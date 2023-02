ChatGPT: de qué se trata la nueva Inteligencia Artificial de la que habla el mundo

Desde hace algunas semanas, en el mundo de las nuevas tecnologías se habla de un tema casi de manera excluyente: ChatGPT. Analistas del mundo entero buscan determinar qué impacto tendrá esta nueva herramienta basada en inteligencia artificial en la manera de hacer las cosas de los seres humanos, entre ellas el aprendizaje.

Entre las múltiples funciones con las que cuenta la nueva inteligencia artificial creada por la empresa OpenAI, fundada por Sam Altman y Elon Musk, están las de mantener conversaciones, responder a preguntas formuladas de manera coloquial y elaborar textos complejos de acuerdo con las consultas del usuario.

Para entender un poco más de qué se trata ChatGPT y las derivaciones que puede implicar en la vida diaria, PERFIL CÓRDOBA consultó a expertos en educación y tecnología quienes definieron este nuevo invento. Hugo Juri, exrector de la Universidad Nacional de Córdoba, médico cirujano y uno de los académicos más importantes de nuestra provincia, definió a esta herramienta como una bisagra en la historia de la humanidad.

“Tengo muchos años, vi aparecer el móvil, las redes sociales, muy jovencito vi cuando apareció la primera computadora personal. Hay hitos, muchos de ellos son cisnes negros que se nos pasan por alto. La aparición del ChatGPT es uno de estos para la humanidad”, subrayó Juri. “En 2007 se universaliza el iPhone y ese mismo año se crea Facebook, hitos que son evidentes, pero hay otros que no tienen tanta visibilidad por ejemplo el Zoom o Google Meet, algo que ‘explotó’ durante la pandemia y que existía desde hace un tiempo. No se usaban para la enseñanza, pero un suceso como la pandemia nos puso al mundo una década adelante en materia de tele educación, tele comercio y tantas otras cosas”, graficó.

Inteligencia artificial. Respecto a la inteligencia artificial, Juri describió como algo que viene de 1960, que siempre ha estado presente. En un momento Deep Blue le ganó al campeón mundial de ajedrez Garry Kasparov, pero esta es la primera vez que la inteligencia artificial llega a manos de la gente y de inmediato debió salir el CEO de Google a anunciar su propio ChatGPT denominado Bard.

“Se le está dando más información a esta machine learning que tiene la capacidad de aprender sola. Por ahora tiene sus limitaciones, la principal es que la mayoría de la información que tiene está publicada en inglés, debe traducir. Entonces surgen cosas curiosas. Estamos ante un modelo beta que está siendo probado y mejorado. En unos 4 o 6 meses va a ser más preciso y potente”, explicó Juri.

Impacto educativo. Contar con una máquina respondiendo preguntas y contestando consultas de cualquier tipo en lenguaje humano, indudablemente implica desafíos para la educación en general y para la educación online en particular. Es inevitable pensar que el riesgo está en que los alumnos utilicen esta herramienta para responder exámenes o elaborar trabajos prácticos.

Sobre este tema Juri, experto en educación, señaló: “Esta máquina viene aprobando todos los exámenes universitarios que le plantean. Hay uno que a mí me llevó tres días y la máquina lo hizo en horas. Un punto que se argumenta como negativo es, justamente, el hecho de que los estudiantes van a copiar y a aprobar los exámenes virtuales. Puede ser, pero hay alumnos que vienen copiándose desde que yo era niño, antes era con un machete o escribiéndote en la mano”, expresó el exrector. Y agregó: “Hay que repensar todo el sistema educativo. Hoy en día el título tiene mucho menos importancia que el conocimiento. Vos podés tener cuatro títulos pero la persona que te va a evaluar debe evaluar competencias. El docente se va a transformar en un tutor. La velocidad de los cambios hace que no puedas estar seis años para empezar a aplicar estos conocimientos. La juventud ni siquiera quiere estar seis años en el mismo país. El sistema productivo necesita que sumes conocimiento de manera permanente”.

