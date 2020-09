Con el COE en el momento más complicado, Schiaretti retoma la batuta del coronavirus

“El COE se desdibujó en la etapa más jodida y las decisiones sanitarias más complejas ya las toma (Juan) Schiaretti”. Con esto se despachó uno de los varios funcionarios del Gobierno provincial que habló con PERFIL CORDOBA tras la declaración del ministro de Salud, Diego Cardozo, en Radio Mitre el viernes por la mañana acerca de los más de 1000 casos diarios que se esperan para la última parte de septiembre.

Y son varios, tanto en el oficialismo como en el arco opositor, los que coinciden con el diagnóstico acerca del organismo que creó el propio gobernador en el arranque de la pandemia, que le sirvió para regionalizar y dar respuestas a los intendentes que no sabían por dónde comenzar a hacer frente a la misma, pero que desde hace varias semanas es el órgano que tensa la relación entre El Panal y los jefes comunales.

En el Centro Cívico no quieren tener más roces con los intendentes por las decisiones -o recomendaciones- que hace el organismo, al que consideran “desgastado, con cada vez más escasa autoridad y perdiendo en todos los líos”. De hecho, por las tensiones que se vivieron en las últimas semanas entre el organismo, la Provincia por los pedidos de retroceso de fases, y los intendentes, en El Panal se habló esta semana de la creación de un consejo económico y social para contrarrestar los reclamos y descomprimir la presión.

“Las decisiones las toma definitivamente Schiaretti, aunque no las comunique él; y se basan en tres cuestiones: no ir en contra del DNU nacional, cerrar filas en el gabinete provincial y no tener más roces con los intendentes”, razonó una fuente schiarettista. En ese aspecto, el del vínculo con los jefes comunales, pidió volver a tener con ellos la relación que había cuando ingresó la pandemia en Córdoba.

Espalda con espalda. Desde hace varias semanas, y con el panorama complicado en Córdoba, Schiaretti está recluido en El Panal. Y desde allí, hace unos días comandó una reunión por Zoom con todo el gabinete; encuentro que no se daba desde hace un tiempo.

En ese cara a cara, Schiaretti les manifestó su preocupación a todos los ministros e hizo énfasis en algunas cuestiones. Pretende que la relación con los jefes comunales se vuelva a articular desde el titular de la cartera de Gobierno, Facundo Torres, seguido de cerca por el vicegobernador, Manuel Calvo. “Quiere que ellos tengan un vínculo como era en tiempos de Fase 1”, graficó un funcionario.

“La idea es armar y respaldar al que la pueda tener complicada”, dijo una persona que asistió al encuentro. Y agregó como ejemplo, la intención de colaborar con el ministro Cardozo; por ello, Laura Jure, la ministra de Promoción y Empleo, tendrá un alto perfil en los próximos días, con un lugar en el consejo económico y social que tiene en la cabeza Schiaretti.

“Venía trabajando hace un tiempo con recomendaciones, gestiones en distintas áreas porque conoce y ahora le pidieron más presencia”, contó una fuente a este diario. La ministra, a través de la agrupación que integra -Tribuna Peronista-, tiene llegada a áreas de Salud; entre ellas, fundamentalmente, al Apross, cuyo directorio preside su marido, Nicolás Carvajal.

En tanto, otro de los pedidos fue para Rodolfo Rodríguez, el director del Instituto de Planificación Sanitaria, y nexo con el sector de la medicina privada. Hay una preocupación en el Centro Cívico por la prestación en el sector para con afiliados de prepagas y obras sociales. “Ahí se pidió todo: relevamiento constante de camas y personal médico; pacientes covid que están atendiendo, todo”, dijo un funcionario como para graficar la preocupación que hay desde el Centro Cívico con estas prestaciones para que no se termine derivando al sector público a personas con cobertura privada.

Casos, flexibilizaciones y fases. La otra inquietud de la pata política en esto es la cantidad de casos que se están dando a conocer y la demora en los resultados. Esta semana hubo una reunión tensa en el Laboratorio Central y se les preguntó a los profesionales qué necesitan, además de fundamentarles la importancia de conocer los casos y poder diferenciar el impacto. “No son lo mismo 20 casos en una localidad del interior, que en Capital. En proporción es distinto”, razonan.

También a la hora de distribuir la logística en materia sanitaria, de seguridad y de asistencia social entre el interior y la ciudad de Córdoba.

En tanto, en lo que respecta a las flexibilizaciones, en Córdoba insisten: “no se va a habilitar nada que no apruebe Nación”. Mientras que, sobre el retroceso de fases, allí hay unificación de criterio: solo se pensaría en la restricción de la circulación, a pesar de la presión del COE.

Asimismo, sea en el caso de una marcha atrás de fases, o de limitar la movilidad en Capital, todo será consensuado desde la Provincia y los municipios.



El despliegue en la Ciudad

En Capital también se ve con preocupación lo que está ocurriendo con la pandemia. Por ello, desde el Municipio se activaron en su totalidad los COE Municipales que se coordinan desde cada CPC.

“El virus está por todos lados”, contó a este diario un funcionario municipal que supervisó los recorridos de la semana. La dinámica es un contacto puerta por puerta, se releva si el vecino tuvo síntomas, se evalúa si hay que derivar a hisopar y si hay necesidad de asistencia de módulos (bolsones). Después de ese censo, en caso de positividad se aisla al vecino, se le hace un seguimiento y se envía asistencia alimentaria si es necesario.