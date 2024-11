Celeste Ponce también apuntó contra Victoria Villarruel y acusó a la vice de aliarse a los enemigos y "soltarle la mano" a Milei

Si bien las diferencias entre el presidente Javier Milei y su vicepresidenta Victoria Villarruel eran cada vez más visibles, en la jornada de ayer miércoles quedaron expuestas públicamente expuestas luego de que el Jefe de Estado asegurara que Villarruel "en muchas cosas, está más cerca del círculo rojo o de lo que él llama casta".

En una entrevista brindada a LN+ el presidente dejó en clara su postura de una manera en la que no lo había hecho con anterioridad. "Ella no tiene ningún tipo de injerencia en la toma de decisiones. Tampoco participa en las reuniones de gabinete", dijo el presidente y agregó: "ella, en la visión que tiene de las cosas, de lo que nosotros hacemos, está mucho más cerca del círculo rojo y de lo que ella llama la alta política, que es lo que nosotros llamamos la casta".

Sin embargo, el presidente no fue el único en expresarse. A través de las redes sociales, la diputada cordobesa María Celeste Ponce se manifestó en durísimos términos contra la vicepresidenta.

Ante un posteo de Villarruel recordando el triunfo electoral un año atrás y agradeciendo al pueblo argentino por su voto y al presidente por elegirla como compañera de fórmula, Ponce disparó con contundencia: "No Victoria, votaron a Javier Milei y de vos esperábamos que fueras una compañera leal, no que usaras la popularidad del Mejor Presidente del Mundo para tu propia campaña, obstaculizando sus políticas en el Senado, aliándote con sus enemigos y soltándole la mano al gobierno en los momentos más oscuros. Los amigos están en las buenas y en las malas... no solo para compartir los triunfos. De esa deslealtad NO SE VUELVE", disparó Ponce en uno de sus posteos más duros.

Anteriormente, quien había tenido fuertes encontronazos con Villarruel había sido la también diputada Lilia Lemoine, que además comparte amistad con la cordobesa Ponce.

Por el momento no hubo respuesta de la vicepresidenta al polémico posteo y según trascendió en medios nacionales, Villarruel utilizará sus redes sociales para aclarar cómo es la relación y cuál es el vínculo institucional que mantiene con el presidente Javier Milei.