Concluye hoy el 12° Córdoba Jazz Festival

Cuando repasemos, con el tiempo, la 12° edición del Córdoba Jazz Festival, recordaremos que se hizo en fecha extraordinaria (marzo, en lugar del habitual mes de noviembre) y que estuvo acotada a artistas estrictamente locales, por imperio del aislamiento por la pandemia, aunque podría no haber sido así. Esta edición especial absolutamente local también demuestra que en Córdoba hay una escena rica y variada que empuja ya no sólo con intérpretes, sino también con algunos destacados compositores y arregladores.

De neto color local

Organizado por la Agencia Córdoba Cultura y con auspicio del Consejo Federal de Inversiones (CFI), el Festival comenzó el jueves con la Banda Sinfónica Provincial, dirigida por el maestro colombiano Andrés Acosta, haciendo música de raíces populares argentinas, compuesta por el notable pianista y arreglista Jorge Martínez, uno de los miembros del destacado MJC trío. Así, desfilaron temas de neto corte popular argentino como un huayno, una vidala y un gato compuestos por Martínez. Después, Acosta dirigió, ya en el formato big band, las composiciones de los dos mejores directores y arreglistas de ese formato en el ámbito local: Nicolás Ocampo (Córdoba Jazz Orchestra) y Lourdes Fontana (Eleva big band).

La propuesta de la apertura resultó todo un acierto, en cuanto al color musical local y al tratamiento innovador de algunas composiciones del género y otras ajenas, con ritmos diversos y cambiantes, pero muy bien arregladas y dirigidas. También hubo espacio para un emotivo recuerdo de esa figura enorme del género que era el pianista Chick Corea, recientemente fallecido. De él se interpretó el emblemático tema ‘Spain’.

El Festival continuó el viernes con el trío del destacado pianista Mingui Ingaramo (ex miembro del grupo Encuentro y de los Músicos del Centro) que recorrió varias composiciones de su autoría junto a un sólido trío que completan Joaquín Cárdenas, en bajo, y Damián Barrera, en batería. Esa noche, hizo de telonero el exquisito guitarrista Horacio Burgos. Junto a la inspirada cantante e instrumentista Dani Dalmasso, recorrieron canciones populares en castellano y portugués dotadas de un bello lirismo.

Anoche fue el turno del jazz tradicional de la Small Jazz Band. Próxima a cumplir 40 años transitando múltiples escenarios, la agrupación liderada por el vientista Francisco Castillo recorrió temas del típico sonido histórico del ‘hot jazz’ de Nueva Orleans, cuna del género en Estados Unidos. El comienzo de la velada estuvo a cargo del refinado dúo del pianista Agus Waldheim junto a la mejor cantante local: Cordelia Andrada. Juntos, hicieron standards emblemáticos del cancionero americano.

Esta noche, el cierre de la nueva edición del Cba Jazz Festival estará a cargo de la Orquesta Sinfónica Provincial junto al trío del guitarrista Obi Homer.

A modo de balance

Desde lo artístico no deja de resultar cuanto menos extraño que, en la sede central del teatro Real, en un festival dedicado al género, no se haya podido disfrutar de ninguna de las vertientes modernas más ricas y heterodoxas del género: el be-bop, el hard-bop o el free-jazz. Son decisiones artísticas de producción, porque no es que no haya autores e intérpretes cordobeses haciendo esas variantes de jazz en Argentina.

En el interior hubo ricas y variadas propuestas, a lo largo de 12 ciudades y pueblos. Esta cantidad de subsedes resultó llamativa, puesto que en verdad no hay tal escena jazzera en el interior provincial. Con unas 4 ciudades, incluyendo a las dos que tienen mayor interés por el género (Río Cuarto y Villa María) hubiera resultado suficiente. Sin embargo, se hizo esa curiosa opción en lugar de zonificar en otros dos puntos cardinales, al este y al oeste, a más de las dos ciudades con más movida cultural, fuera de Córdoba.

¿Pudo haber otra grilla que no fuera totalmente local? Sí. En Santa Fe se hace tradicionalmente un festival de jazz en marzo. Además, en Rosario habrá uno en los primeros días de abril. Quizás con un esfuerzo no tan grande de logística y producción, se podría haber hecho un rico intercambio con cualquiera de las dos ciudades santafesinas, o al menos con una de ellas, permitiendo que aquí disfrutáramos de algunas de las figuras del jazz rosarino que tiene una escena creativa y heterodoxa.

Otro tanto sucede con el jazz del núcleo urbano Santa Fe/Paraná que alberga notables instrumentistas y destacadas cantantes, varios con discos grabados. A la inversa, jazzeros cordobeses podrían haber mostrado su arte en cualquiera de esas dos ciudades.

Estos datos cobran relevancia para reflexionar y buscar otras opciones, si es que alguna edición futura del festival se debe organizar en el marco de la emergencia sanitaria imperante.

Dato: del 25 al 28 de marzo todos los conciertos estarán disponibles en plataformas virtuales.