“Córdoba debe dejar de extenderse, si no es inviable”

La recuperación de espacios públicos, entre ellos el río Suquía; la vuelta al Centro, y la densificación de la ciudad en contrapartida a una extensión descontrolada, se erigen como los principales lineamientos de la Secretaría de Desarrollo Urbano Municipal, a cargo del arquitecto Daniel Rey.

El funcionario recibió a PERFIL CÓRDOBA en el Palacio 6 de Julio, brindó su mirada respecto a la actualidad urbanística de la ciudad y detalló cuáles son los proyectos en los que avanzarán en los próximos meses y que signarán la gestión del intendente Martín Llaryora.

Como eje central, Rey considera que la gran mancha urbana que tiene la ciudad es uno de los principales problemas urbanos, el cual afecta a todos los cordobeses. Por tal motivo, se ubicó cómo un férreo opositor a que esa extensión se siga ampliando. “La gran pregunta que nos hicimos cuando asumimos es hacia dónde íbamos. La ciudad cada vez se extendía más, cada vez había más convenios urbanísticos, que deberían llamarse ‘excepciones’ porque no había ninguna normativa que los regulara”, explicó Rey.

“Estos nuevos convenios avanzaban sobre el cinturón verde, entonces campos productivos de papa, de soja, se iban transformando en barrios, en loteos cada vez más grandes” agregó el funcionario.

“Una cosa es tener una ciudad como esta, donde viven 30 millones de habitantes y otra cosa es tener una ciudad como esta donde vive un millón y medio y que se tenga que llevar el transporte a cada una de las puntas. Hay líneas que hacen 60 kilómetros con una tarifa plana. Eso resultaba inviable. Nadie puede resolver el problema del transporte en función de las distancias que se manejan”, señaló Rey.

–Frente a esta problemática, ¿qué medidas están tomando?

–Hay que trabajar sobre la densidad. Los desarrollistas me acusan de parar el crecimiento de la ciudad, pero desarrollo no es seguir extendiéndose ilimitadamente. Vos no podes tener un edificio de 10 pisos y que sean cinco los inquilinos para mantenerlo. Es una locura. Mantener esta ciudad con la cantidad de gente que tenemos, cifra que estará cercana al 1,6 millones de personas, es muy caro. Por eso ahora tenemos georeferenciada la cantidad de suelo libre y sin desarrollar dentro de la ciudad. Además, están los elefantes blancos que también son un verdadero problema.

—¿A qué elefantes blancos se refiere?

—Son un grupo de lugares que impiden el desarrollo de la ciudad como la Papelera de General Paz, la Coca Cola en la Castro Barros, los Molinos Minetti. Para este tipo de situaciones, se ha implementado otra medida en la que venimos insistiendo y es la rémora: que es todo aquello que impide el desarrollo. Son propiedades subordinadas a la especulación. No digo que sea culpa de los desarrollistas que ocurra esto, sino que es el Estado quien debe establecer las reglas de juego, quien debe planificar. No culpo a los desarrollistas, que se dedican a estas cosas. Ahora las ordenanzas han cambiado y, además, les pusimos una cláusula para cambiarlas que exige tener mayoría agravada en el Concejo Deliberante, lo que implica la aprobación de 2 ⁄ 3 de los concejales y sabemos que eso en este país es muy difícil.

—¿Recuperar el centro es otro de los ejes en los que buscan avanzar?

—Así es. El Centro estaba sufriendo el hecho de que mucha gente se estaba yendo y entendemos que tenemos que traer gente a vivir a esa área. Hay edificios de oficinas que han quedado vacíos tras la pandemia. Coincidimos con varias ciudades en permitir la construcción de monoambientes, que son lugares donde se puede vivir perfectamente. Hay estudiantes que ya no les sirve Nueva Córdoba por los precios, entonces encuentran aquí alternativas donde vivir. Estos edificios cuentan con espacios comunes o de esparcimiento. Ese tipo de cosas en el mundo se están usando y permitirá reconvertir edificios de oficinas. La gente debe volver a vivir al Centro. Además, estamos trabajando en potenciar la Gran Manzana, recuperar la actividad gastronómica. Hay que volver a tener ciudades para la gente, la pandemia nos ha hecho potenciar este concepto que va acompañado de un buen transporte público y de incentivar la construcción de cocheras. Se lo ofrecí a los desarrollistas. En la Hipólito Yrigoyen, en la Chacabuco, tenemos muchos proyectos hechos, el tema es que nos sacan cuentas y nos dicen que necesitan de siete a 10 años para amortizar el retorno y lo comparan con algún otro negocio financiero con el que recuperan más rápido la plata. Contamos con una ordenanza para regular el tema de las cocheras, para que no pase lo que ocurre en barrio General Paz, que están todos los autos en la calle por el faltante de cocheras.





Los proyectos que se vienen



Rey enumeró cuáles son los proyectos que se inaugurarán en el corto plazo y también aquellos que anunciarán: “Hacemos hincapié en los espacios públicos. Falta muy poco para que terminemos la primera etapa del Parque Sarmiento, va a ser algo totalmente distinto. Además, anunciaremos un proyecto nuevo en el Parque de la Vida, un espacio de 60 hectáreas que muy pocos cordobeses conocen. No lo atraviesa nada, es inseguro, hubo hechos confusos. Es uno de los parques más grandes de la ciudad y vamos a anunciar un gran polideportivo, se va a visibilizar, haremos un paso por Manantiales para que los cordobeses lo conozcan”, enfatizó.

“También tenemos la reinauguración del Parque Las Heras, espacio al que llamo ‘el Central Park cordobés’. Por otro lado, vamos a anunciar un corredor gastronómico que comenzará en Plaza Austria e irá hasta Epec, al proyecto lo vamos a presentar en poco tiempo. El río es una de las grandes cosas que estamos haciendo con la Provincia. El Concejo Deliberante también va a dinamizar mucho la zona. La sede del Concejo es un ejemplo de cómo el Estado también dejaba elefantes blancos, algo que tanto criticamos”, precisó el funcionario. Y agregó: “Ese era un elefante blanco del Estado, incluso se estudió construirlo en otro lugar y dejar eso ahí por un par de problemas. Lo tomamos y lo vamos a terminar. Igual que con el Comedia, estamos en un 50% y esperamos terminarlo cuanto antes”, completó Rey.