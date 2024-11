Ficha Limpia: un fiscal cordobés sostiene que Cristina no podría ser candidata en caso de aprobarse el proyecto

El fiscal de Instrucción Marcelo Hidalgo consideró que “es una regulación perfectamente constitucional” no permitir la candidatura de aquellas personas que cuenten con un “doble conforme” al referirse al proyecto de “Ficha Limpia” que se tratará desde mañana en Diputados.

Doble conforme

“El doble conforme ya está para considerar que una persona, incluso puede ya ser privada de su libertad, pueda ya ejecutarse la condena”, explicó en declaraciones a Mitre Córdoba.

“Lo que queda ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación es un recurso extraordinario”, agregó Hidalgo sobre la situación de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Argumentos

“El doble conforme, entiendo que de acuerdo a los pactos y tratados internacionales ya está. Eso es lo primero”, señaló el especialista en derecho procesal penal.

“Lo segundo es que cualquier derecho puede ser regulado dentro de lo que es la racionalidad. Y una persona que todavía no está en el proceso de ser candidata, es decir, no es candidata actualmente, que se regule para cuando lo sea no pueda tener una condena con un doble conforme y ser candidata, es una regulación perfectamente constitucional, perfectamente posible”, argumentó.

“No sólo en relación a ella, sino en cualquier otra persona. Es más yo diría que los ciudadanos hemos observado en muchos casos absortos cómo el expresidente Carlos Menem con un doble conforme, sin que la Corte se llegara a pronunciar, terminó siendo senador”, aclaró Hidalgo.

“Esto es algo que creo que hay que revertir porque conforme lo que le ocurre al común de los ciudadanos que son sometidos a proceso, ya con una sentencia inicial empiezan a pagar sus responsabilidades”, enfatizó.

Ficha Limpia

“De modo tal que entiendo que en este y en otros casos es muy positivo que exista una ley como la de Ficha Limpia, que no pueda alguien ser candidato. Que esto le puede afectar perfectamente a ella y a cualquier otra persona que tenga esta condición, sin que sea inconstitucional”, insistió el fiscal cordobés.

“Creo que es algo que la ciudadanía además reclama y es necesario”, concluyó Hidalgo.

Crédito foto de Cristina Fernández: NA.