Córdoba en off: Acuerdo Passerini-Vigo, con cambios de gabinete en el horizonte

Semanas atrás se profundizaron los vínculos y el acercamiento entre el intendente Daniel Passerini y la senadora Alejandra Vigo. Ambos coincidieron en volver a aceitar los contactos con los dirigentes barriales, un poco molestos por la “indiferencia” de las actuales conducciones. Unas de las primeras acciones que plasmarán en hechos concretos, es el cambio de rumbo en el gabinete municipal. Es decir, dejar ir a quienes buscan otros destinos y abrirle la puerta a quienes traen ideas, todo dentro del justicialismo.

El cambio que estaría casi confirmado (sólo resta la firma de Passerini), es en la Secretaría de Descentralización que actualmente ocupa Juan Domingo Viola. El hombre propuesto por Vigo es el de Leonardo Limia. “La intención es volver a vincular las políticas sociales municipales en los barrios, mejorar los lazos”, indica una persona muy cercana al legislador departamental que se entusiasma con lo que viene.

En el caso del actual secretario se mudará al Panal dentro del ala del ministerio que conduce Manuel Calvo. Su rol será clave para relanzar la descentralización provincial que tanto pregona Martín Llaryora. Junto con el saliente intendente de Río Cuarto, Juan Manuel Llamosas, integrarán un equipo que buscará repotenciar con los intendentes y el electorado del interior.

¿Y si Schiaretti no es candidato a diputado?

Si bien falta al menos un año para las elecciones legislativas de medio turno, las especulaciones ya están en marcha y toda la política sigue de cerca lo que puede pasar con la definición de las candidaturas. En el cordobesismo pica en punta el exgobernador Juan Schiaretti, aunque no está claro que acepte liderar la boleta de una coalición liderada por el justicialismo e integrada por referentes de otras fuerzas políticas.



Hombres del llaryorismo dialogaban animadamente sobre los escenarios posibles que podrían darse en 2025 pero nadie se atrevía a tirar nombre concretos. Hasta que uno de ellos tomó envión y se jugó: “Si Schiaretti no está al frente, bien podría mencionarse a Miguel Siciliano (actual jefe de bloque de legisladores provinciales del PJ) o a Osvaldo Giordano, quien fue despedido del gobierno nacional porque su pareja, Alejandra Torres, votó en contra de un proyecto de La Libertad Avanza”. Todo puede pasar.

De Loredo dijo que no querían sumarse a LLA y provocó risas

Un momento incómodo le tocó vivir al presidente del bloque de diputados de la UCR cuando cerraba su discurso en la previa de la votación de la ley Bases. “Está claro a esta altura que no queremos integrar su gobierno, presidente”, sostuvo De Loredo dirigiéndose a Martín Menem, lo que despertó algunas risas y exclamaciones de algunos diputados. De Loredo frenó su discurso con gesto incrédulo y sostuvo: “No sé qué les causa gracia… no queremos integrar su gobierno”, reiteró.

El asesor de un diputado por Córdoba dijo, después de la sesión, que el presidente Javier Milei necesitaba la ley Bases para que el gobierno libertario “ya no tenga más excusas y se pongan a gobernar”, pero le entró duro a De Loredo: “La reacción de sus pares se debe a cómo sobreactuó algunas ‘diferencias’ con los libertarios pero terminaron aprobaron todo. No tengo dudas de que muchos radicales van a confluir en La Libertad Avanza”.

“Ni que estuviésemos haciendo una losa”

En pleno debate por la rendición de la Cuenta de Inversión del período 2023 del Estado provincial, que a posteriori sería aprobada, el legislador por el Frente Cívico Walter Gispert se enojó con los otros 61 legisladores presentes por acordar reducir a un tope de 5 minutos las exposiciones en el recinto. “Ni que estuviésemos haciendo una losa​... No puede ser que tengamos más prioridad por irnos a casa que por discutir las cuentas”, lanzó, enojadísimo, incluso con sus compañeros de bancada.

El cuestionamiento a propios y extraños ocurre en un año particular para la Legislatura de Córdoba, en el que apenas sesionaron diez veces y se aprobaron poco más de una decena de leyes.

Furibundo ataque opositor contra Capitani y Arduh

En mesa de asesores de legisladores de la oposición se comentó largamente la iniciativa de legisladores de Juntos por el Cambio para volver a poner en el centro de la mesa de discusión a la ley de juego online, sancionada el año pasado en Córdoba y que tanta polémica levantó. Según referentes de la educación formal, la Copa América disparó las apuestas online y habría gran cantidad de menores jugando, lo cual implica un problema de envergadura.

En esa mesa de café, uno de los presentes recordó que Darío Capitani, entre otros, se desmarcó de Juntos por el Cambio y fue uno de los autores proyecto sobre el juego online. “Que Arduh haga lo que quiera, pero Capitani, siendo buenitos, tuvo una actitud reñida con la ética y la responsabilidad política. Hizo cualquiera y, si somos malos, se pueda pensar algo bien feo”, dijo uno de los hombres de la mesa. Hoy, Arduh es funcionario del ministerio de Gobierno y Capitani titular de la Agencia Córdoba Turismo.

La encuesta de García Díaz y un pelotazo en contra

En la semana que pasó, Sebastián García Díaz lanzó posteó en X sobre la interna del PRO en Córdoba y sin medias tintas pidió la renuncia de Oscar Agost Carreño al frente del partido. “El pésimo resultado en Río Cuarto debería ser motivo suficiente, pero además Agost dejó de ser diputado del PRO. Necesitamos expulsar a todos los que siguen estando ‘formalmente’ dentro del PRO pero juegan con el PJ”, sostuvo. Y las opciones para votar eran dos: renuncia inmediata o permanecer en su cargo. Grande fue la sorpresa cuando los votos mostraban un claro apoyo a Agost Carreño.

Cuando ya habían votado unas 500 personas, García Díaz posteó para alertar sobre la participación de trolls. Discusión aparte, Agost Carreño logró un sólido apoyo en la encuesta promovida por García Díaz, ya que el 84,7% de los 1.457 votos aseguraron que debe permanecer como presidente del PRO Córdoba.