Cineastas buscan historias de vida para documentar el aislamiento

por Guillermina Delupi

“Es importante que quede claro que yo no soy el dueño de la pelota, simplemente la tiré a andar”, dice Pepe Tobal, el cineasta cordobés.

En efecto, ‘Aislados’ es un proyecto documental que nació pensando en obtener un registro lo más amplio posible de un hecho inédito como lo es la pandemia por la que estamos atravesando en el mundo y el aislamiento al que nos hemos visto obligados.

“La idea nace de estar así, aislados. Pensé primero en hacer un registro entre mis vecinos, pero luego me di cuenta que hay algo que nos excede, que es la masividad de esta situación y la cantidad de gente que está aislada; además, tampoco quería que fuese solo una visión mía. No pretendemos explicar nada desde lo económico ni científicamente sino simplemente reflejar lo que está pasando de la manera más diversa posible”.

Con el objetivo de salir a recolectar registros que reflejen pensamientos, temores, sentimientos de personas de todo el mundo, esta semana se lanzó a invitar a realizadores y productores de distintos países. “Recién estamos empezando y ya se han sumado documentalistas de Brasil, Colombia, Bolivia, Panamá y España, además de Argentina”.

En esta primera etapa el plan es recolectar la mayor cantidad de vídeos posibles, sin limitaciones en cuanto a la participación, pero sí teniendo en cuenta mínimas cuestiones técnicas. “Se trata de compartir historias diversas de diferentes rincones del mundo, sexos, edades, culturas, razas y religiones. Queremos mostrar cómo aislados nos encontramos conectados a nivel individual y colectivo. Solo pedimos que graben el video en posición horizontal y mirando a cámara, que elijan un lugar iluminado evitando fondos claros, que si van a grabar con un celular se coloquen cerca del teléfono para que el audio salga bien y que la duración máxima sea de cinco minutos”, detalla el documentalista.

Sin financiación y abierto a quienes quieran participar, lejos de perseguir un rédito económico ‘Aislados’ busca alumbrar un material audiovisual que sirva para poder reflexionar sobre los acontecimientos que nos toca vivir.

“El resultado de esta compilación de historias será un material documental que tendrá distintas formas; en principio, un largo documental y una serie web para ser emitidos por televisión y en plataformas digitales”, explica.

Boy Olmi también es de la partida. La resolución de aislamiento encontró al actor trabajando en una miniserie, que se suspendió apenas iniciada la medida. “Estaba grabando, pero interrumpimos inmediatamente; actualmente estoy muy guardadito en mi casa con mi mujer y mi perro, cumpliendo lo más estrictamente posible el aislamiento porque creo que es para el bien de todos, es lo más razonable que podemos hacer”.

Olmi asegura que estamos viviendo algo inédito y que cuando le llegó la propuesta, no dudó en sumarse: “Lo que nos está pasando a cada uno en su propia experiencia es muy novedoso y cuando me hicieron la propuesta de sumarme acepté de inmediato. Creo que es original, va a ser un registro, un mosaico que surgirá escuchando hablar a cada uno de sus protagonistas, que son todos los habitantes de la tierra que quieran dar su testimonio. Me pareció muy interesante desde ese lugar y por eso estoy integrándome al proyecto”.

Su rol no solo será aportar su propio testimonio sino también abrir el juego invitando a participar: “Esto es algo que está hecho colectivamente porque lo hacen todos los que van mandando sus testimonios. En un sentido es explorar la creación colectiva, entonces es un experimento y como tal me atrajo. Yo soy director y hago documentales pero en este caso no es una obra mía sino algo hecho entre muchos. Creo que estamos aprendiendo formas nuevas como parte de todo esto”.

Si bien el mensaje final tendrá que ver con cómo se edite todo ese material, la mirada pondrá el acento en la diversidad: “Por supuesto siempre hay una subjetivización de esa mirada y eso va a tener que ver con la forma que vaya a tomar este proyecto, que todavía desconozco. No sé cómo va a ser la voz editorial final del proyecto. Tengo montones de interrogantes yo también. Nos va a guiar mucho el tipo de material que vaya apareciendo”.

En torno a la compleja situación que atraviesa la Cultura, Olmi señala que “ya encontraremos la manera que la industria renazca porque la cultura siempre ha estado acompañando a la historia de todos los pueblos y en todas las épocas. Probablemente aparezcan formas nuevas; este tipo de propuestas de realizar una película colectivamente me parece que tiene que ver con eso. No podríamos estar produciendo una película hoy de forma convencional que no fuera esta. Me parece que estamos empezando a pensar cómo volver a reencontrarnos y cómo reaparecer cuando haya pasado la emergencia sanitaria, que igual va a llevar un tiempo”.



Historias de vida

Si bien la convocatoria está en sus inicios, ya han recibido videos de algunas partes del mundo. “En los registros empieza a aparecer gente que dice que hoy le da importancia a cosas que antes no le daba y que se preocupa por recuperar otras, que tenía olvidadas”, relata Pepe Tobal. Y agrega que lo que más le impactó hasta ahora es una joven de Gijón (España), que está a punto de tener a su bebé en el marco de esta situación de aislamiento.

“Ella me conmovió mucho porque su deseo es que su hijo nazca ‘en libertad’. Cuenta que su esposo no podrá estar en el parto, entonces tendrá que afrontarlo sola y por eso está rogando que nazca cuando se levante la medida de aislamiento en su ciudad”.

Tobal también señala que le interesaría mucho llegar a los sectores que peor lo están pasando aunque “eso va a ser más difícil por el acceso a la tecnología”.