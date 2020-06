Crece la demanda de vuelos y paquetes a destinos de playa

JUAN ERRAMOUSPE

Tras los atentados del 11-S en Nueva York (2001), no solo se produjo una fuerte retracción en la demanda sino que cambió la forma de volar, tanto en aeropuertos como en aviones. Todavía no se alcanza a ver cuáles serán las consecuencias de la irrupción de la pandemia de Covid-19, pero no hay dudas que modificará de punta a punta la experiencia de viajar.

Una encuesta realizada en Estados Unidos marca que, superada la pandemia, solo un 15% de los consultados volvería a volar dentro de los 30 días siguientes; un 16% lo haría a los tres meses, y un 49% recién seis meses después (del libro ‘El Después, Turismo y Humanidad’, de Gustavo Santos. Ver aparte).

Por su parte, Gloria Guevara Manzo, CEO del Consejo Mundial de Viajes y Turismo, afirmó que “la recuperación primero será nacional, luego regional y por último internacional”. Esto parece coincidir con la encuesta realizada por la plataforma Booking, de vuelos y alojamiento, que arrojó como resultado que dentro de las preferencias de los argentinos, el top five está ocupado por destinos nacionales y en la cima del podio, está Córdoba.

En cuanto al turismo internacional, en Europa algunos países ya comienzan a reabrir sus fronteras sanitarias para hacerlo posible, pero en América la situación dista mucho de alcanzar ese objetivo.

A las playas

Sin embargo, según un relevamiento de la compañía multicanal Almundo, las preferencias de los argentinos para sus vacaciones 2020-2021 son los destinos de playa y, en ese sentido, el Caribe se lleva el mayor interés.

A tal punto que la plataforma registró un incremento del 70% en lo que va de junio respecto a mayo, en la venta de paquetes. El ranking de los destinos de playa más elegidos está conformado por Punta Cana, Cancún, San Andrés, Miami, Playa del Carmen y Cuba.

En cuanto a la venta de pasajes aéreos, el interés se concentró en las últimas semanas en

Miami, Cancún, Barcelona, San Andrés y Punta Cana. Según las ofertas de Almundo, el ticket promedio, por destino, es de US$ 470 para Miami (desde Santiago de Chile se reduce a US$ 336); US$ 590 a Cancún (desde Santiago de Chile, US$ 300); US$ 695 a Punta Cana, y US$ 725 a Barcelona.

En los destinos playeros, uno de los principales factores que definen un viaje es el alojamiento y en el gusto de los argentinos sobresalen los hoteles con el régimen ‘todo incluido’ (all inclusive). El resultado del estudio, con este factor determinante, marcó un mayor interés en el Caribe mejicano (Cancún y Playa del Carmen); el Caribe dominicano (Punta Cana y Bayahibe), y Cuba (Varadero y Cayo Coco).

Las ventas en alojamientos crecieron un 58% en comparación a los 30 días anteriores, con una tarifa promedio de US$ 1.300 y con mayor tendencia hacia dos a cuatro pasajeros por compra. Del 22 al 28 de julio, Almundo ofrecerá descuentos de hasta 45% y opciones de financiación.

Algunas ofertas

Haciendo una breve recorrida por las agencias cordobesas, se pueden encontrar ofertas tentadoras para ir planificando las vacaciones de verano, ya que las de invierno pasarán, aparentemente, sin pena, gloria ni viajes.

Por ejemplo, Cuba, aéreo y siete noches de alojamiento, en base doble: Habana y Varadero, noviembre, desde US$ 1.065 más impuestos (US$ 290) y Cayo Santa María, noviembre y diciembre, desde US$ 1.085 más impuestos (US$ 285).

También aparecen propuestas de vuelos a destinos mucho más exóticos y, consecuentemente, más caros, como Maldivas, por $113.000, y la Polinesia Francesa por $101.200.

Hay vuelos a Cancún y Miami por $42.400, para enero 2021, 14 días, y a Madrid, desde Córdoba, por US$ 845 (incluye equipaje y se pueden hacer dos cambios de fecha sin multa).

Para viajar por el país, muchas agencias ofrecen planes de pago con Ahora 12 y Ahora 18.

Hay pasajes a Mendoza por $4.000, desde Buenos Aires, y a Ushuaia se consiguen por $5.700.

‘El Después’ en un libro

Con prefacio firmado por el secretario General de la Organización Mundial de Turismo (OMT), Zurab Pololikashvili, y la coautoría del exministro de Turismo de Argentina, Gustavo Santos, y de Michel Durrieu, director General del Comité Regional de Turismo de Nouvelle Aquitane, primer destino de Francia, el pasado martes fue presentado el libro ‘El Después. Turismo y Humanidad’.

El texto conforma una reflexión a dos voces sobre el impacto en el mundo del coronavirus, sus consecuencias en la industria global del turismo y en la vida de las personas.

A lo largo de 10 capítulos, Santos y Durrieu van dando respuesta a múltiples interrogantes que surgen de la aparición de la pandemia, en enero de este año. Hay respuestas para preguntas como ¿El sector turístico superará los efectos de esta pandemia? ¿Cuánto tardará en recuperarse?; ¿La gente seguirá viajando? o ¿Habrá una nueva cultura del viajero?; ¿Cuál será el impacto de estos cambios para las compañías aéreas?; ¿El sector hotelero y los grandes grupos globales pueden sobrevivir?; ¿Qué pasará con los cruceros marítimos y fluviales?, y hasta ¿Cuál será la evolución de los canales de distribución?, ¿Las agencias de viajes y los turoperadores van a seguir existiendo?

Este libro se convierte en un manual, optimista en gran medida, de cómo entender y encarar la industria del turismo en la postpandemia.