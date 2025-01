Cochas: “Dejamos la vara alta y tenemos que mejorar lo que hicimos el año pasado”

“Estamos armando un plantel que tiene muchas ganas”, expresó el director técnico de Racing de Córdoba, Diego Cochas. Se lo nota ilusionado. Es que la ‘Academia’ se ha movido muy bien en el mercado de pases, trayendo futbolistas con experiencia y también con perspectivas de crecimiento. Eso es lo que buscaban en barrio Nueva Italia y, por ahora, lo están logrando.

Más allá de que todas las luminarias se enfocan en el arribo de Pablo Chavarría, debido a su gran trayectoria en el fútbol, hay nombres como los de Daniel Abello o Maximiliano Gutiérrez que han generado expectativa en el simpatizante ‘académico’.

Hasta el momento se confirmaron 12 incorporaciones: Matías Machado, Santiago Churchi, Gutiérrez, Albello, Martín Szumik, Guillermo Sánchez, Lucas Flores, Raúl Chamorro, Francisco Monticelli, Chavarría, Valentín Perales y Leonel Barrios.

Mientras continúa en Río Segundo la pretemporada albiceleste, Perfil Córdoba dialogó con el DT, que se mostró entusiasmado con lo que se viene para el equipo en la Primera Nacional; además, expresó quién cree que será el jugador que sorprenderá, elogió la continuidad de Wilfredo Olivera y habló sobre el rumor de Matías Suárez.

“Vamos bien con la pretemporada, contento con el lugar donde la estamos haciendo. Y estoy muy conforme con el plantel que se está formando”, resaltó Cochas; y agregó: “Por ahí va a sonar y es tema lo de Pablo Chavarría, que es el refuerzo de renombre y jerarquía, pero los otros son jugadores jóvenes, con muchas ganas, que quisieron venir. Los atrajo cómo terminamos el torneo pasado, la vidriera que hoy representa Racing. Vamos bien con el plantel”.

—Sin dudas, lo de Bruno Nasta favoreció.

—Exactamente. Lo que pasó con Bruno es otro factor que atrae. Él venía de otros equipos y no había tenido tanta trascendencia y en Racing se destapó con 18 goles, siendo goleador. Racing es una linda vidriera y lo que mostró atrae. Por eso, se está armando un equipo con muchas ganas.

—¿Hay algún futbolista que crees que nos pueda sorprender y no lo estamos teniendo muy en cuenta?

—Sí. Vino un chico, Matías Machado, que ascendió con Colegiales, y es un volante que hizo nueve goles. Viene de la B Metropolitana, que no es un torneo fácil. Es un jugador con un potencial bárbaro, bárbaro, puede jugar por extremo o de punta, porque tiene gol. Des-

pués Chamorro, que viene de Sarmiento de La Banda, un lateral derecho con una potencia terrible. Los estamos viendo

estos días en la pretemporada y estamos descubriendo cosas buenas. Después bueno, qué hablar de Alan Olinick, Nicolás Sánchez, Germán Díaz, 'Lei' (Leandro Fernández), Leonel Monti, Gonzalo Rostagno, chicos que son la base para mí.

—¿La llegada de Chavarría le da jerarquía al plantel? ¿Cuáles fueron las primeras palabras con él? ¿Cómo lo viste a su arribo?—Es un jugador de trayectoria, experiencia, que llega de Primera. Acá siempre lo importante son las ganas del jugador y lo primero que noté en Pablo fueron sus ganas de estar con nosotros. Seguro tenía ofertas de otro lado, pero él quería quedarse en Córdoba, con su familia. Nos manifestó que quería estar en Racing y eso es importante, que el jugador esté a gusto.

—Hablaste de experiencia y lo de querer estar. ¿Qué tan importante es para el plantel la continuidad de Wilfredo Olivera?

—‘Wily’ sí, es un jugador de mucha experiencia, jerarquía y sobre todo una gran persona, que nos ayudó mucho en los momentos difíciles. Cuando entramos nos apoyamos en él. Por eso, él junto a ‘Lei’ Fernández, Joaquín Matallia y Gianfranco Ferrero son los cuatro líderes y referentes que tenemos en el plantel.

—¿Es cierto que estuvo la idea de traer a Matías Suárez?

—(Se ríe) No, yo de eso no me enteré. No, no. Con lo de Pablo Chavarría veníamos hablando, pero de Matías no supe nada.

—Más allá de que acaba de arrancar el año, ¿cómo te gustaría terminar el 2025?

—A esto lo hablamos con los muchachos y sabemos que dejamos la vara alta. ¿Fue bueno el final? Entonces, de ahí para arriba. Ojalá que sea un poco más como terminamos el año pasado y por qué no soñar.

LAS INCORPORACIONES ALBICELESTES

◆ Matías Machado, 23 años, volante por derecha, formado en Tigre y de último paso por Colegiales.

◆ Maximiliano Gutiérrez, 27 años, extremo izquierdo, llega después de ascender con San Martín de San Juan.

◆ Daniel Albello, 30 años, defensor central. En la última temporada jugó en Gimnasia y Tiro de Salta.

◆ Martín Szumik, volante central o lateral. Llega proveniente de las inferiores de Talleres.

◆ Guillermo Sánchez, 29 años, extremo derecho, proveniente de Alvarado de Mar del Plata.

◆ Santiago Churchi, 26 años, volante central. Formado en Las Palmas.

◆ Lucas Flores, 23 años, lateral izquierdo, llega desde Belgrano.

◆ Raúl Chamorro, 25 años, lateral derecho. Llega desde Sarmiento La Banda.

◆ Francisco Monticelli, 21 años, volante ofensivo, llega desde la Reserva de Belgrano.

◆ Pablo Chavarría, 37 años, centrodelantero. Surgido en Belgrano, pasó por el fútbol europeo: Bélgica, Francia y España. La temporada pasada jugó en el ‘Pirata’.

◆ Valentin Perales, 29 años, defensor central, llega proveniente de Estudiantes de Caseros.

◆ Leonel Barrios, 31 años, llega desde Excursionistas.