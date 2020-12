Cómo y con qué plazos se cubrió la vacancia en el Juzgado Federal

El Juzgado Federal de San Francisco quedó vacante en septiembre de 2018 por la renuncia de Mario Garzón, quien se jubiló. La dimisión fue aceptada el 24 de julio de ese año a través de un decreto presidencial. La Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba resolvió, por mayoría, la realización de un sorteo entre los abogados conjueces que tienen acuerdo del Senado. Se concretó el 10 de agosto de aquel año.

La decisión de la Cámara no fue por unanimidad porque el camarista Ignacio Vélez Funes opinó que la ley de subrogancias establecía como primer paso elegir entre los jueces de las jurisdicciones más cercanas. Se analizó la situación de los Juzgados Federales de Bell Ville, Villa María y Río Cuarto. Por la distancia que hay entre esas ciudades y San Francisco se descartó esta opción. Se optó finalmente por un conjuez. El tribunal impuso como condición a quien resultó electo, Pablo Gustavo Montesi, radicarse en San Francisco. Juró el 31 de agosto de 2018.

Plazos del mandato. El artículo 13 de la ley 27.439 sobre el régimen de subrogancias, establece que las designaciones tienen un año de plazo, “prorrogable por igual tiempo siempre que medie causa justificada”. En este caso Montesi comenzó a cubrir la vacante el 1 de septiembre de 2018 y los dos años -plazo máximo- se cumplieron el 31 de agosto de 2020. Pero a continuación, el artículo 13 de la norma señala: “A cuyo vencimiento se producirá la caducidad de pleno derecho de aquella (la subrogancia) y serán inválidas las actuaciones que se realizaren con posterioridad, sin perjuicio de las sanciones administrativas o penales que pudieren corresponder”.

¿Nulidades? Abogados defensores que actúan en causas en trámite en San Francisco comentaron a este medio que analizan la situación y las decisiones firmadas por el conjuez interino Pablo Montesi, a partir del 1 de septiembre último. No descartaron plantear nulidades de medidas y resoluciones dispuestas a partir de esa fecha. P

ERFIL CÓRDOBA accedió al Acuerdo 159 de la Cámara Federal de Apelaciones el 3 de diciembre pasado en el que, por mayoría, se designó como subrogante al juez federal de Villa María, Roque Rebak. En el debate, el vocal Abel Sánchez Torres propuso prorrogar la subrogancia de Pablo Montesi al tener en cuenta que encabeza la terna en el concurso para cubrir en forma definitiva la vacante del juzgado sanfrancisqueño. Pero su propuesta no fue acogida.

La terna está en el Poder Ejecutivo Nacional. Debe elegir un postulante y enviar la propuesta al Senado. Intérpretes de la situación planteada defendieron la permanencia de Montesi más allá del 1 de septiembre, por la particular situación derivada de la pandemia del Covid-19. Sin embargo, hay otros que no lo consideran un argumento válido porque la ley de subrogancias no establece plazos administrativos. “Es como el mandato del gobernador, el día que termina no es más el gobernador”, explicó una fuente y hasta pronosticó que la situación podría acarrear inconvenientes al candidato en la elección final del Ejecutivo para designar al futuro titular del juzgado.

Terna La terna del Concurso Nº 419 del Consejo de la Magistratura para cubrir la vacante del Juzgado Federal de San Francisco, está integrada por Pablo Montesi, Andrea Di Gregorio y Enrique Baronetto.