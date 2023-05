"Con estas tasas mucha gente no tiene acceso a las carteras de crédito"

La semana pasada se presentó en el Campus Norte el Nodo para el Estudio y Desarrollo de la Movilidad Sostenible de Córdoba y se formalizó la incorporación de instituciones a la Mesa de Movilidad Sostenible. En ese contexto, Martín Zuppi, presidente de FCA Argentina participó de la conferencia “El futuro de la movilidad”. En la previa dialogó con este medio sobre lo que viene para el sector, pero también sobre la realidad industrial de Córdoba, de Fiat y cómo se enlaza la política y la macro con los desarrollos del sector privado.

-¿Qué están viendo hoy en torno al desarrollo y evolución de la nueva movilidad y cómo creen que puede evolucionar en el corto y mediano plazo?

-La gran adaptación a esto es entender cómo son las distintas realidades en el mundo. Porque hasta ahora vos tenés distintas opciones para que los autos se abastezcan de energía, el combustible fósil, el eléctrico, el híbrido, el de hidrógeno, hay distintas posibilidades y todas desarrollándose. Lo importante a tener en cuenta es si la matriz energética de la región en donde estas te soporta un desarrollo de este tipo. En Europa vas por la calle y ves los autos enchufados, ¿cuán lejos estamos de eso? Probablemente tan lejos que nunca suceda en Argentina porque las distancias son más largas y la matriz energética no está tan desarrollada como en Europa. Quizás no tengamos que tener autos 100% eléctricos como en Alemania, no lo sé, pero depende de cómo es el abastecimiento de la red eléctrica, como se abastece esa red, como se carga el auto en medio de una ruta. Esas cosas hay que tener en cuenta. Acá muy probablemente funcione mucho mejor el híbrido.

-¿Ves más fácil de incorporar ese concepto?

-Sin duda, es lo que está pasando también. Con un auto eléctrico, con 200 kilómetros de autonomía, si me quiero ir de Buenos Aires a Cariló, que son 350 kilómetros, o tengo algo para cargar en el medio, que carga en 4 horas o tengo que buscar otra opción y ahí aparece la opción del híbrido. Creo que lo importante de descubrir en estos años que vienen es hacia dónde vamos nosotros como región. Qué es lo más nos conviene. Estamos en ese momento de definirlo.

-Está claro que la infraestructura te inclina la balanza hacia un lado.

-La infraestructura es todo, porque las automotrices pueden importar tantos vehículos híbridos como eléctricos, la pregunta del millón es cómo los atendés. El desarrollo d esto no depende tanto de una automotriz, depende de toda la cadena de valor. Eso es lo importante, todavía estamos muy en pañales con las decisiones. Yo creo que se inclina la balanza hacia el híbrido y hay que ver qué pasa con el hidrógeno porque tiene más autonomía, genera energía a medida que se usa, el volumen de recarga es muy bajo, minutos. Hay que verlo.

-Mirando el año, ¿vamos a un mercado de 400 mil unidades, eso están viendo?

-Sí, más o menos, un poco más que el año pasado, entre 390 mil y 400 mil. Salvo que pase algo raro o algún problema económico que nos complique como industria, pero a nivel de demanda podemos estar en esos valores. Allí con Cronos buscamos estar por encima del 10% de share, hace 34 meses que somos líderes y la lógica es que sea líder de ventas en 2023. Tenemos un share enorme para un solo modelo.

-¿Cuántos Cronos van a hacer este año?

-Estamos apuntando a 100 mil, en 2021 hicimos 70 mil, en 2022 83 mil y estamos viendo de ampliar ese programa para este año. Sumamos el segundo turno el año pasado, eso se mantiene y estamos con una producción de más de 400 autos por día y con lo que exportamos nos permite tener bien el resto del line up con importación. Es un salto grande, en 2019 hicimos 33 mil autos.

