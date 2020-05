Cerraron 75 agencias de viaje por la crisis del coronavirus

JUAN ERRAMOUSPE

En el marco de la fuerte crisis que vive el sector del turismo por la pandemia del Coronavirus, una de las actividades más afectadas es la de las agencias de viaje que enfrentan no solo la caída de las ventas, sino también el cierre obligado de sus locales por la cuarentena.

Hasta ahora, la cantidad de bajas producidas de acuerdo a los informes extraoficiales que pasan de las distintas delegaciones de la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (Faevyt), de las 520 agencias existentes en la Provincia de Córdoba, alrededor de 75 (casi un 15%) ya habrían suspendido sus operaciones, 11 de ellas de la Ciudad de Córdoba.

Luego de varias reuniones y planteos realizados por Faevyt, el Ministerio de Turismo de la Nación emitió sendas resoluciones que apuntan a ofrecer un paliativo al sector. Por una de ellas, se autoriza la suspensión de actividades y la salida temporaria del mercado hasta el día 31 de diciembre de 2020, sin perder sus habilitaciones.

La otra resolución ministerial permite la adecuación de las agencias para que funcionen con ‘locales virtuales’. Las agencias están obligadas por ley a contar con un local de atención al público, pero ahora se las autoriza a realizar sus actividades de manera virtual.

Además, el Mintur autorizó que dos agencias puedan funcionar en un mismo local, como medida para reducir los costos operativos, y otra posibilidad es que habilitó la venta de producto conexos: si una empresa vende, por ejemplo, el destino nieve, pueda incluir en su oferta indumentaria o artículos para esquiar.

En esta última herramienta, de actividades conexas, también cabe la posibilidad de armar un bar literario o una biblioteca con textos de turismo.

Todas estas medidas son hasta el 31 de diciembre 2020 y los trámites son gratuitos.

PERFIL CORDOBA quiso saber cómo impactan esas medidas en las agencias locales y hasta qué punto brindan alguna ayuda en la coyuntura.

El presidente de la Asociación Cordobesa de Agencias de Viaje (Acav), Gustavo Peralta, indicó que la autorización de cierre temporario “es un paraguas que se le brinda a las agencias para que no pierdan su legajo, su dominio, su marca, que son muy preciados por los agentes”.

Respecto a las ‘agencias virtuales’, Peralta explicó que elevaron el pedido al ministerio “porque hay muchos agentes de viaje que, o tenían que renegociar o se les vencía el alquiler de su local, entonces se les autoriza que den de baja su domicilio comercial hasta el 31 de diciembre y puedan trabajar desde su domicilio particular, vía online o de manera virtual” y así no perderían su legajo.

‘La vuelta’ en septiembre

Por su parte, José González, titular de Bon Bini y dirigente sectorial, asumió que van a solicitar la autorización para funcionar con ‘local virtual’ y aclaró que ya vienen haciendo home office con su página web. “Nuestras oficinas son propias así que no tenemos el problema del alquiler, pero mientras no podamos atender al público no vamos a reabrir”, afirmó.

González consideró que, “de no mediar un recrudecimiento en los niveles de contagio del coronavirus, creemos que recién en la primera semana de septiembre se podrá tener algo en concreto para vender turismo nacional. El regional y el internacional no pensamos que se reactive antes de los primeros días de enero de 2021”.

Por eso, estimó que “el 2020 está perdido, no hay ninguna posibilidad y va a costar mucho arrancar en la medida de que no se abran todos los protocolos para recibir pasajeros. Es una normativa que va a venir de la Nación, si bien las provincias van a tener injerencia en los protocolos, pero va a ser difícil si, por ejemplo, hay que acortar las distancias y en los transportes en vez de llevar 50 pasajeros hay que llevar 20, el costo sería muy alto”.

“Lo mismo pasaría en los hoteles, si no dejan utilizar todas las habitaciones obviamente todo se va a encarecer y hará que cueste mucho reactivar el turismo, tanto local como regional e internacional”, indicó.

