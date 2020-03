Creen que potenciará caída del PBI y afectará el repunte del consumo

por José Busaniche

“En pos de la protección sanitaria tenemos menos actividad económica. No estamos bien preparados desde el punto de vista económico para afrontar eventos de este tipo. En los países desarrollados se habla de políticas monetarias expansivas y fiscales para enfrentar este shock. Nosotros no tenemos aire para hacer eso. Y la recomendación a los bancos centrales de aumentar la emisión acá tiene un efecto limitado. Nadie quiere pesos”, plantea el economista Lucas Navarro del Instituto de Investigaciones Económicas de la Bolsa de Comercio de Córdoba.

Gisela Veritier, directora general del Icda y consultora de empresas, no se aleja mucho de ese análisis al señalar que esta crisis “se suma a un frente donde estamos al borde del default, con tasas de pobreza y desempleo de dos dígitos y una estanflación tremenda. Nos va a terminar impactando muy fuertemente como país. Hoy el gobierno no puede plantear ningún plan económico, porque realmente no se sabe que va a pasar con la economía mundial. El gobierno planteaba una reactivación a partir del motor del consumo impactando en los sectores más pudientes y en el campo como los generadores de los recursos necesarios para aumentar el gasto social. Hoy se cae esa premisa y se va a complicar la recaudación de fondos”.

Esta semana, el informe de Juan José Llach, del IAE Business School, remarcó que no hay medidas evidentes de política económica para detener el derrumbe de mercados. Las tasas de interés se acercan a cero y las políticas fiscales también encuentran límites, porque los niveles de endeudamiento -público y privadoson demasiado altos. “En ese marco, el horizonte de la Argentina se oscurece, tanto para la renegociación de la deuda pública como para las inversiones y las exportaciones, aun en los recursos naturales. También aumenta el riesgo de que, ante la probable crisis global, se refuerce la orientación de nuestro país al mercado interno. Se acentuará así el error de carecer de un plan estratégico que incluya a las exportaciones y las inversiones, sin cuyo crecimiento relevante la Argentina no saldrá de la estanflación que ya lleva casi 10 años consecutivos”.

Según sus estimaciones, la caída prevista del PBI argentino era de 1,3%. Eso debería revisarse y podría ser del 2,4%. También para Navarro, a la caída de los precios de commodities se suma la de la demanda lo que arrastra a la baja las expectativas de actividad: “Estábamos pensando en una caída del 1,5% y ahora puede ser de más del 2%, la caída del PBI se puede potenciar. Y nos coloca en una situación complicada para renegociar deuda, creo que se debiera ajustar la estrategia de renegociación que tenía el Gobierno antes de estos sucesos e inclinarse a una propuesta que signifique mayor esfuerzo fiscal por parte del sector público de manera de hacer más atractiva la oferta para los tenedores de bonos. Se debería recalibrar la estrategia”, remarcó.