-¿Hay novedades industriales, hay algo nuevo para Ferreyra? ¿Hay planes de inversión en marcha? Se habla de hasta una pick up…

-La realidad es que siempre queremos mantener la sustentabilidad productiva de la planta de Córdoba, más allá de lo que se haga. Hoy con 100 mil Cronos sería extraño diluir ese volumen con un auto que es líder hace más de dos años. Y regionalmente también estamos viendo donde nos conviene seguir innovando o no. Por ahora tenemos Cronos, después, en lo que tenga que ver con desarrollos futuros siempre se hacen estudios para ver cuáles son las plantas más potables. Tiene que ver con todo, el contexto, el país, la macro, el sindicato para ver si podemos desarrollar otro modelo o no. Córdoba está siempre dentro de las carpetas a analizar, como lo está Palomar en el caso de Stellantis, o las de Brasil. Tenemos esas 5 plantas en la región y las 5 proponen el desarrollo. Tenemos buenas chances de poder innovar, pero siempre que nos acompañe el contexto.

-¿Cuándo se presentan esas 5 carpetas, Córdoba está competitiva?

-Sí, está competitiva, pero lo importante es entender si la cadena de valor te puede acompañar. En Argentina tenemos que tener en cuenta los proveedores, que tengan la capacidad financiera de traer piezas, que el Estado tenga la capacidad a nivel dólar de importar piezas, hay un montón de aristas que complementan lo productivo. Nosotros desde el know how, desde la gente y la planta tenemos la capacidad de fabricar cualquier desarrollo porque la plata de Córdoba es una de las que tiene la mejor tecnología de la región. Ese no es el problema, el problema es el contexto general y entender que ese contexto te ayude. Tenemos buenas chances de innovar en el futuro, estamos ahí, pero no es ahora ni definitivo.

-La pregunta de cajón, ¿cómo están con el suministros de piezas e insumos importados? ¿Están con stock, están día a día?

-Estamos día a día desde hace mucho tiempo. No quiere decir con esto que estemos trabajando mal, estamos cumpliendo con los programas productivos y a veces tenemos alguna dificultad particular por algún proveedores con alguna pieza, pero si tenemos alguna demora la recuperamos. Estamos trabajando al día, no nos sobra nada, pero no tenemos grandes problemas para poder producir. Lo importante es estar siempre atentos.

-¿Qué está pasando con las ventas financiadas? ¿Cómo reacciona la gente con estas tasas?

-Nosotros estamos muy fuertes con el Plan de Ahorro que no tiene tasa, pero corrige el precio por el valor del auto, la gente encuentra la posibilidad de financiar el auto así, y después tenemos la financiera del grupo que está financiando. Pero hoy en día, con estas tasas altas y muchas veces la gente no tiene acceso a poder cumplir una cartera de crédito, esa es la realidad. En el caso de Cronos el 50% se financia con plan de ahorro o con la financiera nuestra o de los bancos.

-¿Qué les preocupa de la macro? El exministro Kulfas dijo que no hay tiempo para gradualismo y que hay que hacer algo de shock, ¿cómo lo ven?

-Argentina en ese sentido es un poco impredecible y sabemos las dificultas que existen, hoy con las divisas, el acuerdo con el Fondo, no vemos una solución a corto plazo. No sé si la solución es un shock o una devaluación importante porque esto también trae inflación y te para el mercado y el consumo. Que vamos a tener meses movidos de acá a fin de año no hay duda, pero no me planto en eso. No me quiero quedar en eso. El problema es de fondo, hay que generar mayor trabajo, mayor nivel de exportaciones, más divisas, ser más competitivo para que la macro economía tenga un desarrollo importante. No es que el 10 de diciembre alguien se va a sentar y se resuelve como si nada, Argentina tiene un problema económico de fondo y hay que enfrentarlo con un programa económico que sustente eso. No estoy viendo el corto plazo, hay que ver cómo son los próximos pasos, para eso hace falta un programa económico de fondo que permite que Argentina se reordene. Hay un montón de cosas que tenés que hacer de manera, sí, gradual, porque hoy no tenés formas de abrir un mercado de importación porque no tenés los dólares para pagar. De acá a fin de año puede haber novedades, pero quien venga después de diciembre va a tener el mismo problema que los que están hoy.