Córdoba en off: los grises que dejó la “resolución Spaccessi”

“La nota de PERFIL CÓRDOBA generó ruido”, expresó una fuente de pasillo del palo oficialista que conoce la dinámica legislativa. Se refirió a esta manera a la interpretación radical de la “resolución Spaccesi” por la cual se busca forzar el debate de proyectos “cajoneados” por el PJ. La nota del domingo anterior -en exclusiva- reflejó la amenaza de la bancada radical de impulsar en la sesión el tratamiento sobre tablas (con mayoría simple y no los dos tercios) de aquellas iniciativas opositores que “duermen” en los cajones de las comisiones.

Se trata de proyectos de ley y pedidos de informes que tienen estado parlamentario hace más de 45 días. Ante los “grises” que se advierten en la resolución de Agustín Spaccesi, que fue avalada por el PJ, los jefes de las distintas bancadas –en medio de un fuerte tire y afloje- acordaron convocar a una reunión especial de Labor Parlamentaria para el próximo jueves, aunque sea una semana sin plenario.

En el encuentro se deberán fijar criterios claros –hay multas de por medio ante el incumplimiento- acerca de cuándo empiezan a correr los plazos de los proyectos que menciona la normativa interna. Lo primero a revisar es si se toma su presentación o cuando adquiere estado parlamentario (la mayoría apunta a esta segunda opción). Y el otro ítem clave pasa por los 45 días en una comisión para ser despachado. ¿Cuándo se activa? Con el ingreso formal a dicho ámbito o debe haber un pedido por nota de su autor.

Vigo busca alambrar el PJ Capital

La senadora nacional Alejandra Vigo incrementó su participación pública en los últimos meses y no se trata de una mera casualidad. La esposa del exgobernador Juan Schiaretti viene profundizando sus acciones, especialmente en redes sociales y con la difusión de documentos de trabajo. ¿Por qué? La respuesta es una sola: para ordenar el peronismo de Capital que conduce con mano firme, habida cuenta de la existencia de algunas movidas que incomodan a muchos dirigentes.



Concretamente, se trata de algunos movimientos de extra partidarios con cargos importantes en la estructura de los gobiernos de la Capital y de la provincia que provocaron alguna incomodidad. “Sí, algunas movidas le llamaron la atención a la senadora y está tratando de poner orden”, dijo una alta fuente del PJ. Cuando se le preguntó si entre los planes de Vigo figura ser candidata a intendenta en 2027, la respuesta no se hizo esperar: “No hay que descartar nada”.

Interna radical: los cañones apuntan a De Loredo

La semana pasada, un alineamiento representativo no deloredista dio señales claras del posicionamiento crítico que debe adoptar la Unión Cívica Radical ante el gobierno de Javier Milei. Los sectores de Ramón Mestre, Carlos Becerra, Fernando Montoya, Jorge Sappia, junto a otros dirigentes radicales, adhirieron a un documento en el cual unificaron una posición respecto al rol del radicalismo.



En el extenso documento de cinco páginas, el alineamiento radical disparó munición gruesa contra el gobierno de “ultraderecha” de Milei y advirtió que los “ambages” de la UCR ante esta propuesta, generan que el centenario partido sea percibido con desconfianza por la sociedad.



Tras el pronunciamiento no quedó ningún margen de dudas de que estos sectores de la UCR cordobesa se paran como férreos opositores a la administración Milei, pero además implicó una clara crítica al rol que juega en el congreso Rodrigo de Loredo y sus aliados. “Hay quienes desde las bancas otorgadas por el partido entienden que al gobierno actual hay que darle las herramientas básicas aprobando un DNU claramente inconstitucional y una ley de enormes proporciones que debe aprobarse a libro cerrado sin un análisis. Otros, tenemos la firme convicción que tanto el DNU como la ley Bases deben rechazarse”, se afirmó en el documento.

¿El “rockstar” Caputo en la Unicameral?

La Cámara tiene la atribución de solicitar la comparecencia de funcionarios provinciales para que brinden respuestas a los pedidos de informes de la oposición. No sería el caso del ministro “rockstar” de Economía, Luis Caputo, –calificado así por el presidente Javier Milei- cuyo cargo es del ámbito nacional. Entonces, ¿de dónde surgió este planteo? El radical alfonsinista Dante Rossi pidió mediante un proyecto de declaración que se lo invite a comisión a Caputo para que dé explicaciones sobre los recursos que no envía la Nación a la Provincia, que “por ley está obligado a girar”.



Rossi cuestionó que “es fácil ser un ministro rockstar pisoteando el federalismo. Así sobra la plata”, y centró su mirada en los fondos adeudados a Córdoba, los referidos al Fonid, al transporte interurbano y para el financiamiento de la Caja de Jubilaciones.

Tras cargar duro por el fuerte ajuste de la administración Milei que pesa sobre la provincia, el boina blanca local que apoya a Martín Lousteau en sus críticas al poder libertario advirtió que “la Legislatura no puede ser ajena a estas cuestiones”.

Jugada juecista

El jefe de la bancada juecista Walter Nostrala sorprendió a muchos en el recinto. No sólo a los oficialistas, sino también a la mayoría de sus pares del interbloque Juntos por el Cambio. Nostrala pidió en la sesión pasada una cuestión de privilegio. La jugada juecista expuso aún más las diferencias con sus socios de la UCR.

En el oficialismo se frotaron las manos al ver una hendija de división en el espacio cambiemista en la Unicameral. En su exposición, la espada del Frente Cívico renovó su rechazo a la “resolución Spaccesi”, que apoyó el PJ y la UCR, y demandó su derogación. El juecista tuvo sus cinco minutos para fundamentar su solicitud, la cual no fue aprobada y pasó a comisión, donde dormirá el sueño de los justos.

Entre los 17 que votaron a favor del planteo juecista hubo dos radicales que actuaron en consecuencia con su voto negativo cuando en su momento se aprobó la normativa libertaria. Así votaron Carlos Briner (UCR) y Sebastián Peralta (Construyendo Córdoba).

“Estudiantina” de legisladores cordobeses en Agroactiva

El miércoles pasado, una numerosa comitiva de legisladores provinciales de Córdoba viajó a Santa Fe para visitar Agroactiva y reunirse con colegas santafesinos y entrerrianos de la Región Centro. “Entusiasmados, felices y sin discutir ni pelearse como lo hacen en las sesiones hicieron esta gira”, dijo un asesor de uno de los parlamentarios, que resaltó la buena convivencia entre oficialista y opositores.



Otra fuente resaltó: “Cómo habrá sido la buena onda, que en un momento y desde bastante lejos, el peronista Miguel Siciliano le pidió a la radical Alejandra Ferrero –en tono de broma, claro– que dejara Juntos por el Cambio y se pasara a las filas del cordobesismo. Ya con cierta mala intención, una voz del oficialismo comentó: “También vino el exlilito Gregorio Hernández Maqueda. Temimos que hubiera algún naranjita santafesino… No sea cosa que se pusiera a pelear”. Sus interlocutores se reían a carcajadas.