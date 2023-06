Conocé la historia detrás del espumante cordobés que eligió el mejor crítico de vinos del mundo

“Cuando Tim dijo: “excelent!” me largué a llorar”, cuenta Andrea Fisore. No era para menos. Eran días de mucha tensión. El prestigioso crítico y Master of Wine británico terminaba de probar el vino espumoso Chardonnay Brut Nature 2018 de Sineres Factory, el único que se produce en estas tierras.

“Excelent!” no era una simple expresión, era la garantía que el trabajo y el esfuerzo estaba en la senda correcta.

Perfil.com charló con Andrea Fisore (41), junto a su pareja Agustín Sommavilla (38) son los responsables de una bodega boutique Sineres Factory ubicada a la vera de la ruta 5. Producen unas 10 mil botellas anuales, con la máxima calidad.

“Ya sabíamos de la puntuación. Pero, nunca que íbamos a ser revelación del año, ni que estábamos entre los mejore espumantes del país”, remarca Andrea. No es para menos, comenzaron hace 11 años a sembrar en el Valle de Calamuchita. Hoy compiten de igual con “los monstruos de la industria en calidad, nosotros somos chiquitos. No tenemos inversores ni nada, todo de abajo, artesanal. Nos llena de orgullo”, señala Andrea.

Este logro es mucho mayor para la incipiente industria cordobesa. Según Andrea, “hay un prejuicio muy grande con los vinos de Córdoba, hay que cambiar esa cabaza, principalmente en los visitantes”, remarca.

Un día muy especial

Un día antes de la llegada de Tim Atkin a tierras cordobesas, Andrea y Agustín fueron los protagonistas de un robo y secuestro violento que impactó en la agenda nacional.

El 23 de febrero dos ladrones a punta de pistola ingresaron en su local. Los maniataron con precintos, los amenazarlos de muerte e intentaron secuestrar al hijo de nueve años de edad. Además, se llevaron casi dos millones de pesos. En las imágenes que recorrieron el país, se lo puede ver a Agustín corriendo y derribando al delincuente que se llevaba a su hijo.

“Tras el robo estábamos en shock y era el día de la presentación. Nos llama Nora Singolani, ella hace los Caminos del Vino en Córdoba, estábamos mal, muy emocionados. Nora se puso firme y me dijo que tenía que ir si o sí, que era una oportunidad única”, recuerda. Ese llamado fue clave en esta historia. Andrea relata que sacó energías de algún lugar, se maquilló y “por la insistencia de Nora fuimos a Córdoba con un par de botellas. Nora ¡me obligó!”, remarca y agradece. Allá fueron.

Esa noche Tim probó decenas de vinos. Hasta que llegó el espumoso Chardonnay Brut Nature 2018 de Andrea y Agustín. Tim dio un sorbo, lo mantuvo en su boca y degustó. “¡Excelent! Se le escuchó y rompimos en lágrimas. Fue un mimo al alma, después de un día tan desgarrador”, se emociona Fisore.

Ese día, la pequeña bodega le presentó tres espumantes, “todos arriba de 92 puntos”, aclara Andrea. Pero lo mejor llegó después, en la cena agradecimiento que organizó la provincia en el restó El Papagayo. “Depués fuimos a comer y en la cena tomó nuestro espumante y otro vino.. el Bórtice, un vino blanco de 96 de Estancias Las Cañitas”, destaca la productora vitivinícola.

“No solo lo probó sino que además lo eligió para su comida”, se enorgullece Andrea.

Todo esfuerzo y trabajo de calidad tiene su recompensa. Aún Sineres Factory no genera ganancias para mantener una producción o una familia, pero todo indica que van por el camino correcto, para ellos y para los vinos cordobeses.