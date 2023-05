Córdoba en off: tensión en el cierre del PJ para concejales

La lista de concejales del peronismo y sus aliados parece que concentrará mayor tensión que la de Juntos por el Cambio. Algunos peronistas reconocen que “esta vez” la rosca en la interna del PJ acaparará la atención. Son ocho o nueve espacios en la coalición pejotista y no todos van a poder estar representados entre los veinte primeros de la nómina de ediles de Hacemos Unidos por Córdoba, cuya lapicera está en manos de Alejandra Vigo y Martín Llaryora.

“Ya se sabe que Vigo no negocia nada”, dijo por lo bajo un dirigente peronista, por lo que las demandas apuntan al actual intendente y candidato a gobernador. Según como se proyecta el armado, Vigo pondrá unos 10 ediles entre los 31 de la lista, siendo Raúl La Cava el número uno, a los que se sumarían Diego Hak, Soledad Ferraro y Sandra Trigo. Por los movimientos sociales, aparece Rosalía Cáceres.

En el núcleo de Llaryora se cuenta a Marcos Vázquez y Nicolás Piloni, entre otros. En el caso de Diego Casado se está viendo quien “le paga”, si será el viguismo o el llaryorismo. Por otro lado, hay que hacer lugar para las 62 Organizaciones Peronistas (de este sector piden que Ricardo Moreno encabece la lista) y la CGT combativa del “Titán Lujan”, un compromiso que asumió Llaryora.

También hay expectativas entre los presidentes de seccionales y los directores de CPC. A esto se suman los espacios que representan Marcelo Rodio y Juan Domingo Viola, que esperan verse reflejados en la lista, más los aliados que se sumaron recientemente, como el caso del PRO no orgánico y Libres del Sur.

La Calera: una elección de tercios

Hay un pelotón de municipios y comunas que van a las urnas el próximo domingo. La Calera, gobernada por el ultraschiarettista Facundo Rufeil, será una de las elecciones locales que concentrará la atención por ser uno de los distritos claves del departamento Colón, el segundo de importancia en la provincia.

Según sondeos con “números reales” (no “tocados” por los intereses de un lado y del otro) muestran una elección de tercios. El intendente Rufeil (Hacemos por Córdoba) marcha en punta con 36 puntos; le sigue Fernando Rambaldi (Juntos por La Calera), con 28; y Gastón Moran (Unidos Hacemos por Calera), en tercer lugar, con 22.

De confirmarse esta “foto” el domingo, el oficialismo en manos de Rufeil conservaría el poder. Si es así, el gobernador Juan Schiaretti se sumaría a los festejos en La Calera.

Por lo pronto, en la previa, se vienen los cierres de campaña de este jueves en el distrito del Gran Córdoba. Rufeil promete un acto masivo para poner fin a la etapa proselitista.

Mestre trabaja para Juez

La presencia de Ramón Mestre en la presentación de propuestas de Luis Juez en materia de seguridad sorprendió a más de uno en el Hotel Quinto Centenario. Sin embargo, mayor fue la sorpresa cuando el propio Mestre tuiteó que a través de CePEC (Centro de Planificación Estratégica de Córdoba), el organismo que él dirige y tiene como objetivo “elaborar propuestas para el futuro de Córdoba”, fueron los encargados de aportar propuestas en materia de seguridad para el proyecto provincial liderado por Juez.

“Córdoba necesita recuperar la paz, con un plan de seguridad. El 80% de los vecinos se sienten inseguros y ocupamos el último lugar en el ranking de investigación sobre narcotráfico. Desde @cepec_ar aportamos ideas para JxC, y para el proyecto liderado por @ljuez y @marcoscarasso”, fue el mensaje del exintendente.

Ninguno de los nombrados, ni tampoco De Loredo dieron retuit a la publicación. Tras el armado de las listas y la exclusión de dirigentes mestristas de las mismas hubo muchos “heridos” y por ahora el nombre Mestre genera algunos dilemas en el interior de Juntos por el Cambio.

Herido, sin ser llamado

A minutos del comienzo de la sesión del miércoles pasado, el vicegobernador Manuel Calvo llamó a los legisladores de distintos bloques a sentarse en sus bancas para dar inicio al plenario, que venía un poco demorado.

