Castigarán a comerciantes que usen los contenedores de basura callejeros

por Ariel Bogdanov

Con el objetivo de controlar el mal uso y el vandalismo, la Municipalidad de Córdoba pondrá el foco en el uso de los contenedores de basura que se encuentran distribuidos a lo largo de toda la ciudad. Desde el Palacio 6 de Julio se mostraron sorprendidos por el estado en que encontraron dichos contenedores y dedicaron los primeros días de gestión a encontrar la causa del problema, que apareció rápidamente: ausencia de controles, mal uso y vandalismo.

“Encontramos un montón de contenedores de basura desbordados, los cuales no están así por la falta de frecuencia de los camiones recolectores, sino por el mal uso de los comerciantes”, hicieron saber desde la Municipalidad y explicaron que dichos contenedores son para uso del vecino y no de los comerciantes y grandes generadores de basura, quienes deben inscribirse en un registro en la dirección de Higiene Urbana y acordar para que un servicio particular recoja los grandes volúmenes de residuos. Por tal motivo, planean para las próximas semanas incrementar los controles y también las sanciones para aquellos comerciantes que utilicen los contenedores para tirar su basura. Más contenedores.

“Desde hace un año la ciudad esta ‘contenerizada’. Hay contenedores para residuos secos y otros para residuos húmedos. Esos contenedores pertenecen a tres empresas, las cuales se dividen en los distintos barrios de la ciudad y son para que el vecino deje sus cosas, la basura domiciliaria que se genera en el día a día, pero hay empresas constructoras que tiran los escombros ahí y todos sus residuos”, detalló Constanza Mias, subsecretaria de Gestión Ambiental y Sostenibilidad de la Municipalidad de Córdoba.

“Hay una ordenanza que dice que los grandes generadores de basura y aquellos que están cerca de los supermercados no pueden utilizar dichos contenedores sino que deberían contratar una empresa para que les retire los servicios con más frecuencia” agregó.

Además, Mias adelantó que en febrero se intensificarán los controles e informó cómo va a actuar el municipio ante futuras faltas: “Vamos a empezar a controlar para determinar quiénes son los grandes generadores. Ya se empezaron a preparar actas y vamos a actualizar el valor de las multas. Hoy, la multa está en 500 pesos, un valor desactualizado y seguramente subirá, aunque aún no están definidos los montos que se van a proponer”.

Zonas calientes. Según el informe municipal, las zonas más complicadas y donde se acumula mayor cantidad de basura son en aquellas que tienen mayor movimiento gastronómico. Barrio Güemes, algunas cuadras de la calle Tejeda en el Cerro de las Rosas, el centro, y el sector aledaño a la plaza Rivadavia de Alta Córdoba son los puntos con mayores desbordes de contenedores. “Hemos detectado que tiran aceite hirviendo, generando graves daños en el contenedor; escombros- de obra y ramas, luego de que se extrae un árbol. Para todas estas cuestiones hay que pagar un servicio especial que retire la basura. La Municipalidad tiene un registro de empresas autorizadas para tal fin”, completó Mias.