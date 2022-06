Córdoba se frena: faltará gasoil hasta mediados de julio

Si no se aceleran acciones concretas el escenario más factible es que la crisis de provisión y distribución de gasoil, clave para la actividad productiva y logística, se agrave en las próximas semanas.

Según estimaciones de actores del mercado, la normalización demandaría entre dos y tres semanas, es decir llegaría recién hacia mediados de julio. Ese es el tiempo que demandaría la provisión total de combustible importado hacia el interior del país. Esto se complementaría con la activación del aumento en el corte del diesel con biodiesel y que aumentará primero a 7,5% (del 5% actual) y luego a 12,5%. Pero llevará tiempo.

En el medio, se siguen acumulando distorsiones y escenas de desequilibrio económico explícito para una crisis que comenzó a asomar a fines del año pasado cuando cámaras empresariales advertían del paso en falso que implicaría la reducción del corte de las naftas con biocombustibles.

El otro eje que complica la normalización son las protestas, cortes y bloqueos de transportistas que reclaman por la escasez de gasoil o por los fuertes sobreprecios que deben abonar en las estaciones que consiguen cargar combustible.

Fuego amigo. La crisis subió un nuevo peldaño en el escalón político en las últimas horas con la cumbre de 16 gobernadores del Frente de Todos que se reunieron en Chaco. Con la hoja de ruta oficial de discutir recursos de coparticipación federal la Liga de Gobernadores también se enfocó en los temas calientes de la semana: manejo de planes sociales, control de la inflación y la crisis que atraviesan sus economías regionales por la escasez de gasoil.

Se criticó la falta de federalismo, al plantear que en las estaciones de servicio de Capital Federal hay combustible y también la ausencia de una planificación: “Esto nosotros lo advertimos en marzo en la reunión de gobernadores del Norte Grande. En consecuencia, hoy tenemos un problema y no queremos se repita el año próximo”, dijo el gobernador anfitrión, Jorge Capitanich.

Desde Córdoba, Gabriel Bornoroni, presidente de la Federación de Expendedores de Combustibles de la provincia y de la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos del país detalló la dinámica actual con que está operando el mercado. Reconoció que hay una fuerte disparidad en los precios producto de la escasez, pero remarcó que los valores de gasoil a $250 son casos puntuales. Al mismo tiempo señaló que el canal minorista no se está quedando con un diferencial, sino que son los proveedores mayoristas que abastecen a un precio mayor incluso al de las petroleras. Y que se acude a los mayoristas cuando cada estación ya se quedó sin cupo para comprar al canal directo de las petroleras.

El ejecutivo comentó que en la provincia de Córdoba hoy hay 615 estaciones de servicios y todas tienen, en algún momento de la semana, problemas de abastecimiento. “Pedimos hoy y llega a los tres, cuatro días. Todas tienen un quiebre de producto. En la semana todas se quedan dos o tres días de la semana sin producto. Cuando nos quedamos sin combustible y la petrolera no nos vende porque ya nos vendió el cupo vamos al mayorista autorizado. Vamos a un canal diferente que es el mayorista y hoy el mayorista está a un precio muy alto y eso es lo que tenemos que trasladar. Pero los precios de gasoil a $220, $240, $250 son casos puntuales de estaciones blancas. Un estacionero YPF no puede tocar los precios. Vendemos al precio oficial o no vendemos”, remarcó.

Distorsiones. La incongruencia de un precio mayorista más caro que el minorista es, según el ejecutivo, una más de la lista de distorsiones que acumula el mercado en particular, pero la economía en general.

“Hoy el mayorista es más caro. Es ilógico, pero es así. Lo mismo pasa con esto de que el diesel sea más caro que la nafta. Son distorsiones del mercado producidas por todo el congelamiento que hubo, sin política energética, ni sendero, ni previsibilidad. El problema es fuertemente político y desde allí se desataron los problemas. El año pasado, en lugar de aumentar el corte lo bajaron. Así se le sacó gasoil a la Argentina. Además, tenemos un barril criollo que sale US$ 70, pero salimos a comprarlo al exterior a US$110. A la Argentina le falta un 20% de gasoil. Con estos precios, lo que se importa llega y se va al canal mayorista que se puede cobrar a un precio más caro hoy que el del cartel”.

