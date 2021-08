Combinación de vacunas: una foto de Nación que no cayó bien en Córdoba

En los últimos días la combinación de vacunas fue el tema preponderante en el marco de la pandemia. La ministra de Sa lud, Ca rla Vizzotti, fue la encargada de hacer el anuncio que llegó en un momento clave: cuando la presión de aquellos que no recibieron la segunda dosis de Sputnik V se empezaba a sentir cada vez con más fuerza y con el tema colándose en la campaña electoral para las Paso, previstas para el 12 de septiembre.

Vizzotti se mostró en compañía del ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, y de Fernán Quirós, ministro de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Frente a la prensa, la titular de la cartera sanitaria nacional aseguró que estaban “en condiciones de avanzar en las 24 jurisdicciones para intercambiar diferentes vacunas” para completar el esquema de inmunización en quienes aun no hayan recibido la segunda dosis.

Las palabras, si bien no sorprendieron en Córdoba, fueron recibidas con cierto desconcierto en el ámbito del Complejo Pablo Pizzurno, sede del Ministerio de Salud de la Provincia. Referentes sanitarios pertenecientes a la ‘mesa chica’ que delinea las decisiones epidemiológicas en Córdoba, no ocultaron su malestar por una foto que no incluía al interior.

“Realizan un anuncio nacional y llaman a Provincia de Buenos Aires y Caba para hacerlo. Nos dejaron relegados”, expresaron fuentes de Salud provincial a PERFIL CÓRDOBA. Sin embargo, a las pocas horas Córdoba anunció que adhería a las medidas dispuestas por la cartera sanitaria nacional. “Con Delta acechando en todo el país, no es momento para dilatar decisiones en materia de vacunación. Es clave que la gente se vacune con lo que esté disponible”, remarcaron.

Conocido el estudio difundido por Nación, hubo reuniones del Comité Científico Asesor y del Comité de Vacunas Provincial. En estos encuentros hubo intensas discusiones. Se debatió, se expusieron diversas bibliografías sobre el tema y la conclusión fue la aceptación de los esquemas heterólogos, los cuales comenzarán a aplicarse a partir de este lunes a mayores de 60 años, con factores de riesgo y que aun no hayan completado su vacunación.

No fue el único gesto nacional que no fue bien recibido por estos lares. El pasado viernes arribó una primera tanda de 200 mil dosis al país de la vacuna Convidecia, elaborada por el laboratorio chino Cansino Biologics Inc. La misma es monodosis y todavía no tiene resultados de su Fase 3 publicados en revistas científicas. Lo que molestó en Córdoba fue la falta de información al respecto. En principio llegarían a esta provincia poco menos de 20 mil dosis de acuerdo al reparto que se viene realizando hasta ahora; sin embargo, las autoridades sanitarias no recibieron precisiones respecto a quiénes estará dirigida la vacuna y a partir de cuándo.

Córdoba continúa con sus investigaciones. A pesar de haber acompañado la presentación de los estudios de Nación, Córdoba avanzará con sus propias investigaciones. Tal como contó este medio en su edición del pasado 18 de julio, la Universidad Nacional de Córdoba tendrá un rol clave en el proceso. Luego de que se haya vacunado a los más de 520 voluntarios, el Instituto de Virología Vanella estudiará la inmunidad humoral (titulación de anticuerpos) y la Facultad de Ciencias Químicas evaluará el desarrollo de la inmunidad celular, los dos tipos de inmunizaciones que generan las vacunas.

Segunda dosis de Moderna

Córdoba pondrá en marcha desde mañana lunes la campaña para vacunar con segundas dosis a los mayores de 60 años con factores de riesgo, que ya fueron inoculados con la Sputnik V. A este grupo se le aplicará una vacuna distinta, en caso de que así lo decida la persona, de acuerdo a las opciones sugeridas por el Ministerio de Salud nacional: estas son Astrazeneca y Moderna. Justamente, con el objetivo de completar esquemas, el pasado viernes por la noche arribó a Córdoba un envío con 125.580 dosis de la vacuna Moderna, donadas por el gobierno estadounidense.

Paciente cero: grave pero estable

En su edición del domingo pasado PERFIL CÓRDOBA informó que el denominado ‘paciente cero’, causante del brote de la variante Delta en la ciudad, había sido internado en el Hospital Rawson. Una semana después, se encuentra con asistencia respiratoria mecánica pero estable en las últimas 48 horas, según informaron desde el nosocomio.