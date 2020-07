“Córdoba no vive una situación de desborde ni descontrol en materia delictiva”

Mariano Nievas

—¿Han notado desde la cartera de Seguridad un aumento del delito durante la cuarentena?

—El aislamiento ha tenido diversas etapas, desde que fue dispuesto vía decreto 297/2020 el 20 de marzo. Cuando el cumplimiento del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (Aspo) era total, el delito bajó a niveles sin precedentes no solo en Córdoba, sino en el país. Posteriormente, y a medida que se fueron liberando ciertas actividades y consecuentemente aumentando la transitabilidad, y también por cierto el desenvolvimiento más normal de la vida cotidiana, se fue incrementando el delito en la vía pública y también el rol en las viviendas sin moradores que son las dos metodologías más difundidas en Córdoba y en el país. A esta altura de las circunstancias, no tenemos todavía estadísticas que nos permitan determinar si hay un recrudecimiento del delito o si ha vuelto a los niveles que se encontraba previo a la pandemia. No obstante ello, seguimos trabajando focalizados en la mitigación de un verdadero flagelo social como es la inseguridad en la Argentina y de la que Córdoba nunca ha tenido una actitud negacionista.



—¿Son más violentos estos delitos, en este tiempo?

—Han ocurrido algunos hechos que en verdad conmovieron a la opinión pública, como ha sido el asesinato incalificable de la menor Loriana y de un señor de avanzada edad por parte, en primer lugar, de sujetos que le robaron su teléfono celular y en segundo término, también aparentemente con ánimo de robo a la persona adulta mayor. Esos dos hechos, que por cierto les costaron la vida a dos personas, conmovieron a la opinión pública y fueron absolutamente violentos, a tal punto, reitero, que les costaron la vida a estas dos personas.

—¿La situación en la provincia y en Córdoba Capital está controlada o hay un desborde de los delitos?

—Se trabaja intensamente para tener niveles delictivos que no importen un desborde de la situación. Hay que diferenciar nítidamente lo que sucede en el interior, en las pequeñas y medianas localidades y en la Capital. Evidentemente la actividad delictiva dista mucho de lo que ocurre aquí en la Capital de lo que sucede en el interior de la provincia. Quiero ser claro: Córdoba no vive una situación de desborde ni descontrol en materia delictiva, sino que está afectada por la inseguridad en el contexto de un flagelo extendido por todo el país.



—¿Hoy ustedes no notan un desborde que no puedan controlar?

—Trabajamos para que no exista eso. La Policía de la Provincia cuenta con los recursos humanos, logísticos y tecnológicos para dar una adecuada respuesta en materia de seguridad, por supuesto dentro de un contexto muy difícil como el que ofrece la crisis socio económica, por un lado, y el flagelo de la inseguridad por la otra, que es pluricausal, tiene que ver con las adicciones, con el tráfico de sustancias, con la exclusión social, con todos los males que aquejan a América Latina, a Argentina y a Córdoba.