Quinteros sobre el homicidio de la viuda de un desaparecido: "No descartamos ninguna hipótesis"

El ministro de Seguridad de la Provincia, Juan Pablo Quinteros, expresó que no se descarta "ninguna hipótesis" en el homicidio de Susana Beatriz Montoya (74), viuda de un policía desaparecido durante la dictadura militar, quien fue asesinada en su vivienda de barrio Ampliación Poeta Lugones.

Quinteros informó a Mitre Córdoba que "el fiscal Klinger que es el que interviene ha pedido absoluta prudencia respecto a las cuestiones en torno a este hecho”.

“Vamos a dejar por respeto a la investigación que sea en definitiva la Fiscalía la que dé información. La División Homicidios de la Policía ha estado trabajando desde el momento del hecho, todo el fin de semana, para dilucidar esta cuestión. No se descarta ninguna de las hipótesis”, explicó el funcionario provincial.

Además precisó que no había faltantes de elementos en el domicilio de Montoya. Al ser consultado sobre si el crimen podría estar vinculado a la militancia por los Derechos Humanos de la familia, el ministro respondió: "No lo descartamos. Lo tenemos que investigar pero no ha habido antecedentes de este tipo, de esta magnitud en la provincia de Córdoba, en esto años, por lo cual sería una cuestión muy extraña".

"Pero insisto con esto el fiscal y la investigación no va a descartar absolutamente nada", enfatizó Quinteros.

Los organismos de Derechos Humanos de Córdoba exigieron justicia por el homicidio de Susana Beatriz Montoya, de 74 años, asesinada en su casa de barrio Ampliación Poeta Lugones de la capital cordobesa.

La mujer era la madre de Fernando Albareda, integrante de H.I.J.O.S Córdoba, quien ya había recibido amenazas.

Néstor Soto confesó el femicidio: “Me cagué la vida y le cagué la vida a la familia de Catalina”

Comunicado

“Desde los organismos de DDHH de Córdoba nos encontramos consternados, preocupados y ocupados, por el violento asesinato de la madre de un compañero de H.I.J.O.S Córdoba, ocurrida este último viernes y las amenazas que cobardemente dejaron, dirigidas a toda su familia, donde firmaba ´#Policía#´”, inicia el documento.

Y luego prosigue: “Fernando Albareda es hijo de un policía que fue secuestrado y desaparecido en 1979 en el exCentro Clandestino de detención conocido como ´Casa Hidráulica´. Ricardo Fermín Albareda, subcomisario de la Policía de Córdoba, militaba en el PRT y tenía 37 años cuando fue secuestrado y desaparecido por la dictadura cívico militar en septiembre de 1979, según se pudo determinar en el juicio que se realizó (y que precisamente se conoce como la “Causa Albareda”).

En otra parte del comunicado los organismos exigieron a la Justicia de Córdoba y al Poder Ejecutivo “la urgente investigación y esclarecimiento de este hecho, como así también las amenazas sufridas por todos los integrantes de su familia, denunciadas con anterioridad”.

Además reclamaron “la seguridad y protección efectiva ya al compañero Fernando Albareda y a toda su familia”.

“Los discursos de odio que permanentemente circulan en nuestra sociedad son el peligro latente de cuando verdaderamente pasan a la acción. ¡ Ya dijimos Nunca Más!”, finaliza el documento firmado por todos los organismos de Derechos Humanos de Córdoba.

Drama por la restitución internacional de dos niños a Alemania: se presentó la madre en la Justicia

Amenazas

"Los vamos a matar a todos. Ahora vamos por tus hijos. #Policía", fue una de las amenazas recibidas en las paredes de la vivienda de la víctima, según publicó Cadena 3.

Velatorio

“El velatorio de mi madre se realizará hoy a partir de las 13 a 21. Y el martes de 9 a 11 en la empresa Caruso de la calle Juan B Justo 2306, en la sala “A”. Luego serán trasladados sus restos al Cementerio Parque del Sol”, indica una publicación difundida por Fernando Albareda.

“Gracias por todos sus mensajes. Se siente el acompañamiento y el cariño. Fernando Albareda y familia”, concluye.