-¿Con qué se soluciona el faltante?

-Con varias cosas. Primero aumentando el corte al 12,5%, segundo, aumentando la importación que ahora se hizo una exención impositiva para el diesel por 60 días. Son puntos que ayudan para que este problema lo solucionemos. Pero lo más importante de esto es lo que decimos desde octubre, cuando se decidió bajar el corte. Dijimos que iba a haber problemas de desabastecimiento. En Energía dijeron que era un cuello de botella que se iba a solucionar. Siempre nos atendieron los mandos medios para abajo. Martínez nunca nos atendió. Esto se podría haber solucionado en diciembre del año pasado. Definiendo acciones concretas. No hicieron nada. El negocio del diesel para las estaciones es vital, es el 50% de las ventas. No vender es un golpe directo a la economía de las estaciones. Es como que a las panaderías no le vendan harina. Lo dijimos y cuando yo pedí que apliquen la Ley de Abastecimiento me llamaron todos.

-¿Qué importancia tiene el llamado diesel blue en el conjunto de las estaciones?

-No hay un diesel blue. Lo que hay es que cuando las petroleras no venden algunos consiguen en mayorista que tienen y lo compran a $220, para vender a $240. Pero es muy poco, de las 615 estaciones que hay debe haber 15 o 20 vendiendo a $250. Pero bueno, si el tipo lo quiere vender a eso que le vas a hacer. Pero no es un mercado paralelo, es una estación blanca que compra a un mayorista a un precio más alto y lo pone a ese precio.

-¿Es cierto que la solución demanda una semana, 10 días?

-Ýo creo que son 20 días. Hasta que se inyecte el diesel de los barcos que han llegado, se movilice, y se inyecte lo del corte creo que vamos a ir a una normalización. Mediados de julio, pero es una estimación. Si no inyectan lo de julio y no siguen llegando los buques vamos a seguir con problemas. Y después tienen que seguir llegando buques, tienen que llegar 14 buques más. Pero bueno, lo alentador es que se definió el corte y se dieron aumentos.

Brecha del 67%. Un mapeo de la situación de precios que realizó la Federación de Autotransporte de Cargas el jueves relevó las fuertes disparidades que, en un escenario de escasez de gasoil se presentan en el territorio nacional.

En ese sentido cabe resaltar que Córdoba es una de las provincias en zona roja donde hay mayor nivel de escasez y precios del gasoil que van en una franja de $150 a $250. Es decir, la brecha de precios entre el gasoil en condiciones normales y la que se paga en algunos puntos de la provincia es del 67%. Las provincias vecinas de Santa Fe, Santiago del Estero y Entre Rios están en la misma.

Pero es una distorsión que no existe en Capital Federal: allí la franja de precios mínimos y máximos es de $130 a $150.

Cosecha complicada. Como la escasez, el conflicto en las rutas y en el plano política seguirá. Se vienen manifestaciones de la Mesa de Enlace en un contexto donde todavía queda mucho de recorrido productivo para generar en la provincia.

La analista de mercado Silvina Fiant, de la Bolsa de Cereales de Córdoba compartió los últimos datos de estimación de producción para los cultivos estivales. La soja y el girasol ya completaron su cosecha, pero otros cultivos todavía esperan una porción importante para completar su ciclo productivo y ser comercializados.

Se estima que aún resta cosechar el 25% del sorgo, el 33% del maní y el 50% del maíz, uno de los cultivos clave de la provincia. Sin gasoil, ese trabajo se resentirá.

“Los países se pelean por el petróleo y el gas y nosotros tenemos todo, pero a nuestro secretario de Energía no le conocemos la cara. Tenemos que tener un plan de energía que supere y traspase a un gobierno. Estamos sentados arriba de la cuarta reserva mundial más grande de gas, tenemos para 200 años y petróleo para 100 años. Y no hay plan. Cuando tengamos plan y precios internacionales van a llover las inversiones. No es tan complicado”, concluyó Bornoroni.