¿Profesiones en jaque? Para Juri el impacto de ChatGPT llegará a muchas profesiones. Comentó que sin dudas esto tendrá un efecto en el periodismo y en decenas de profesiones. “La agencia Bloomberg ya usa sus informes con inteligencia artificial; el presidente de Israel, Isaac Herzog, presentó su discurso de apertura escrito por ChatGPT; un juez también lo utilizó para escribir su sentencia. Es algo que cambiará muchos paradigmas a la hora de hacer las cosas”, completó.

“Una máquina en continua evolución”

Javier Blanco es experto en Ciencias de la Computación, profesor titular de Famaf y doctor en Informática por la Universidad de Eindhoven, Holanda. El profesional destaca que esta máquina está en un proceso continuo de evolución y va mejorando su performatividad a medida que tienen más datos y como producto de sus interacciones con distintos usuarios, humanos o no.

“Hace 10 años crearon el programa Alpha Go, un programa que podía jugar al Go, un juego más complejo que el ajedrez. El campeón, al verlo jugar, dijo que le ganaría 4 a 1, pero cuatro años después perdió 4 a 1. La máquina fue evolucionando y el campeón dijo: ‘Este programa no es el mismo’. Evolucionan permanentemente los programas de inteligencia artificial y esto mismo va a pasar con este sistema, va a mejorar mucho su comportamiento y va a mejorar en la calidad de producción de textos con lenguaje humano”, adelantó.

Para Blanco, ChatGPT es el emergente de grandes avances tecnológicos en computación de este siglo. Sin embargo consideró que no es muy distinto a otros programas de reconocimientos de patrones. “Hay una gran cantidad de programas que son altamente eficientes, incluso mayor que la de los humanos. Son una familia de tecnologías que pueden resolver problemas muy eficientes. Generarán una transformación importante en la forma en la que pensamos”. Carrera contrarreloj. Las principales empresas de informática iniciaron una carrera contrarreloj en materia de inversiones en este tipo de tecnología. Google, Microsoft, el gigante chino Baidú invirtieron en los últimos meses decenas de millones de dólares para integrar herramientas de inteligencia artificial. Para Bill Gates la inteligencia artificial llegó para quedarse y generará cambios importantes en el mundo. El fundador de Microsoft consideró que ChatGPT impactará en los ámbitos de la vida cotidiana y sus funciones serán variadas

Opinión

Estamos frente a una revolución

Por Pablo De Chiara *

No va a haber actividad en el futuro que no esté atravesada fuertemente por la Inteligencia Artificial. Stephen Hawkings ya había calificado a la Inteligencia Artificial como el evento más grande en la historia de la humanidad. Es algo que viene evolucionando muy rápidamente y lo vemos materializado con el ChatGPT que es la madurez de los algoritmos, la madurez de las técnicas de aprendizaje automático. Viendo su evolución, la manera en que organiza y entrega la información, vemos que el futuro de la Inteligencia Artificial llega para modificar muchas cuestiones y vemos una revolución en torno a esto.

Cuando cierta técnica aplicada empieza a tener un desarrollo superlativo, comienza a crecer de manera exponencial. El aprendizaje automático viene desde hace mucho tiempo, pero ahora ya no hay sector en el que no se lo utilice y esto se debe al gran volumen de datos que estamos recolectando.

Esto generará enormes desafíos y venimos siguiendo muy de cerca esto con el Nodo de Inteligencia Artificial que hemos creado junto al Gobierno de la Provincia de Córdoba, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, la UNC, el Centro de Computación Avanzada y el Cluster Tecnológico, porque entendemos que en Córdoba tenemos la capacidad de estar a la altura de la evolución de la IA y queremos ser protagonistas en esto.

* Ministro de Ciencia y Tecnología de Córdoba.