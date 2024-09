Córdoba: cómo es el sistema de transporte metropolitano lanzado por Llaryora y Passerini

El gobernador Martín Llaryora y el intendente Daniel Passerini presentaron este lunes el nuevo sistema de transporte metropolitano de Córdoba.

“Este es el cumplimiento de un compromiso que teníamos con Daniel con todos los cordobeses de generar un nuevo modelo de transporte para sumarle a las dos modalidades que existen: el transporte urbano e interurbano”, explicó el mandatario provincial.

“La mayoría de los conglomerados grandes en el mundo tienen un tercer esquema y el tercer esquema es cuando vinculan el transporte urbano al interurbano generando el transporte metropolitano”, agregó en declaraciones a El Doce.

Además consideró que la nueva modalidad “va a mejorar la calidad de vida de los habitantes como pasa en la mayoría de las grandes ciudades o los grandes conglomerados mejor dicho”.

Características

“Nosotros tenemos ciudades pegadas a Córdoba que no tienen ningún transporte. Pasa el interurbano por afuera, pero el urbano llega casi hasta la puerta de esa ciudad. Y el urbano por ser urbano no puede entrar. El interurbano, eso lo ven los vecinos continuamente, entra de muchos lugares a la ciudad de Córdoba, pero no puede levantar pasajeros, inclusive aún teniendo dos o tres paradas lo podría hacer tranquilamente”, precisó Llaryora.

“En el mundo le suman colectivos, sumándole la posibilidad de que el urbano se extienda o de que el interurbano cargue dentro de la ciudad y de esa manera poder generar un transporte metropolitano, cubrir con más colectivos todas las ciudades, siendo más eficientes con los colectivos que van pasando, que tienen una traza pero no pueden levantar o bajar pasajeros”, añadió el gobernador.

También insistió en que los colectivos urbanos “llegan al límite de un montón de ciudades, que justamente cuando se conformó el ente fue el primer cambio de paradigma, y no pueden entrar” al tiempo que sostuvo “que haciendo 10 cuadras más le podrían hacer casi un servicio urbano a esa ciudad que hoy no lo tiene”.

“Esto es lo que se hace en el mundo, es lo que nos comprometimos a traerlo. Uno cuando va a ver Medellín, Curitiba o cualquier ciudad en Europa o en Estados Unidos se da cuenta que tienen transporte metropolitano”, ejemplificó Llaryora.

Para el mandatario provincial el objetivo “es hacer más eficiente y mejorarles la calidad de vida a los vecinos abriendo nuevos servicios”.

“Por supuesto que ahí también puede estar el servicio expreso y un montón de realidades que a partir de la firma de este convenio, con la aprobación por supuesto de la Legislatura y el Concejo Deliberante lo que vamos a hacer”, detalló.

El envío del proyecto al Concejo no incluiría por ahora el pliego de una nueva licitación. El servicio se cumplirá “con el transporte ya existente o con colectivos que se sumen a esta nueva modalidad exclusivamente porque se abren nuevas frecuencias, nuevas rutas en donde hay oportunidades para aquellas empresas que quieran venir a invertir”, concluyó.

Passerini

El intendente de Córdoba contó que lo que “hoy realmente estamos firmando es un convenio de integración del sistema interurbano y urbano para conformar el transporte metropolitano”.

“Esta oportunidad de integración tiene que ver con la realidad que atraviesa el sistema del transporte público. Dejó de existir el fondo compensador y nosotros los cordobeses obviamente nos hacemos cargo de resolver el tema”, enfatizó Passerini.

“Hay varias oportunidades que vamos a aprovechar para innovar que tienen que ver, lo hemos hablado con el gobernador, con el instrumento de pago. La validación que tiene hoy el transporte va a permitir que todos los usuarios puedan pagar con todas las formas de pago, esto es realmente muy importante, muy significativo” destacó el jefe capitalino aunque descartó que se puede abonar el boleto en efectivo.

Y luego prosiguió: “Además el nuevo sistema nos va a permitir integrar servicios, generar la oportunidad de una inversión que estamos haciendo también con la Provincia para darle transporte sustentable”.

Transporte sustentable

“Vamos a incorporar ahora coches impulsados con GNC. Hay un circuito que hemos diseñado para que en el casco céntrico tengamos la oportunidad de que ingrese más transporte eléctrico”, indicó en otra parte de la entrevista con el canal cordobés.

“Queremos ir a un transporte moderno, eficiente, sustentable”, aseguró Passerini. Y reiteró que ”el sistema va a ser sólo de subsidio a la demanda que es algo que la Provincia viene sosteniendo y que nosotros vamos a completar”.

Finalmente reconoció “la gran voluntad que han tenido todos los intendentes y las intendentas del área metropolitana para convalidar ese paso que estamos dando”. “Nosotros queremos que en el corto plazo se vean los resultados”, finalizó el intendente.