"Circo mediático y vergonzoso", así calificó la UCR lo que pasó con Prunotto en la puerta de la casa radical

El radicalismo de Córdoba considera unánimemente que Prunotto debe ser expulsada, así lo confirma en un comunicado dado a conocer tras el intento de visita que hizo durante la mañana del lunes la vicegobernadora electa Miryam Prunotto a la sede partidaria, la casa Radical ubicada en la Av. San Juan al 200.

Los dirigentes radicales consideraron que la ex intendenta de Juárez Celman y, hasta ahora, afiliada al partido puso es escena un "circo mediático y vergonzoso". Marcos Carasso, quien fuera candidato a vice gobernador de Luis Juez en la fórmula de Juntos por el Cambio, expresó en redes que lo que sucedido con Prunotto "quizás por no frecuentar nuestra Casa Radical, no está al tanto de los horarios de atención, de todas maneras, no sorprende semejante circo mediático".

Quizás por no frecuentar nuestra Casa Radical, @myriprunotto no está al tanto de los horarios de atención, de todas maneras, no sorprende semejante circo mediático.

Por la tarde, los voces del centenario partido dieron a conocer un duro comunicado en donde se "rechaza el circo mediático y vergonzoso" protagonizado por la Vicegobernadora electa por intermedio de Hacemos Unidos por Córdoba, Myrian Prunotto, en la mañana de hoy frente a la casa radical".

"La UCR cordobesa considera que el "Tribunal de Conducta partidario posee todos los antecedentes debidamente fundamentados para que actúe en forma contundente y desafilie a Prunotto y a otros dirigentes que siguieron su camino", informa en uno de sus párrafos.

La dirigente de Hacemos Unidos por Córdoba tendrá ante el tribunal de conducta la posibilidad de dar su posición cuando sea oportunamente convocada, aunque, según la carta "el radicalismo en su totalidad y unánimemente considera que Myrian Prunotto debe ser expulsada de la Unión Cívica Radical", expresó Marcos Carasso.