Uno de los mencionados por Calvo fue el cambiemita Alberto “Tucho” Ambrosio (del riñon baldassista), quien lanzó una frase cargada de connotación política que escucharon sus pares de bancada y de Juntos UCR, de los cuales, el 98% no repetirá por quedar afuera de la lista. Esto dejó muchos heridos en la Legislatura.

“Pensé que me llamaba para izar la bandera (del recinto) ya que no me llama nadie”, le dijo Ambrosio a Calvo en su comentario en tono socarrón que pareció estar dirigido a los dueños de la lapicera cambiemita del armado opositor.

Las Juntas Promotoras de Bullrich, con sólo una parte de la UCR

Mucho ruido hubo la semana pasada con el lanzamiento en Córdoba de las Juntas Promotoras de la precandidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich.

Ese sector de armado tiene como referente al exministro de Defensa Oscar Aguad, aunque también se anotaron otros dirigentes e intendentes del centenario partido.

De todos modos, miembros de Juntos por el Cambio aseguraron que esas Juntas Promotoras representan “solamente a una parte del radicalismo y no a todo el partido”.

En ese sentido, explicaron que los otros precandidatos de la coalición opositora también están referenciados en todos los partidos miembros como el Frente Cívico y la Coalición Cívica, además de la UCR.

Llamosas y De la Sota, juntos de campaña

La diputada nacional Natalia de la Sota y el intendente de la ciudad de Río Cuarto, Juan Manuel Llamosas, participaron de un acto en Alcira Gigena para apoyar a la candidata a intendente por Juntos Hacemos por Córdoba, Amelia Chíofalo.

Cabe recordar que Llamosas y De la Sota libraban una discreta competencia interna para ver cuál de los dos acompañaba a Martín Llaryora en la fórmula provincial de la coalición que lidera el justicialismo. Finalmente, el gobernador Juan Schiaretti y el intendente de la Capital se inclinaron por Myriam Prunotto.

¿Quién descubrió a Prunotto?

En el peronismo es casi una verdad afirmar que el primer dirigente que “descubrió” a la candidata a vicegobernadora Myrian Prunotto fue el intendente de Córdoba, Martín Llaryora. En septiembre del año pasado, allegados al candidato a gobernador dijeron que la intendenta de Juárez Celman, con pasado en la UCR, figuraba en la lista de posibles candidatos a vice porque había intención de ampliar la base de la alianza. Después, fue nombrada al frente del Ente Intermunicipal de Gestión Metropolitana.

Sin embargo, en los últimos días apareció una nueva versión. Es que voceros de la senadora nacional Alejandra Vigo indicaron que la conductora del PJ Capital fue la primera en ver las potencialidades de Prunotto y en viajar a Juárez Celman para sostener varias reuniones.

Ante la situación, un experimentado dirigente peronista indicó: “Ahora se pelean por apoyar a Prunotto, pero ante el primer problema que exista también se van a pelear… pero para borrarse”.

En Talleres no bajan la guardia con AFA

Aunque aseguran que el trato con el presidente de AFA, Claudio ‘Chiqui’ Tapia es cordial y atrás quedaron algunos enojos (y posteriores planteos) por malos arbitrajes contra la T, los cierto es que en barrio Jardín no ‘bajan la guardia’.

Sucede que la disputa del Mundial Sub-20 generó una polémica impensada. Tras el golazo que convirtió una de las figuras del equipo, Luka Romero, el mandamás de AFA publicó un tuit haciendo referencia a la elección que el juvenil adoptó: jugar para la Selección Argentina y no para México (donde había disputado algunos partidos para el Sub-15), con una frase más que sugestiva: “Madre Patria solo hay una”.

Se trata de la misma frase que subió a sus redes unos de los hijos de Andrés Fassi, Juan Pablo, mientras se disputaba el Mundial, antes del partido Argentina-México. En esa foto se ve a los tres hijos de Fassi (todos nacidos en México, con la camiseta del equipo) junto al presidente de la T y el mensaje: “Madre Patria hay una sola”.