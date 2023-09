Crecen los robos de cuentas de WhatsApp y estafas a los contactos

En las últimas semanas crecieron notablemente las denuncias por robo de cuentas de WhatsApp para cometer estafas. Por esa razón, desde la Fiscalía de Cibercrimen, a cargo de Franco Pilnik Erramouspe, han lanzado advertencias para evitar que se caiga en el engaño. Si bien es un fenómeno que emergió hace más de un año, en la actualidad hay días en que ingresan a la Justicia hasta 20 denuncias de damnificados.

La maniobra es la típica estafa. Sus autores no son hackers ni tienen destrezas específicas en materia tecnológica, sino en el arte de la persuasión.

Por lo general se concretan a partir de llamadas telefónicas, con las que quien la recibe es guiado y engañado hasta entregar un código que habilita el acceso a su perfil por parte del estafador. Suelen partir de supuestas citas para vacunación, turnos médicos o asignación de beneficios.

El diálogo transcurre sobre los datos personales del receptor de la llamada hasta que el estafador le pide que ingrese a la mensajería de WhatsApp, para entregar el supuesto código con el que terminará el trámite. Sin embargo, ahí es donde comienza la pesadilla.

La entrega de ese número habilita al interlocutor a ingresar a la cuenta y, a partir de ahí, usurpar la identidad del titular.

Una vez que se apodera de su perfil, envía mensajes a los contactos para pedir transferencias de dinero con diferentes excusas: por lo general se trata de situaciones de emergencia por las que requiere disponer de montos dinerarios.

En las denuncias no se mencionan cifras demasiado importantes: las referidas oscilan entorno a $ 20.000 y $ 30.000. La diferencia con maniobras conocidas con anterioridad radica en que en este caso no sólo se sustraen los contactos de un teléfono sino que las comunicaciones fraudulentas se ejecutan desde el perfil usurpado, por lo que resulta difícil darse cuenta de que no es la persona que invoca ser.

En la Fiscalía de Cibercrimen no cesan de recibir diariamente denuncias sobre este tipo de estafas. Insisten en que lo mejor es advertir sobre la maniobra para prevenir su consumación. La pista más firme para dar con los autores en cada uno de los hechos son las cuentas bancarias en las que se reciben los fondos robados. Eso permite detectar a quienes usufructan los beneficios del engaño.

Un usuario de Tik Tok grabó un video desde que recibió una llamada telefónica que procuraba robarle su cuenta de WhatsApp. Advirtió de inmediato y frustró el fin buscado. En el diálogo, queda clara la forma en que es conducido a entregar la clave para perder el control de su cuenta.