Una medida de 2002

Otro referente del sector es Juan Toselli, quien recordó que en 2002, después del crack económico, hubo una disposición que “permitió que dos o más agencias pudieran compartir un mismo local, la cual se aplicó y arrojó buenos resultados mientras duró la emergencia. Ahora también se permite y creo que puede resultar positivo, pero cuando las agencias puedan abrir sus puertas”, expresó.

Respecto a la medida que posibilita anexar algún rubro relacionado a la actividad, como vender bolsos, valijas, almohaditas o mantas, pero que no puede ser más importante que la principal, Toselli precisó que “la autorización es solo hasta fin de año, por lo cual será difícil que alguien quiera hacer una inversión importante, dado el poco tiempo que permitiría funcionar de esta manera”.

También indicó que “estas son medidas de carácter administrativo y luego deben tenerse en cuenta las reglamentaciones pertinentes de los fiscos nacional, provincial y municipal”, que pueden condicionar el funcionamiento, por ejemplo, con relación a los domicilios fiscales de los contribuyentes.

Una propuesta que lanzaron al mercado Toselli, como mayorista de servicios turísticos, junto a Copa Airlines, es el OPEN VOUCHER consistente en un paquete con aéreo incluido a alguno de los destinos favoritos del Caribe, para ser utilizado hasta el 31/12/2021.

El pasajero compra ahora, se congelan las tarifas aéreas, terrestres y la cotización del dólar; podrá cambiar hasta tres veces la fecha del viaje sin importar si es temporada alta o baja; no habrá penalidades ni actualización, y se puede sumar un seguro de cancelación.

La oferta es por tiempo limitado.

Son paliativos

Para Sebastián Valenti, exdirector de Turismo municipal y propietario de Almar Viajes, “las resoluciones ministeriales permiten aminorar algo la gran crisis que vienen acarreando las agencias de viajes, no solo con la pandemia, sino ya con varias otras variables desde hace un tiempo, como el impuesto PAIS, la variación cambiaria y crecimiento de los portales online”.

“No son soluciones, sino paliativos, que solo ayudan a achicar algunos de los costos básicos que tiene una agencia para funcionar”, consideró.

Indicó que desde finales de marzo están haciendo home office: “Este parate nos permitio ajustar mucho el trabajo de redes sociales, mailing a clientes, lo cual creemos que va a ser muy importante para las agencias de viajes tradicionales, que tengan un mix entre lo presencial y lo online”, consideró.

En cuanto a una fecha estimada en la que podrían volver a trabajar en la ‘nueva normalidad’, dijo que “en la ultima semana notamos un inicio de consultas, principalmente viajes para 2021, cuando se entiende que todo debería estar normalizado. Fechas de viaje como septiembre a diciembre 2020 aun muy poca consulta, seguramente atado a la poca seguridad todavía de la apertura de fronteras”.

Crédito de Bancor para Mipymes turísticas

El gobernador Juan Schiaretti junto al presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Esteban Avilés, anunciaron el pasado miércoles una línea de créditos a Mipymes del sector turístico a tasa susidiada del 24%, para cubrir el pago de salarios.

La operatoria contempla 10 meses de gracia, para capital e intereses; dos cuotas iguales de capital, la primera en marzo 2021 y la segunda en marzo 2022, y los montos serán, para empleadores, un mínimo de $75.000, y para los no empleadores un monto fijo de hasta $75.000, para capital de trabajo.

Las Mipymes interesadas deberán asistir a la sucursal Bancor más cercana previo a tramitar un turno web en el sitio del Banco, www.bancor.com.ar, y como requisito indispensable deberán llevar su Certificado Mipyme.

Sobre esta línea de préstamos, el titular de Acav aclaró que es “para aquellas empresas que tengan cuenta y a sus empleados bancarizados en el banco. Por eso, le planteamos al gobernador la necesidad de que, si hay agentes de viaje que tienen sus cuentas en otros bancos y quieran acceder a esta operatoria crediticia, se les agilice el trámite de traspaso al Bancor”.