Cordobeses tras el barco de Fitzcarraldo

por Guillermina Delupi

Seguramente muchos recordarán el mítico film del director alemán Werner Herzog, que cuenta las desventuras de Brian S. Fitzgerald (alias Fitzcarraldo), un comerciante obsesionado con la ópera, que busca montar un teatro en plena amazonía peruana.

Esta mega producción, que data de 1982, tuvo como protagonista a Klaus Kinski (actor fetiche de Herzog, con quien mantuvo a lo largo de toda su vida una tirante relación de amor-odio) y le demandó al cineasta un par de años, ya que entre otras cosas hizo subir un barco por una montaña para hacerlo aparecer del otro lado del río.

Con producción de Tandem Audiovisual (Villa María) y el protagónico a cargo del escritor Iván Ferreyra, el director cordobés Hugo Emmanuel Figueroa se lanzó a escribir Crónica bárbara: tras el barco de Fitzcarraldo, un film que seguirá los pasos del magnate y contará las desventuras del escritor cordobés cuando tras una crisis profunda, decide ir a buscar el barco a la selva amazónica.

“Yo estaba buscando como excusa una historia para filmar en la selva porque estoy fascinado con ese paisaje. Primero había surgido la idea de hacer un documental tipo ensayo sobre los rastros perdidos de ese barco. En ese proceso lo conozco a Iván y la cosa cambia porque el día que lo conocí lo vi como el posible personaje de una historia. Empecé a escribir el guión pensando en Iván, él había ido a Iquitos y estaba muy fascinado con la historia de Fitzcarraldo”, destaca el director.

Y agrega: “Iván tiene un montón de aristas y comportamientos complejos. Trabajar con él es un combo, es una persona que está fuera de las estructuras, de las cosas ordenadas”, dice Figueroa, y pareciera que describe a Kinski.

Por su parte, Ferreyra señala que el libro La conquista de lo inútil (el diario de rodaje que escribió Herzog) fue el principio de todo: “Todo se resume en la metáfora de Fitzcarraldo, el tipo que tiene que llevar el teatro a los indios, llevar el arte a donde no está. Es un poco lo que me atravisa, lo que hago, trabajar en los lugares donde nadie escribe la historia de ciertas personas. Con ese libro me fui a hacer el viaje, allá por 2012, cuando se venía el fin del mundo según el calendario maya. Me fui a Iquitos, un lugar imposible al que no iba a poder llegar nunca. Y llegué. Creo que esta peli es muy osada. Es como un delirio. Por eso también es tan alucinante”.

A su regreso, Ferreyra estuvo trabajando tres años en Villa Libertador: “Hicimos la historia del barrio y trabajamos mucho en esto de llevar arte donde no hay”.

La historia. El ficcional comienza cuando Julia Gatica, actriz que personifica a una documentalista, quiere hacer un documental sobre la vida del escritor. Se genera un vínculo entre ellos que termina con él sumido en una crisis y yéndose a esta aventura: “Hay un juego entre lo documental y lo ficcional, entre ellos aparece un vínculo medio histérico y caótico, que es la gota que rebalsa el vaso de la tristeza en la que está sumido Iván y a partir de ahí busca una excusa para salirse de esa situación, de ese estancamiento creativo en el que está; y decide ir a buscar ese barco”, cuenta el director.

REALIZADORES. Hugo Emmanuel Figueroa (director) y Gabriela Vera (productora) trabajan con una comunidad indígena ayánica, quienes también aparecieron en la película de Herzog.



Productora. Gabriela Vera (Tandem Audiovisual) se incorporó al proyecto con la mitad de la película ya filmada y se encuentra abocada a las tareas de producción que les demandará el rodaje en Iquitos y lo que queda por filmar en Argentina. “En enero hicimos un viaje de scouting a Perú, para hacer reconocimiento de locaciones y definir los lugares más accesibles para filmar”, explica.

En efecto, uno de los lugares centrales en los que se desarrollará la historia es Iquitos, algo así como la puerta de entrada al Amazonas, por lo que harán un segundo viaje para terminar de definir las locaciones, ya que es un territorio muy difícil y hay que tener en cuenta el clima. “Las lluvias hacen que el río crezca y se torne difícil y la sequía hace que no puedas navegar; además de cuestiones como el narcotráfico o la trata. De he-cho, la selva central, que está mucho más al sur de Iquitos, es uno de los lugares donde antiguamente operaba Sendero Luminoso y hay una célula que sigue activa. Ahí está todo fuera de la ley”, remarca Figueroa.

Rodaje. En Córdoba hemos filmado la parte más urbana y en marzo nos iremos unos cuarenta días a Perú. “Queremos hacer un rodaje cronológico porque la idea es que personaje y persona se vayan involucrando. La idea es llevar al extremo el personaje porque creo que lo más rico y valioso sale en esas circunstancias. Sobre todo en Iván, que vive en un estado de alerta permanente”, detalla Figueroa y agrega que el rodaje incluye un viaje en barco que tarda una semana en condiciones de higiene totalmente insalubres.

Financiamiento. Declarada de interés por la Municipalidad de Córdoba y el Concejo Deliberante de Villa María el largometraje cuenta con el apoyo del Centro de Investigaciones Precolombinas y la Dirección Desconcentrada de Cultura de Loreto (Perú). “Nos hemos presentado en el Fondo Nacional de las Artes y en la Agencia Córdoba Cultura y seguimos buscando avales y apoyos institucionales porque más allá del aporte económico hay aportes que nos facilitan cuestiones logísticas que también son importantes”, finaliza Vera.

PROTAGONICOS. Iván Ferreyra y Julia Gatica contarán esta Crónica bárbara.

El backstage del film

Augusto Falconi será el fotógrafo que hará el backstage de la película cordobesa, rol que también cumplió en la película Fitzcarraldo. “Falconi fue contratado por el equipo de Werner Herzog para revelar el material, para no tener que enviar las copias hasta Lima, que estaba muy lejos. Lo hacía en Iquitos, de manera improvisada, para poder visualizar el material que se filmaba en el día”, cuenta el cineasta cordobés.

El fotógrafo peruano es considerado el mejor fotógrafo social de Iquitos por la veracidad de sus registros y sus denuncias sobre las injusticias en la amazonia peruana.-