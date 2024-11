Córdoba entre las cinco ciudades más seguras del continente, según un informe internacional

En los próximos meses salen a la calle unos 850 agentes, entre oficiales y suboficiales con estado policial. Pese a la ola de inseguridad que se respira en la ciudad capital, un informe internacional refleja que Córdoba es la quinta ciudad más segura del continente.

La compañía especializada Latinometrics se basa en la tasa de homicidio publicada por los organismos locales y la consultora especializada Homicide Monitor: Argentina y Canadá lideran la tabla. El reporte también mostró que hay otras zonas que parecen menos inseguras de lo que en realidad son.

El top cinco de las ciudades más confiables lo encabezan las siguientes localidades: Calgary, Montreal y Toronto de Canadá y en el cuarto lugar se encuentra la ciudad de Buenos Aires y Córdoba.

En diálogo con After Office en radio Punto a Punto, el ministro se respondió a Luis Juez y destacó la incorporación de personal policial a las calles en la provincia.

Hay una sensación rara en el ambiente, más presencia policial pero crecen los hechos...

Estamos invirtiendo mucho en herramientas como patrulleros, armas. En los próximos meses se suman más de 800 egresados entre oficiales y suboficiales. Se compraron 12000 chalecos. Estoy convencido que el gobernador Martín Llaryora hizo la inversión más grande en seguridad de la historia y el 2025 va a ser aún más, porque incorporamos muchísima tecnología. Ahora pretender aspirar al delito cero es imposible. Hay muchos hechos, como por ejemplo la violencia escolar que nos tiene que dar una luz de alerta sobre qué sociedad estamos parados. Es imposible que nosotros vivamos en una sociedad donde la violencia no exista, porque los violentos van a seguir existiendo. Ojalá pudiera poner acá al lado de un vecino a un policía, pero es absolutamente imposible. El resto es politiquería barata.

¿Vos crees que Luis Juez hace politiquería barata?

No, no estoy hablando de él, jamás hablaría de él.

Las declaraciones de Juez en Punto a Punto, ¿opacó el anuncio de Prefectura Naval por las declaraciones de Juez en lugar de estar viendo qué rol cumplirá la fuerza nacional?

Nada puede opacar un evento de la importancia que tiene y a lo mejor usted mismo se está dando la respuesta de por qué de los dichos. Quien se debe sentir ofendido es la misma Prefectura Naval. Todos los intendentes que estaban en Embalse, la minsitra, la secretaría de Seguridad de la Nación y el Gobernador, el prefecto Jiménez Pérez, los prefectos que van a venir a trabajar no se van a dejar opacar por una declaración. ¿a usted le quedó alguna duda?

Me sorprendió que en la Legislatura se aprobó por amplia mayoría...

Yo le doy una sana sugerencia: nunca dé por el pito más que lo que el pito vale.

¿Cuándo comienza a funcionar PN?

Hay controles unificados con Prefectura que van a simplificar el trámite, pero va a haber controles en las embarcaciones, la imposibilidad de consumir alcohol para quienes conduzcan estas. Ojalá que nosotros este trabajo articulado lo notemos porque el turista o el que venga a practicar deporte náutico se sienta más seguro. No solamente el delito está vinculado con el narcotráfico o el homicidio, también es producir un daño ambiental irreparable. La ministra anunció más aperturas de bases de Gendarmería Nacional en la provincia.

¿Qué es lo de Ameripol?

Después estar en Embalse, nos fuimos a la Jefatura de Policía a presentar a incorporación la Policía de la provincia de Córdoba en Ameripol, una red policías que la componen más de 32 países. Allí se comparte información de inteligencia criminal, financiamiento y capacitaciones mutuas. Allí están la policía de Estados Unidos, Canadá, Uruguay, Brasil, Argentina, Chile y Córdoba se incorporaba ahora. Hay solo tres distritos que en el pais que integran Ameripol: Caba, Buenos Aires y ahora Córdoba. Imagínese si estamos plagados de buenas noticias, este lunes fu histórico para Córdoba.

Córdoba, entre las ciudades más seguras

¿Cómo te preocupa y cómo se está trabajando por las cifras de delitos y muertos en la provincia?

Nosotros tenemos una tasa de homicidios por abajo de la media del país y hay un informe internacional que lo deja absolutamente claro. Argentina es el país más seguro de Latinoamérica, en un continente que es de por sí es absolutamente inseguro. En líneas generales, Córdoba integra un programa que se llama 9010, porque el 90% de los de los homicidios se produce en el 10% del territorio. También están Tucumán, Santa Fe, Mendoza, Ciudad de Buenos Aires. Nosotros los homicidios que tenemos en su gran mayoría son productos de la violencia suburbana y ahí está presente la droga, lo que antes era una pelea, era verbal ahora directamente se dirimen con un arma. Tenemos todos resueltos, con nombre y apellido.

Parece que estos datos no reflejan la sensación que tenemos en Córdoba...

Usted ha dado en la tecla, yo desde que soy ministro no me va a escuchar nunca hablar de tasas o de estadísticas, y mire que son buenas. ¿De qué sirve que lo llene de números? Si usted tiene una sensación de inseguridad. Brindarle seguridad es un trabajo cotidiano. Nosotros les pedimos a los policías que acompañen a la gente y nosotros como gobierno, la introducción que tengo del Gobernador es acompáñenos a los que nos cuidan. Lo que siente la gente es otra cosa.

¿Nos cruzamos justo con todas las malas noticias o hay otra realidad?

Hay miles de aviones que llegan todos los días, pero usted seguramente le va a dedicar un programa entero al avión que se cae. Y bueno, así la buena noticia, muchas veces no son buenas noticias. Yo soy ministro, yo me dedico a trabajar. Usted sabe lo que hago yo muchas veces, muchas veces llamo al 911, yo de mi teléfono llamo y cuando me atiende digo: ‘habla el ministro, solo quería saber cuánto demoran a atenderme, nada más’. No lo quiero entretener porque puede estar entrando una emergencia. Tuvimos un año complejo. Cada policía tiene que su chaleco antibalas, hemos comprado más de 12000 chalecos, armas Versa, hemos comprado vehículos, hemos comprado 600 motos, a ver, estamos capacitando el recurso humano. El mes que viene van a salir a la calle más de 850 policías, entre oficiales, suboficiales. Bueno, estamos haciendo un esfuerzo muy grande.

¿Qué va a pasar con el empleado denunciado por abuso dentro del ministerio?

Nosotros vamos a continuar con el trámite administrativo que se le está siguiendo y será la justicia la que lo determine, entiendo que hay una denuncia penal. Le aclaro, es un denuncia de un empleado sobre otro empleado, no hay ningún funcionario involucrado.