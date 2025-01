Catriel Sánchez se retira del fútbol profesional por su salud mental: "No era feliz"

Catriel Sánchez, jugador de fútbol formado en las inferiores de Talleres y que pasó por Instituto, anunció su retirada del fútbol profesional debido a su salud mental. El delantero explicó que tomó la decisión para "parar un poco y rodearme de la gente que me hace bien".

Si bien da a entender la posibilidad de que no se trate de un retiro definitivo, comentó su necesidad de prepararse "mentalmente, físicamente para volver a intentarlo". "No sé si durará mucho este descanso, pero últimamente no era yo, no era feliz, no estaba con esas ganas, esa ambición que tiene que tener un jugador de fútbol", escribió.

"Mentalmente no estaba bien, con muchas lesiones reiteradamente, y con el propósito de no sentirme preparado mentalmente", detalló aludiendo a su historia como futbolista, en la que atravesó momentos críticos de salud. Sánchez inició su carrera prometedora como goleador hasta un grave hecho que por poco le cuesta la vida.

Su historia y carrera

El cordobés, oriundo de Las Varillas, empezó en las inferiores de Talleres, llegando a ser campeón de la etapa competencia de inferiores en la séptima división en el 2014. Luego de una buena racha en la que se convirtió en el goleador del equipo, empezó a ser cedido a préstamos a diferentes equipos.

A través de los años pasó por el Karpaty Lviv de Ucrania, Villa Dálmine, Estudiantes de Caseros y Atenas de Uruguay. Su paso por Villa Dálmine marcó uno de los momentos más críticos en su vida, cuando en el 2021 un hincha del equipo lo apuñaló en el cuello, dejándolo en coma por tres días y sobreviviendo aún cuando los médicos esperaban lo peor: "A mi madre le dijeron que yo no iba a salir", comentó en una entrevista.

Luego de recuperarse de aquel episodio, en el 2022 fue partícipe del ascenso de Instituto, al haber ingresado como refuerzo durante la segunda parte de la Primera Nacional, pero sin ninguna anotación.

Tras haber continuado su carrera momentáneamente en el Flandria durante el 2023, equipo que descendió en ese torneo, Catriel volvió a su hogar para jugar en Huracán de Las Varillas. Este cambio le sirvió para convertir al equipo local en el campeón del Torneo Absoluto 2023 de la Liga de Fútbol de San Francisco.

Antes de su reciente anuncio, el delantero estaba confirmado como refuerzo del Atlético de San Miguel, lo que significaba su regreso al fútbol profesional.

Salud mental en el deporte

La importancia del cuidado de la salud, no sólo física sino también mental, muchas veces es tema delicado en el mundo deportivo por los prejuicios arraigados. Desde el mundo de las inferiores se han registrado avances en cuanto al acompañamiento psicológico de los jugadores, pero en los equipos de Primera todavía se ven limitaciones.

Un informe de la FIFPro, el sindicato internacional de los futbolistas profesionales, indicó que el 23% de los jugadores en actividad sufre trastornos del sueño, un 9% sufre depresión y otro 7% ansiedad. Cifras que aumentan más en los jugadores retirados, donde el 28% sufren problemas de sueño, un 13% depresión y un 11% ansiedad.