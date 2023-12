Córdoba marca el rumbo en el fútbol femenino federal

Córdoba marca el rumbo del fútbol femenino federal. Y no es producto de la casualidad. Hay mucho trabajo -y lucha- por parte de las futbolistas y de algunos clubes que han acompañado esta evolución de la disciplina. Belgrano y Talleres lo están demostrando con resultados y viven un presente soñado, que hasta hace unos años parecía utópico. Las ‘Piratas’ están en la final de la Copa e la Liga de Primera división, mientras que las ‘Matadoras’ golearon ayer 5-1 en la Boutique de barrio Jardín a All Boys y de esta manera jugará la final del Reducido de la Primera B de AFA ante Newell’s.

La costumbre de ganar. El club de Alberdi jugará hoy, desde las 17, el partido de ida de la final ante Boca Juniors. Será en el estadio Miguel Sancho, en barrio Nueva Italia. El miércoles se disputará el cotejo de vuelta.

Desde el 2012 que Belgrano no para de cosechar título y marcar el camino del fútbol femenino. Tienen 22 campeonatos ganados de Liga Cordobesa, además de ser el primer equipo no afiliado directamente a AFA en jugar un certamen organizado por la casa madre del fútbol nacional. Y no sólo fue el primero, sino que lo ganó sin perder un partido (Primera C en el 2021). Posteriormente, logró el récord de espectadores en el país en la disciplina al ascender en el 2022 a Primera división.

En su primer año en la elite, jugó la final de la Copa Federal (perdió ante River) y desde hoy jugará su segunda final consecutiva, tras dejar en el camino a las múltiples campeonas UAI Urquiza. Las conducidas por Maximiliano Luján basan su juego en la muy buena circulación de la pelota en el mediocampo con Victoria Arrieto, Arianna Reche y Pilar Casas, y el poder ofensivo de la dupla conformada por Mayra Acevedo y la uruguaya Alaides Paz.

El Miguel Sancho vivirá hoy una fiesta, ya que se espera un lleno total. Estarán acompañadas por hinchas, socias, y toda la estructura de inferiores que tiene el club en el femenino, que es inédita en el país por su volumen de niñas y adolescentes que la conforman.

‘Matadoras’ letales. Talleres ha tenido un crecimiento exponencial. Tras la sanción de la Liga Cordobesa, que le impidió competir por dos años, las futbolistas jamás dejaron de entrenar -y el club de apoyarlas-, y de esa manera construyeron un equipo con mucho amor propio. Con un trabajo de fortalecimiento de las bases y de búsqueda de talentos fuera de Córdoba, la ‘T’ se consolidó en la disciplina. El año pasado debutó en la Primera C de la AFA, logrando el ascenso; y ahora en su primera temporada en la Primera B hizo un campañón y está en la final del Reducido por el segundo ascenso a Primera. Lo logró con contundencia al golear a All Boys en la Boutique.

Ante un gran marco de público en barrio Jardín, ayer las ‘Matadoras’ sacaron boleto a la final mostrando un nivel estelar. La uruguaya Sofia Oxandabarat

la rompió, marcó dos goles y dio tres asistencias en la victoria 5-1. Betina Soriano es la gran figura del equipo junto a la juvenil Brisa Jara, pero hay que agregarle lo de la uruguaya arriba y los conceptos de juego de Zapata, sin olvidar la potencia ofensiva de Valentina Fofré, que también marcó dos goles en la semifinal. El quinto tanto albiazul lo hizo Eli Capdevila.

MATADORAS EN ASCENSO. Un trabajo en silencio que está dando sus frutos.

EL REITERADO PEDIDO DE LAS 'GLORIOSAS'

En diciembre del año pasado, tras una gran campaña en la Liga Cordobesa, las futbolistas de Instituto pidieron, vía redes sociales, jugar en AFA. Días después el presidente de la ‘Gloria’, Juan Manuel Cavagliatto, dijo: “Vamos a hacer todo lo posible para que el femenino juegue en AFA. Tenemos que cumplir ciertos requisitos. La Municipalidad nos va a dar una mano. Si no se puede este año, será el próximo. Pero queremos hacerlo”. Pasó un año de aquel reclamo y aquella promesa; y, nuevamente, tras consagrarse campeonas de la Copa Córdoba, las jugadoras reiteraron su solicitud a la dirigencia albirroja. “Queremos expresar a través de este medio que después de mucho esfuerzo y crecimiento para nuestro club, un equipo con una trayectoria destacada y un plantel sumamente talentoso que recientemente hemos tenido el honor de ganar la Copa Córdoba, demostrando nuestra capacidad y dedicación en el campo de juego. El plantel campeón de la Copa Córdoba 2023 y sus inferiores, piden entrar a competir en una categoría de mejor nivel, AFA”, escribieron. ¿Será esta vez?

GLORIOSAS PIDEN SU OPORTUNIDAD. Tras ser campeonas en la Copa Córdoba buscan ser oídas.