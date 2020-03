Con agenda opacada, el campo reconfigura la hoja de ruta y piensa en lo que viene

por Gabriel Silva

Toda la atención de la semana se la llevó el coronavirus y esto terminó postergando de los primeros planos la medida de fuerza del campo que se inició el pasado lunes y se extendió hasta el jueves. Conocedores de esto, los productores autoconvocados y la Mesa de Enlace decidió reconfigurar el GPS y pensar en lo que viene para no quedar expuestos en la cruzada que tienen con el Gobierno nacional a partir de la decisión de Casa Rosada de incrementar las retenciones a la soja.

“Si el paro fue exitoso o no depende de cómo se lo mire. Se pudo visibilizar la protesta, es cierto; pero un paro nunca es exitoso para nadie”, señaló uno de los productores cordobeses que anticipó la movida del campo hace más de un mes y que estuvo en la semana en Expoagro.

En su mayoría, los referentes del campo en diálogo con PERFIL CORDOBA señalaron que el primer objetivo, que era demostrar la disconformidad del sector con el Gobierno, se cumplió. Y afirman que “el próximo desafío es ver cómo hacemos para recuperar el diálogo”.

De todas maneras, ante lo señalado por el ministro de Agricultura de la Nación, Luis Basterra, de no dar marcha atrás y sostener el esquema de retenciones anunciado después de la apertura legislativa 2020, no son pocos los productores en Córdoba que coinciden con no considerarlo un interlocutor válido con los que toman las decisiones en el Gobierno nacional.

“Por más que endurezcan la postura, nosotros no tenemos que hacer lo mismo. Nos quieren llevar a quedar como el enemigo, cuando no lo somos. Peleamos por lo que creemos que es justo”, dijo un referente de Sociedad Rural en Córdoba y agregó: “cuando le meten más presión impositiva al sector, menos se mueve toda la economía. Y esto no es por esta cosecha, ésta ya está jugada. Ahora hay que discutir desde la cosecha en adelante; y para eso, hacen falta reglas claras”.

Efecto coronavirus y salieris de De Angeli. Lo ocurrido con el avance del coronavirus en los últimos días de la semana le terminó agregando más incertidumbre a los mercados, con comodities que se desplomaron.

Un productor que fue uno de los protagonistas en el comienzo de la semana afirmó a este diario con respecto a la pandemia: “sabemos que el centro de la escena ahora pasa por otro lado, pero esto no cambia la realidad de los productores”.

Pese a la falta de punch del paro, hay sectores que creen que sirvió para descomprimir a la Mesa de Enlace que se encontraba “entrampada” en el diálogo con el Gobierno. “Estaban en una situación compleja, nunca se planteó el tema del desdoblamiento. Así que, por ese lado creo que sirvió”, sostuvo un productor del sudeste cordobés.

Con respecto a la falta de un respaldo firme de la clase política están los que creen que “fue taxativo” lo de Sergio Busso, el ministro de Agricultura de la provincia. “Fue importante la presencia de Busso, expresando lo que significa el campo para la provincia y de alguna manera sumándose a lo que había expresado (Juan) Schiaretti en su momento.

La foto de Busso y la ausencia de funcionarios nacionales le sirvió a un sector del campo para respaldarse en el Gobierno provincial.

No obstante, Alejandro Dalmasso, uno de los productores señalado el domingo pasado en este diario como uno de los salieris de Alfredo de Angeli -el actual senador nacional que fue el símbolo de la protesta en 2008- dijo a este diario que “es un escenario similar a la 125 pero empeora por la presión impositiva que hay ahora”.

En tanto, sobre la falta de referentes en la política dijo: “menos mal que no hubo gente de la política. Porque si nos tenían que respaldar los que se fueron en diciembre, mejor que ni nos respalden”, lanzó.

Y afirmó en torno a la postura de Schiaretti. “Todos se van a tener que jugar; él también. No se puede ser pasivo porque Córdoba depende mucho de cómo le vaya al sector agropecuario. Si el campo es el motor de la provincia, que alguien le avise que el motor está perdiendo aceite”, lanzó a PERFIL CORDOBA.