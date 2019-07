“Con el bioetanol el Gobierno nacional tiene una visión más fiscal que productiva”

por José Busaniche

Córdoba producirá este año unos 40 millones de toneladas de granos, en el marco de una campaña récord que orillaría los 145 millones de toneladas, bastante por encima de la campaña 2017/2018, que fue de 112 millones. Se estima que un tercio de esa producción lo aportarán los productores de la provincia. Y según estimaciones del gobierno de la Provincia, Córdoba podría liderar la producción nacional frente a otras jurisdicciones. El campo ya empezó a liquidar parte de esa cosecha, lo que se percibe a partir de una mayor oferta de divisas que ayudó a contener y bajar el tipo de cambio y los ingresos para el fisco vía retenciones que comienzan a llegar a las arcas públicas. El debate en torno a cómo siguen esos tributos vuelve a estar en agenda, junto a otros temas como la inversión que aún necesita el campo, la infraestructura pendiente y la emergencia aprobada. De esos temas habló con PERFIL CORDOBA el ministro de Agricultura y Ganadería de la Provincia, Sergio Busso. También de la polémica que generó el secretario de Energía de la Nación, Gustavo Lopetegui, al afirmar que no subirán el porcentaje de corte de biotenol para las naftas, lo que supone un golpe para los productores, empresas y cooperativas que realizan fuertes inversiones en ese sector.

-En un contexto de macro complicada, ¿qué aporte pueden hacer desde la Provincia?

-La mayoría de las variables que forman parte de las decisiones de los productores tienen que ver con una macro que es definida por el Gobierno nacional. En ese sentido, tenemos poco para hacer pero donde podemos trabajar es en ayudar en desarrollo de la infraestructura, de prácticas sostenibles y de valor agregado de la producción. En infraestructura tenemos que abocarnos mucho al tratamiento de las cuencas hídricas y ahí tenemos que trabajar con otros ministerios para mejorar la gestión de esos recursos. Hoy trabajamos con modelos de gestión de consorcios que son de productores y tratamos de que haya asociaciones de gestión integral, para que los distintos consorcios, de caminos rurales, de canales, de cuencas, etc., funcionen de forma conjunta y lograr respuestas más contundentes.

-Un tema recurrente son las retenciones, ¿qué información tienen sobre un posible cambio?

-El Gobierno nacional había planteado la eliminación y la reducción gradual en algunos casos, pero después volvieron sobre la marcha. Nosotros siempre dijimos que es un mal impuesto porque penaliza la producción. Cuando al trigo y al maíz se la habían sacado, rápidamente hubo mayor producción de esos cultivos. Y para las provincias son un recurso que se va y no vuelve nada. El Gobierno anterior había establecido un Fondo Sojero y un 30% de esa retención se distribuía a las provincias. Ahora nada. Este año son $85 mil millones que Córdoba entrega y no vuelve nada. Dijeron que esto dura hasta el 2020, yo no sé qué va a pasar porque la retención es un recurso fácil de cobrar.

-Hoy no hay información de un cambio inminente.

-No, la información es el compromiso de que termina el régimen de retenciones en 2020. Nuestra aspiración es que se vuelva a discutir porque son recursos federales y esa es la discusión que hay que dar. Si esa plata quedara en el sector productivo imaginen cuánta inversión y cuánto desarrollo podríamos tener.

-Córdoba tiene muchas inversiones en torno al bioetanol y (el secretario de Energía) Lopetegui dijo que no van a aumentar el corte para las naftas, ¿tienen en agenda eso?

-Uno de los objetivos es promover la producción de valor agregado para los granos y Córdoba hizo inversiones muy importantes. Creo que ahí no hay una buena política a nivel nacional o no han entendido las bondades de lo que significa esto, porque podríamos estar aumentando el corte y podría haber inversiones más importantes. El año pasado importamos 500 mil metros cúbicos de naftas. Estamos tratando de alentar ese camino y se armó una liga de gobernadores y empresarios de la bioenergía. Es un tema que hay que sostener en el tiempo.

-¿Pero cuál va a ser la estrategia para abordar a Lopetegui?

-Venimos planteándolo. A veces no entienden que esto también es un tema productivo que ayuda a generar desarrollo en las provincias. Se prioriza lo fiscal por sobre lo productivo y eso genera estas dificultades.

-¿Ustedes acompañarían algún reclamo judicial?

-Hemos acompañado siempre y lo hemos puesto siempre en agenda y en las mesas de discusión. A veces Sica (Dante, ministro de Producción de la Nación) está de acuerdo con algunas gestiones. Pero hay problemas donde se definen estas decisiones, que es en la Secretaría de Energía. Ahí hay una mirada más fiscal antes de entender que lo productivo es más valioso. Hay que seguir trabajándolo.