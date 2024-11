Luis Juez: “el mensaje de austeridad de Milei prendió en la gente pero en algunos políticos todavía no”

Luis Juez asegura que no toda la dirigencia política está registrando el “cambio de época”, relacionado en parte con el concepto de austeridad que Javier Milei aplica desde la presidencia. “Los políticos no estamos acostumbrados a la austeridad. La austeridad es: loco, no gastés más de lo que tenés. Punto. Y eso se explica en las peleas de las tribus peronistas de Córdoba, que se resuelven con conchavos públicos y con sueldos de 3 palos en la Municipalidad”, dijo el senador en un extenso diálogo con Punto a Punto Radio, en el que no le esquivó a ningún tema.



¿En la gente sí prendió el concepto de austeridad que pregona Milei? Juez no tiene dudas: “A mí me daba vergüenza decirlo porque un tipo que no venía de la política nos cagó a palos (sic) con conceptos del ciudadano común. Hay un cambio de época y me parece que ese cambio cultural es maravilloso. Creo que hay que hacer bien las cosas para que la política tradicional del día de mañana no te tuerza el brazo. Es lo que yo siempre le reclamo a Milei: hagamos bien las cosas, ser prolijos”.



La frase da pie para hablar de la relación que forjó con el Presidente (en la charla mostró los WhastApp que se enviaron con el mandatario cuando participó en un evento organizado por Donald Trump) y también de la coyuntura política/económica.



-¿Cómo está viendo el país?

-El país está viviendo un momento raro, es un clima de época raro. En marzo, comiendo en Olivos, Milei me dijo: vamos a terminar el año con una inflación que no va a superar los 2 puntos, y el dólar va a estar en los 1100/1200 como mucho... Yo le dije: ‘no digas eso porque si no pasa va a ser un papelón’. Las discusiones que tengo con él pasan por ahí: siempre le digo que en un país donde el Estado se ha metido en todos los temas, no podés esperar que el mercado acomode la microeconomía.



-Falta que la gente sienta en el bolsillo las mejoras de la macro.

-Él me dice que es mucho más difícil acomodar la macro que la micro. Acá lo importante es brindar reglas de juego claras y sostenerlas en el tiempo. Si se mantiene el equilibrio fiscal, te podés sentar y exigir que no haya aumentos todas las noches.



-¿Vale todo para lograr una inflación baja?

-No sé si vale todo. Me demoraba recién en llegar porque estaba hablando con los legisladores nuestros porque el ministro de Economía de Córdoba presentó el presupuesto. Un dibujo que dicen, ni Van Gohg se animó a pintar esa boludez. Nos siguen mintiendo, nos siguen engañando. Es decididamente la provincia más cara.



-Los cordobeses, en la última elección, le dio mucho poder a la oposición, pero ese poder se ve diluido en la Unicameral. ¿Qué pasó?

-Sí, pero también el peronismo tiene una práctica maravillosa. Los negros andan con el lector de barra en la nuca, te leen el código y saben cuánto valés y hay tipos que se prenden. Hay tipos que tienen precio, se venden. No pueden estar gobernando 26 años por ósmosis. Siempre hay una excusa para no juntar los votos. Yo me enojo con eso y les digo que así no vamos a ganar nunca.



-¿Es por eso que a veces quedan como opositores furiosos?

-Yo tengo el tabique quebrado, yo sentía que entraba al Panal y me cerraron la puerta. No llegamos por estas bajezas, por estas nimiedades. El otro día en la Bolsa se lo dije a Mauricio Macri: gran parte de tu dirigencia política es una franquicia del PJ, se fueron acá, se fueron allá y yo hice todo lo que me pediste. Me pasó también con Aurelio García Elorrio. Me invitó un sábado a una reunión con toda su tropa y les dije: están hablando con un tipo que no fue gobernador, entre otras cosas, porque ustedes se llevaron 3 puntos y medio en la última elección. Y lo vienen repitiendo sistemáticamente.

“No hay avenida del medio, el que va por ahí choca contra los conos”

Para Luis Juez, les sirve enfrentarse. La “nueva grieta” que protagonizan Javier Milei y Cristina Fernández descarta la posibilidad de transitar por la llamada “avenida del medio”, donde busca su lugar, entre otros, Juan Schiaretti.

“Cristina sabe que hoy la política es de extremos. Es pícara, sabe que no hay nada en el medio. Se lo dije a un montón de dirigentes que quieren ir por ahí: lo único que van a hacer es chocar contra los conos”, señala Juez. Y agrega: “Milei sintetiza un extremo, que se va a comer a todo el PRO y Juntos por el Cambio y Cristina sintetiza otro extremo porque no hay ningún dirigente peronista que se le anime”.

En ese sentido, sostuvo que “Llaryora empezó hablando de los pituquitos de Recoleta y se quedó ahí, tuvo que volver a Córdoba. No comprende los nuevos tiempos que corren en la política y en la sociedad. (Ricardo) Quintela no sabía si cantar envido o truco, no tenía cartas y Cristina se quedó con el partido. Es la mujer que más sabe de poder en la Argentina. Ella siempre detestó el PJ, se lo he escuchado de su propia boca. Ahora sí es presidenta del PJ porque sabe que polarizar en ese extremo, con el sello del PJ, le da una altísima rentabilidad”.

La mira puesta en 2027 y LLA

“Si alguien está mejor que yo, lo acompaño en el 2027. Pero ya les dije a todos que es la última oportunidad de mi vida para ser gobernador y voy a pelear a muerte”, dice Juez. En ese marco, cobra relevancia una posible alianza con La Libertad Avanza, que hoy está muy verde. “Vamos a ver qué hace LLA en Córdoba. Fui muy claro con Karina Milei y la felicité por el partido político. Le dije que no pueden vivir de los saldos y retazos que les tire el peronismo, de las migas que se le caen de la mesa”, sostiene.

Y añade: “En el 2027 tenemos que terminar con este ciclo de decadencia en Córdoba. El que no lo entienda, allá él. Lo digo hoy, tres años antes: si el candidato tiene que ser Juan de los Palotes, porque está mucho mejor que Juez, voy a laburar como un animal para que así sea, pero si soy yo y por una cuestión de capricho no hacen nada, bueno, ya veremos cómo hacemos”.