a dar pelea hasta el final